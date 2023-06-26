Tưởng lấy được gái ngoan về làm vợ, nào ngờ thành kẻ đổ vỏ, chồng vẫn ung dung làm 1 việc khiến vợ dùng cả đời để 'báo ơn'

Tâm sự Eva 26/06/2023 14:02

Đến giờ tôi vẫn không tin chồng mình lại có hành động như vậy. Có lẽ phải tu mấy kiếp tôi mới có may mắn cưới được anh.

Ngày còn đi học đại học, tôi được rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Nhưng nổi bật chỉ có hai người, một người mọt sách học giỏi, một người ăn chơi, có gia đình khá giả.

Cuối cùng, tôi chọn yêu người gia đình khá giả dù biết rằng anh ăn chơi trác táng. Tôi vẫn nhớ như in, khi tôi biết mình có thai, anh ta tỏ ra rất hoảng hốt. Cả đêm hôm ấy, anh ta thề sẽ chịu trách nhiệm với hai mẹ con. Vậy mà chiều ngày hôm sau khi tôi đi làm trở về, nhà cửa đã sạch bách. Tôi nhấc máy gọi điện thì thuê bao, đến tận nhà thì không ai mở cửa, bố mẹ anh còn nói chẳng biết tôi có mèo mỡ bên ngoài hay không. Vì thế, ông bà không chấp nhận một đứa con dâu chửa trước.

Tưởng lấy được gái ngoan về làm vợ, nào ngờ thành kẻ đổ vỏ, chồng vẫn ung dung làm 1 việc khiến vợ dùng cả đời để 'báo ơn' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó vài hôm, tôi nhận lời mời đi họp lớp với bạn. Dù sao thì sau tất cả, tôi cũng cần cân bằng cuộc sống để chuẩn bị làm mẹ đơn thân. Nhưng điều mà tôi không ngờ là hôm ấy, người thích tôi năm xưa cũng đến. Anh đã thành đạt, không những vậy còn tỏ tình với tôi.

Sau đêm họp lớp ngập hơi men ấy, anh đưa tôi về và kết quả là cả hai đã qua đêm với nhau. Sau hôm ấy, chúng tôi chính thức thành một cặp, tôi còn nghĩ sẽ giấu chuyện này để anh làm bố của con mình, dù sao thì cái thai cũng chỉ nhanh hơn một tháng so với bình thường.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra ngay sau khi anh biết tôi có em bé. Thế rồi mỗi lần chồng tôi bảo đưa vợ đi siêu âm, tôi lại từ chối. Cho đến hôm ấy, anh mới thở dài: "Em nghĩ anh chưa biết chuyện à? Anh biết rồi, nhưng trẻ con không có tội, anh lại yêu em. Em yêu tâm, anh sẽ xem nó như con ruột".

Tưởng lấy được gái ngoan về làm vợ, nào ngờ thành kẻ đổ vỏ, chồng vẫn ung dung làm 1 việc khiến vợ dùng cả đời để 'báo ơn' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đến nước ấy, tôi chẳng biết làm gì hơn, chỉ dập đầu cảm ơn chồng. Có lẽ kiếp trước tôi đã cứu cả thế giới nên kiếp này mới gặp được người đàn ông vĩ đại như vậy...

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