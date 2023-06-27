Gái xinh tung chiêu bài gạ gẫm khiến tôi si mê cung phụng, nào ngờ vợ tôi cao tay phản đòn khiến ả cun cút nghe lời

Trời tính không bằng người tính, nước cờ này cô ta đã sai vì gặp phải đúng người vợ rất có bản lĩnh và thuộc dạng không chỉ có trí tuệ mà còn có cả tiền - Tự giới thiệu một chút, tôi tên Ngọc - CEO một công ty cũng khá có tiếng.

Hiền đã chen chân vào gia đình tôi, thậm chí có con với người đàn ông của tôi đó dù biết ở nhà anh ta có vợ con, lại còn tiến thêm một bước trâng tráo là gửi ảnh con chụp cùng bố nó sang cho tôi.

Hai vợ chồng tôi cưới nhau 8 năm, sinh được 2 cô con gái kháu khỉnh, vậy mà cuối cùng chồng tôi lại ngoại tình. Nghĩ cũng buồn, nhiều khi tôi tự vấn lòng mình không biết có phải bởi sung sướng quá, đủ đầy quá mà anh ta như thế không.

Chồng tôi làm công nhân viên chức bình thường. Lương tháng vài triệu, chỉ đủ cho anh chi tiêu. Hiện tại tôi kinh doanh rất tốt. Bởi thế nói về kinh tế thì tôi chẳng lo gì.

Thế rồi một ngày, tôi bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ một số lạ, gửi hình đứa trẻ còn đang ẵm ngửa. Chưa hết bất ngờ, tôi được gửi tiếp cho bức ảnh thứ hai, chính là chồng cô đang bế đứa bé đó.

Người gửi tin nhắn viết tiếp: "Chị nhận ra ai không? Chồng chị và con trai của anh ấy. Cũng là con tôi. Anh ấy đã có con ở bên ngoài rồi. Mẹ con chị buông tha cho anh ấy đi". Tiếp đó là nhiều hình ảnh, đoạn chat khác được ả bồ gửi sang.

Nhưng tôi ngay lập tức lấy lại phong thái chính thất, hỏi lại bồ chồng rằng "cô có vấn đề về nhận thức đúng không? Tôi chẳng quan tâm đến chuyện gì bên ngoài cả. Cô nghĩ ở bên cạnh anh ta là có món hời lớn hay sao mà hả hê thế?".

Sau khi nghe bồ nói: "Không phải vì nhà, vì xe, vì cửa hàng thì chắc gì chị còn ở bên anh ấy. Chúng tôi yêu nhau thật lòng", tôi càng hiểu động cơ giành giật của ả bồ là từ đâu. Tôi bật cười nhắn qua: Hình như tôi có nhầm lẫn gì đúng không? Toàn bộ các cửa hàng là tài sản của tôi và chị gái. Căn nhà thì ừ thôi, coi như tôi ngu dại bán ra chia đôi nếu ly hôn nhưng tôi nghĩ cuộc sống lên đời khi cướp được anh ta thì nhầm to.

Cái tôi không thiếu nhất là tiền, mà có tiền thì khiến cho cả làng cả xã ở quê biết chuyện cô làm nó dễ lắm đấy".

Ảnh minh họa: Internet

Bồ nghe xong bắt đầu hoang mang và xuống nước xin xỏ nhưng đã bị người vợ block. Sau đó tôi gọi điện cho bố mẹ chồng xin họp gia đình và ly hôn với gã chồng bội bạc ngay lập tức. hai con sẽ do tôi nuôi dưỡng bởi với tôi anh ta không đủ tư cách làm cha.