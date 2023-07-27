Đêm tân hôn đang lâng lâng hạnh phúc, chồng thì thầm một câu khiến tôi cả đêm chịu trận trong hoang mang và đau đớn

Tâm sự Eva 27/07/2023 06:29

Yến là cô gái xinh đẹp, mơn mởn độ tuổi 23. Học xong đại học nhưng cô vẫn chưa có mối tình nào. Vì Yến khó yêu người bằng tuổi, cô cho rằng đàn ông lớn tuổi sẽ chững chạc và yêu thương vợ hơn.

Từ lần đầu gặp Trường, Yến đã rung động. Sau đó cô nghe nói anh có một đời vợ, lý do ly hôn là không hợp khi chung sống. Trường có vẻ ngoài lịch lãm, nam tính, hơi lạnh lùng và khô khan. Nhưng những lúc Yến gặp khó khăn anh đều nhiệt tình giúp đỡ, chu đáo quan tâm. Tình cảm của Yến dành cho Trường dần lớn lên lúc nào không hay.

Đến một lần uống vài ly khi hội họp với bạn bè về, Yến liều mình ngã đầu vào vai Trường, anh cũng để yên chẳng nói gì. Mấy ngày sau, Trường mới ngỏ lời bày tỏ tình cảm. Yến là cô gái lần đầu được yêu, hạnh phúc vô cùng. Chỉ cần Trường nói thì Yến luôn tin tưởng tuyệt đối.

Đêm tân hôn đang lâng lâng hạnh phúc, chồng thì thầm một câu khiến tôi cả đêm chịu trận trong hoang mang và đau đớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Yến là kiểu phụ nữ truyền thống, nên dù có đang chìm đắm trong tình yêu thì cô vẫn giữ mình rất kỹ. Nghe cô nói muốn giữ đến đêm tân hôn thì Trường giận ra mặt. Yến nghe anh nói vì từng có vợ nên việc kiềm nén khó khăn lắm.

Chỉ mới quen nhau chưa được nửa năm thì Trường ngỏ ý cầu hôn, làm đám cưới vào cuối năm. Anh cũng nói năm nay mới hợp tuổi, còn không thì phải đợi 3 năm sau, và anh thì không muốn như thế. Dù thấy hơi vội vàng nhưng Yến đã bị Trường thuyết phục. Đám cưới vui vẻ diễn ra, ai cũng vui mừng vì Yến vừa ra trường thì lấy được người chồng giám đốc giàu có.

Yến vẫn đang đắm mình trong hạnh phúc, nghĩ bản thân là người phụ nữ may mắn. Chỉ đến đêm tân hôn, cô mới bàng hoàng hiểu ra lý do vì sao chồng mình từng ly hôn.

Tối đó, khi đèn vừa tắt thì Yến nghe Trường nói một câu “Đêm nay anh sẽ làm em cả đời cũng không quên được” rồi chỉ vào chiếc còng tay trên bàn bên cạnh giường. Yến còn chưa hiểu ra chuyện gì thì Trường lấy chiếc còng tay đó khóa chặt tay cô lại.

Yến vừa hoảng loạn, vừa đau đớn nằm trên giường chịu trận như một con thú bị mắc bẫy. Không hề có sự dịu dàng nồng nàn mà cô mong đợi, Trường như một người hoàn toàn khác khiến Yến đau đớn tột cùng. Thậm chí, Yến còn nghe những tiếng chửi tục từ miệng của người chồng mới cưới. Người Yến lạnh run, dù có bật khóc cũng không ngăn được Trường. Cô càng khóc thì càng bị chồng đánh không thương tiếc: “Em khóc cái gì? Không thích hay sao mà lại khóc?”.

Đêm tân hôn đang lâng lâng hạnh phúc, chồng thì thầm một câu khiến tôi cả đêm chịu trận trong hoang mang và đau đớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau, Trường lại trở về dáng vẻ bình thường, chu đáo dịu dàng với vợ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy chồng, Yến đã lạnh người hoảng sợ. Cô không hiểu vì sao người chồng nhẹ nhàng quan tâm mình ban sáng lại trở thành một kẻ bạo dâm khi đêm xuống.

Không ở lại nhà chồng thêm ngày nào nữa, Yến ôm đồ bỏ chạy. Đây không phải cuộc sống hôn nhân mà cô từng mơ mà là chốn địa ngục đáng sợ. Anh ta sẽ tra tấn cô khi gần gũi, anh ta chỉ muốn làm cô đau.

Khi nghe vợ nói muốn ly hôn, Trường chết sững. Anh ta ào tới ôm Yến rồi khóc lóc cầu xin tha thứ. Nhưng Yến đã hoàn toàn mất niềm tin vào người chồng này từ đêm tân hôn kinh hoàng kia. Dù vậy cô vẫn lo lắng vì chỉ vừa cưới được một ngày đã ly hôn. Cô không muốn cha mẹ mang tiếng vì mình, cô phải làm sao đây?

Chia tay đã lâu, 1 ngày tình cờ gặp lại người yêu cũ, tôi xao xuyến loạn nhịp, đêm về ôm chồng nhưng đầu óc toàn hình bóng của anh ấy

Chia tay đã lâu, 1 ngày tình cờ gặp lại người yêu cũ, tôi xao xuyến loạn nhịp, đêm về ôm chồng nhưng đầu óc toàn hình bóng của anh ấy

Hiếu là người yêu cũ của tôi thời đại học. Chúng tôi học cùng nhau rồi có tình cảm. Tình yêu thời sinh viên nhẹ nhàng không vướng bận tiền bạc, danh vọng. Chúng tôi còn hứa hẹn sẽ trở thành vợ chồng trong tương lai.

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