Dẫn bạn gái xinh đẹp về ra mắt đám bạn thân, nào ngờ thằng bạn vỗ vai nói 1 câu và sự thật thân thế dưới vỏ bọc ngoan hiền của em được hé hộ

Gặp cô trong sinh nhật của một đứa bạn chung. Cả hai nhanh chóng bắt chuyện làm quen với nhau rồi thành một đôi ưng ý. Dĩ nhiên chuyện là một đôi thì chỉ có cô với anh biết mà thôi. Bản thân trước nay vẫn là một người đàn ông kín tiếng, anh không muốn công khai mối quan hệ của mình khi chưa chắc chắn về nó.

Để mà nói thì bất cứ gã đàn ông nào cũng nổi điên khi phát hiện ra tin bạn gái phản bội mình. Chẳng phải lòng tự trọng của người đàn ông cao ngút trời hay sao. Tình yêu của anh với cô có yêu đến mấy nhưng hay tin như thế thật khiến anh khó lòng mà dễ chịu.

Yêu nhau anh lúc nào cũng giữ gìn cho người yêu vì anh cảm thấy rằng cô quá trong sáng, quá thuần khiết. Sau một khoảng thời gian dài gần nửa năm quen nhau rồi anh mới có ý định công khai mối quan hệ của mình với đám bạn thân. Bởi anh nghĩ dù gì cũng nên nói rồi khi có ý định tiến xa hơn rằng muốn cưới em về làm vợ.

Hôm đó anh hẹn hội bạn thân của mình rồi dẫn bạn gái đến gặp họ. Mấy thằng bạn cũng nhìn em 1 lượt không ai ý kiến gì. Em ăn mặc lịch sự như thế khiến bọn nó cũng chẳng thể nào nói gì được. Ai ngờ em vừa vào nhà vệ sinh thằng Tú ngồi cạnh tôi vỗ vai an ủi:

- Mày đen rồi, em ấy là hàng công cộng đấy! – anh nổi đóa:

- Mày điên à, đừng có nói linh tinh về em ấy.

- Không tin cứ đợi em ý ra mà hỏi.

Cô đi ra nhìn ánh mắt của mọi người khác về em cũng ngầm đoán ra mọi chuyện. Bởi cô từng có qua lại với 1 người trong đám bạn của anh và cũng từng gặp họ rồi. Anh tức giận đập tay xuống bàn:

- Em nói đi, chuyện là thế nào? Nói đi. – cô bình tĩnh đáp lại:

- Anh cần em nói chuyện gì?

- Em, có phải em là....

- Em là gái, là gái bán hoa đó anh. Cách đây 1 năm em từng là gái bán hoa chỉ vì muốn cứu sống người mẹ bệnh tật của mình. Nhưng rồi có bán thân, có hi sinh cả sự trong trắng của mình để lại trong tâm hồn này 1 vết nhơ bẩn thì mẹ em cũng bỏ em mà đi rồi. Anh đã hài lòng chưa?

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Cô chạy đi còn anh thẫn thờ nhìn theo mà không chạy về phía cô. Tâm trạng anh rối bời, bản thân anh thật sự không thể nào chấp nhận được sự thật này. Nhưng nhìn cô rơi nước mắt trái tim anh đau vô cùng.

Tình yêu của hai người đã có duyên, còn có phận hay không lại do chính anh quyết định. Chắc chắn cô sẽ không tìm anh nữa bởi anh hiểu cô quyết đoán thế nào. Nhưng còn anh, bao lâu rồi anh mới lại có đủ niềm tin, có đủ dũng cảm để yêu một cô gái sau lần bị phản bội ấy. Giờ nếu rời xa cô gái này rồi liệu anh có còn đủ niềm tin dành cho một mối tình đến sau hay không?

Nhưng nhìn cô gái đó đã từng là của biết bao nhiêu người đàn ông khác thật sự anh sợ mình không đủ lòng bao dung để bỏ qua những điều ấy. Anh sợ mình sẽ đay nghiến cô nếu tiếp tục ở bên cô. Giờ tâm trạng anh rối bời vô cùng. Anh thật sự cần 1 lời khuyên vào lúc này.