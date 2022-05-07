Charn Janwatchakal, 72 tuổi, sống với xác vợ trong một căn nhà một phòng nhỏ xiêu vẹo ở Bangkok, Thái Lan, trong 21 năm trước khi quyết định đưa bà đi hỏa táng. một số cư dân mạng đã gọi ông là "người đàn ông có tình yêu bất tận" hay người đàn ông có "tình yêu vĩnh cửu".

Trong một diễn biến mới nhất, luật sư nổi tiếng Thái Lan Nitithorn Kaewto đã đến thăm ông Charn và phỏng vấn ông. Luật sư kể lại rằng ông già được học hành tử tế, có vài bằng cấp. Nhưng ông sống khiêm tốn thậm chí nhà còn không có điện sau khi vợ mất. Người đàn ông sống một mình trong ngôi nhà bê tông một tầng xiêu vẹo, trông giống như một kho chứa đồ nhỏ xíu, trên mảnh đất rộng 780 m2 ở Soi Raminthra 3, tiểu khu Tha Reng, quận Bang Khen, Bangkok.

Ngôi nhà, cửa sổ và cửa ra vào bị đổ, không có điện, nước. Ông lão sống nhờ vào nguồn nước chung của một người hàng xóm. Vào ngày 29/4, ông Charn đã đến thăm Quỹ Phet Kasem Bangkok tìm kiếm sự giúp đỡ trong việc hỏa táng thi thể vợ mình. Sau đó, thông tin người đàn ông đã giữ thi thể của vợ mình còn nguyên trong quan tài ở căn phòng nhỏ nơi ông ngủ đã lan truyền. Theo Charn, ông đã nói chuyện với thi thể vợ như thể bà vẫn còn sống. Cuối cùng, ông quyết định hỏa táng vợ vì sợ rằng không ai sẽ tổ chức cho bà một buổi lễ đàng hoàng sau khi ông qua đời.



Khi các nhân viên tiến hành hỏa táng thi thể vợ, Charn khóc nức nở và nói những lời tạm biệt cuối cùng với vợ. Ông Charn sau đó đặt hài cốt được hỏa táng vào một tấm vải trắng vào ngày hôm sau và mang về nhà để đặt trong phòng. Theo Charn, ông từng sống với vợ và hai con trai nhưng sau khi vợ ông qua đời và ông quyết định giữ lại thi thể của bà. Hai người con trai đã chuyển ra ngoài vì họ không thể chấp nhận quyết định của ông. Người đàn ông không phải chịu trách nhiệm về tội che giấu thi thể vì ông đã làm giấy chứng tử cho bà. Ban ngày, Charn nghỉ ngơi cùng đàn chó mèo của mình trong một không gian nhỏ bên cạnh ngôi nhà. Vào ban đêm, ông ngủ bên quan tài của vợ mình trong một căn phòng từng là nơi chứa đồ. Charn cho biết từ nay ông sẽ làm tình nguyện viên cho quỹ để làm công quả cho người vợ quá cố của mình. Nhân viên của Quỹ Phet Kasem Bangkok đã đến thăm ngôi nhà đổ nát của người đàn ông lớn tuổi này để dọn dẹp. Họ làm sạch nhiều cỏ dại và lá khô khỏi khuôn viên, sửa lại mái nhà và nối lại đường dây điện.

Tưởng đang thân mật cùng... bạn trai, cô gái giật mình phát hiện sự thật "ngã ngửa" Người đàn ông hiện là kế toán (29 tuổi) bị bỏ tù bốn năm vì tội cưỡng hiếp người phụ nữ đã từ chối anh ta tại bữa tiệc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cu-ong-chung-song-21-nam-voi-xac-chet-cua-vo-da-chet-vi-li-do-khien-dan-mang-ngam-ngui-467064.html