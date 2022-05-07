Cụ ông chung sống 21 năm với XÁC CHẾT của vợ đã chết vì lí do khiến dân mạng NGẬM NGÙI

Tâm sự Eva 07/05/2022 22:36

Charn Janwatchakal, 72 tuổi, sống với xác vợ trong một căn nhà một phòng nhỏ xiêu vẹo ở Bangkok, Thái Lan, trong 21 năm trước khi quyết định đưa bà đi hỏa táng. một số cư dân mạng đã gọi ông là "người đàn ông có tình yêu bất tận" hay người đàn ông có "tình yêu vĩnh cửu". 

Trong một diễn biến mới nhất, luật sư nổi tiếng Thái Lan Nitithorn Kaewto đã đến thăm ông Charn và phỏng vấn ông. Luật sư kể lại rằng ông già được học hành tử tế, có vài bằng cấp. Nhưng ông sống khiêm tốn thậm chí nhà còn không có điện sau khi vợ mất.

Người đàn ông sống một mình trong ngôi nhà bê tông một tầng xiêu vẹo, trông giống như một kho chứa đồ nhỏ xíu, trên mảnh đất rộng 780 m2 ở Soi Raminthra 3, tiểu khu Tha Reng, quận Bang Khen, Bangkok.

Ngôi nhà, cửa sổ và cửa ra vào bị đổ, không có điện, nước. Ông lão sống nhờ vào nguồn nước chung của một người hàng xóm.

Vào ngày 29/4, ông Charn đã đến thăm Quỹ Phet Kasem Bangkok tìm kiếm sự giúp đỡ trong việc hỏa táng thi thể vợ mình. Sau đó, thông tin người đàn ông đã giữ thi thể của vợ mình còn nguyên trong quan tài ở căn phòng nhỏ nơi ông ngủ đã lan truyền. Theo Charn, ông đã nói chuyện với thi thể vợ như thể bà vẫn còn sống. Cuối cùng, ông quyết định hỏa táng vợ vì sợ rằng không ai sẽ tổ chức cho bà một buổi lễ đàng hoàng sau khi ông qua đời.

Cụ ông chung sống 21 năm với XÁC CHẾT của vợ đã chết vì lí do khiến dân mạng NGẬM NGÙI - Ảnh 1
Khi các nhân viên tiến hành hỏa táng thi thể vợ, Charn khóc nức nở và nói những lời tạm biệt cuối cùng với vợ. Ông Charn sau đó đặt hài cốt được hỏa táng vào một tấm vải trắng vào ngày hôm sau và mang về nhà để đặt trong phòng.

Theo Charn, ông từng sống với vợ và hai con trai nhưng sau khi vợ ông qua đời và ông quyết định giữ lại thi thể của bà. Hai người con trai đã chuyển ra ngoài vì họ không thể chấp nhận quyết định của ông. Người đàn ông không phải chịu trách nhiệm về tội che giấu thi thể vì ông đã làm giấy chứng tử cho bà.

Ban ngày, Charn nghỉ ngơi cùng đàn chó mèo của mình trong một không gian nhỏ bên cạnh ngôi nhà. Vào ban đêm, ông ngủ bên quan tài của vợ mình trong một căn phòng từng là nơi chứa đồ.

Charn cho biết từ nay ông sẽ làm tình nguyện viên cho quỹ để làm công quả cho người vợ quá cố của mình. 

Cụ ông chung sống 21 năm với XÁC CHẾT của vợ đã chết vì lí do khiến dân mạng NGẬM NGÙI - Ảnh 2
Nhân viên của Quỹ Phet Kasem Bangkok đã đến thăm ngôi nhà đổ nát của người đàn ông lớn tuổi này để dọn dẹp. Họ làm sạch nhiều cỏ dại và lá khô khỏi khuôn viên, sửa lại mái nhà và nối lại đường dây điện.

Tưởng đang thân mật cùng... bạn trai, cô gái giật mình phát hiện sự thật "ngã ngửa"

Tưởng đang thân mật cùng... bạn trai, cô gái giật mình phát hiện sự thật "ngã ngửa"

Người đàn ông hiện là kế toán (29 tuổi) bị bỏ tù bốn năm vì tội cưỡng hiếp người phụ nữ đã từ chối anh ta tại bữa tiệc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân gia đình tình yêu câu chuyện hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 22 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 2 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do