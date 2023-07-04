Lần đầu tiên nhìn thấy Hiền, tôi liền muốn rước cô ấy về nhà. Em nhỏ hơn tôi 5 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Cô ấy là kiểu phụ nữ có ngoại hình truyền thống tao nhã, ăn nói dịu dàng nhỏ nhẹ.
- Thăm vợ con sau 2 năm ly thân, đêm về cơn 'thèm' chăn gối bỗng ập đến, vừa bước vào phòng em tôi đã nghe thấy âm thanh nồng nàn này
- Chưa một lần chồng đòi hỏi 'chuyện ấy', tôi mua váy ren mỏng manh tính đường ái ân tới sáng, ai ngờ đêm về anh say khướt, ôm chặt tôi nhưng miệng lại phát ra âm thanh ám muội
Sau 3 tháng tôi miệt mài cưa cẩm thì Hiền cũng đồng ý làm bạn gái của tôi. Trở thành người yêu của nhau, Hiền vẫn giữ nét kín đáo của phụ nữ truyền thống. Tôi cũng không thể quá lỗ mãng khiến cô ấy sợ. Nửa năm là người yêu, ngoài những chiếc hôn nhẹ, vài cái nắm tay, chúng tôi không làm gì quá giới hạn.
Nhưng với đàn ông gần 30 như tôi thì như vậy vẫn chưa đủ. Tôi muốn gần gũi hơn với Hiền, muốn cô ấy hoàn toàn thuộc về tôi. Vả lại, Hiền trẻ đẹp như thế, tôi muốn nhanh chóng rước cô ấy về nhà, tránh đêm dài lắm mộng.
Cơ hội tôi mong chờ cũng đã đến. Lúc đó chúng tôi đã hẹn hò gần một năm, tôi và Hiền đi ăn tiệc với bạn bè. Tôi lấy cớ say rượu để ngủ lại nhà Hiền. Chỗ ăn tiệc gần nhà Hiền, cô ấy lại không nỡ để tôi một mình khi say nên đành đồng ý. Tôi vẫn giả vờ bất tỉnh nhưng trong bụng thì mừng thầm.
Đến nhà, Hiền đỡ tôi vào nằm trong phòng ngủ, còn cô ấy thì vào bếp pha trà giải rượu cho tôi. Hiền vừa ra khỏi phòng thì tôi vội chồm dậy, định đi theo cô ấy. Nhưng vì hấp tấp nên tôi làm rơi chai nước cạnh giường ngủ xuống sàn. Chai nước lăn vào gầm giường, tôi khom người xuống tìm. Khi nhìn vào gầm giường, tôi thấy một tờ giấy lạ. Tôi định vứt đi vì nghĩ là rác nhưng khi nhìn qua thì khựng lại, điếng người “vỡ tim”. Đó là giấy hướng dẫn uống thuốc tránh thai khẩn cấp.
Có lẽ trước khi uống thuốc tránh thai, Hiền đã đọc qua tờ hướng dẫn này nhưng lại quên vứt đi. Tôi sốc ngất không tin vào sự thật này. Người bạn gái ngoan hiền, dịu dàng nết na tôi yêu thương hóa ra đã âm thầm phản bội tôi, thậm chí là phải uống thuốc tránh thai. Tôi bị người yêu phản bội đau đớn. Tôi vò tờ giấy trong tay, lao thẳng ra khỏi nhà của người yêu. Có lẽ là vì tôi ghê tởm người phụ nữ như thế, hoặc cũng là vì tôi bị phản bội quá đớn đau nên không muốn nhìn thấy mặt người yêu nữa.