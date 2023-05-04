4 tuyệt chiêu làm chàng 'ngất ngây' mà không cần phải 'ân ái', chị em phụ nữ đừng nên bỏ qua

Người ta hay nói rằng: ‘tình yêu luôn gắn liền với tình dục’. Chính vì thế, các cặp đôi luôn muốn có nhiều hơn những phút giây thể hiện sự “yêu” của mình và mang lại cảm giác thăng hoa không thể nói thành lời cho đối phương. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng có thể thực hiện điều đó mặc dù rất muốn. Đàn ông khi mệt mỏi họ có thể ‘chiều’ người yêu tuy nhiên vào những ngày ‘rớt dâu’ thì phụ nữ khó lòng giúp đàn ông giải tỏa nếu không biết đến những kỹ năng này.

Không một cặp đôi nào có thể cưỡng lại sức hút mạnh mẽ của một nụ hôn sâu và cháy bỏng. Cho dù là những lời ngọt ngào, ân ái hay màn dạo đầu điệu nghệ cũng không thể sánh bằng một nụ hôn say sưa, điên cuồng. Chỉ cần cảm nhận nụ hôn mạnh mẽ của đối phương, cả hai sẽ có cảm giác thăng hoa và ngập tràn hạnh phúc. Đặc biệt, những khi bạn cảm thấy lời nói bất lực thì hãy dùng một nụ hôn sâu nồng cháy lên tiếng. Chắc chắn cả chàng và bạn đều sẽ cảm thấy ngất ngây với khoảnh khắc tuyệt vời đó.

Trên thực tế, massage là một phương pháp vừa có thể giảm mệt mỏi vừa có thay thế “chuyện ấy” hiệu quả. Hãy massage cho nhau trong khoảng 20 phút. Hãy đi từ cổ, vai, bên sườn rồi đến vùng thắt lưng. Đặc biệt, nếu bạn kết hợp việc massage và vuốt ve những vùng nhạy cảm trên cơ thể sẽ mang lại cho chàng cảm giác đê mê không thể nào quên được. Đừng quên đặt vài nụ hôn lên lưng chàng khi massage để càng cảm thấy thú vị hơn nhé.

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Ngồi lòng

Ngồi lòng là một hành động khá đơn giản nhưng có nhiều cặp đôi vẫn chưa làm với nhau. Khi được phái nữ ngồi vào lòng, các bạn nam sẽ cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ và được người yêu dựa dẫm. Khi đó, bạn sẽ như một chú mèo nhỏ đang yêu, tinh nghịch. Việc ngồi lên đùi người yêu cũng sẽ khiến cho bạn cảm thấy thú vị và cảm nhận được lồng ngực vững chãi của chàng.

Chơi trò bịt mắt

Dùng một sợi dây nhỏ để bịt mắt bạn trai rồi hôn hay làm vài trò đùa nghịch nhẹ nhàng lên người chàng. Hoặc nếu có thế, bạn hãy dùng một tay bịt mắt và dùng tay còn lại để đùa nghịch cơ thể chàng. Trò chơi này sẽ mang lại nhiều cảm xúc thú vị, nó làm cho cả hai gần gũi nhau hơn và tạo nhiều xúc cảm mới lạ.