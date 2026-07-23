3 đêm liền chị hàng xóm dẫn nhân tình về làm ồn, khoảnh khắc chạm mặt khiến tôi đứng hình

Tâm sự Eva 23/07/2026 23:30

Gần đây tôi bận ôn thi nên sang nhà bạn ở lại vài hôm để tiện ôn bài cùng nhau. Chẳng ngờ được, từ ngày tôi sang đã 3 hôm, ngày nào chị hàng xóm cũng dẫn người tình về, gây ra những âm thanh nhạy cảm.

Tôi có một chị gái, cả hai hơn kém nhau 3 tuổi, đều đến tuổi lấy chồng. Dù bố mẹ tôi không thúc giục nhưng ông bà mong chúng tôi có thể lấy chồng gần, không sống xa bố mẹ quá. Ngặt nỗi cả tôi và chị đều quen người ở tỉnh khác. Thay vì vẫn giữ quan hệ với người yêu như tôi bây giờ, chị tôi sợ bố mẹ buồn nên quyết định chia tay rồi lấy người chồng hiện tại cùng quê.

Quả thật chị gái tôi đã rất đau lòng khi chia tay mối tình sâu đậm đó, tôi biết chị âm thầm khóc một mình chẳng nói với ai. Nhưng chị thương bố mẹ về già sống không gần con gái, chẳng ai chăm sóc nên chị đành hy sinh hạnh phúc của mình. Tôi thương chị lắm, thường xuyên nhắn tin hỏi han chị.

 

Trời thương cho tấm lòng hiếu thảo của chị, anh rể là người đàn ông sống trách nhiệm, yêu chị tôi thật lòng. Nhưng anh rể lại không thường ở nhà, phải đi công tác nhiều ngày. Lần nào anh đi công tác xa nhà cũng đều đem quà về cho tôi và bố mẹ. Anh thật sự quý trọng chị nên cũng yêu thương gia đình tôi.

3 đêm liền chị hàng xóm dẫn nhân tình về làm ồn, khoảnh khắc chạm mặt khiến tôi đứng hình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gần đây tôi bận ôn thi nên sang nhà bạn ở lại vài hôm để tiện ôn bài cùng nhau. Chẳng ngờ được, từ ngày tôi sang đã 3 hôm, ngày nào chị hàng xóm cũng dẫn người tình về, gây ra những âm thanh nhạy cảm. Tôi khá khó chịu nhưng lại chẳng làm được gì. Bạn tôi nói người hàng xóm này đã quen sống như thế, chẳng ngại ngùng gì nên có sang nói chuyện cũng vô ích.

Tôi tức no bụng, học cũng chẳng vô được. Sau 3 ngày khó chịu đó, tôi quyết định lấy sách vở ra sân ngồi học. Tôi định khoảng 10 giờ sẽ vào đi ngủ, chẳng ngờ được chị hàng xóm bên phòng kia đi ra cùng người tình. Tôi không định nhiều chuyện, vô tình liếc mắt nhìn sang người bên cạnh chị ta. Ngay sau đó, tôi chết điếng tại chỗ khi thấy khuôn mặt đó. Đó là anh rể của tôi!

Anh rể thấy tôi thì hoảng sợ và bối rối. Sau đó anh gọi tôi ra quán nước để nói chuyện. Anh nói yêu chị tôi còn người phụ nữ kia thì chỉ là qua đường cho vui. Anh viện lý do thường đi công tác không được gần vợ nên mới như thế. Anh nói anh biết chị gái tôi không quên được tình cũ, đến cả việc chăn gối với anh cũng lạnh nhạt tránh né. Anh rể đỏ mắt năn nỉ tôi đừng kể cho chị tôi biết.

Tôi thật sự oán giận người anh rể này, càng thấy thương chị gái của mình. Chị không lấy được người mình yêu, giờ lại bị chồng phản bội. Nếu biết sự thật thì chị sẽ còn tổn thương tới mức nào? Tôi có nên nói cho chị biết không?

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, vô tình nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị mà tôi cay mắt

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, vô tình nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị mà tôi cay mắt

Đến một đêm, tôi nói với chị gái ra ngoài về muộn. Nhưng vì công việc xong sớm nên tôi liền về nhà. Trong nhà không có ai ở phòng khách, khi tôi đi lên lầu, đi ngang phòng ngủ của chị dâu và anh rể thì thấy cửa mở hé.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Lúc lâm bệnh thập tử nhất sinh, mẹ chồng dúi vào tay con dâu 3 tỷ kèm lời đề nghị làm cô lặng người

Lúc lâm bệnh thập tử nhất sinh, mẹ chồng dúi vào tay con dâu 3 tỷ kèm lời đề nghị làm cô lặng người

Tâm sự 53 phút trước
Đang chuẩn bị đồ ăn, đầu bếp bỏ chạy khi thấy cá sấu hoang dã đi lạc vào bếp khách sạn

Đang chuẩn bị đồ ăn, đầu bếp bỏ chạy khi thấy cá sấu hoang dã đi lạc vào bếp khách sạn

Video 1 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/7/2026), 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Cuối ngày hôm nay (24/7/2026), 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Nghe mùi khai nồng nặc phát ra từ phòng bố chồng, tôi mở cửa bước vào mà lặng người trước sự thật phũ phàng

Nghe mùi khai nồng nặc phát ra từ phòng bố chồng, tôi mở cửa bước vào mà lặng người trước sự thật phũ phàng

Tâm sự Eva 1 giờ 53 phút trước
Dây cáp bị đứt, người đàn ông bị thương nặng khi chơi trò đu dây cao 12 mét

Dây cáp bị đứt, người đàn ông bị thương nặng khi chơi trò đu dây cao 12 mét

Video 2 giờ 23 phút trước
Cắn răng cưới gán nợ 600 triệu, đêm tân hôn cô dâu chết đứng trước chiêu "lật kèo" của chú rể

Cắn răng cưới gán nợ 600 triệu, đêm tân hôn cô dâu chết đứng trước chiêu "lật kèo" của chú rể

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Quấy rối phụ nữ trên tàu, nam thanh niên nhận ngay một bài học "nhớ đời"

Quấy rối phụ nữ trên tàu, nam thanh niên nhận ngay một bài học "nhớ đời"

Video 3 giờ 23 phút trước
Tưởng nhận món quà trong mơ, người vợ sững sờ khi đọc lời nhắn đi kèm chiếc nhẫn kim cương

Tưởng nhận món quà trong mơ, người vợ sững sờ khi đọc lời nhắn đi kèm chiếc nhẫn kim cương

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Lấy vợ hơn 2 tuổi, vừa bước vào phòng tân hôn tôi chết đứng trước hành động khó hiểu của cô ấy

Lấy vợ hơn 2 tuổi, vừa bước vào phòng tân hôn tôi chết đứng trước hành động khó hiểu của cô ấy

Tâm sự gia đình 3 giờ 53 phút trước
Chấp nhận cưới người vợ không thể nói, người chồng nhận món quà vô giá ngay trong đêm tân hôn

Chấp nhận cưới người vợ không thể nói, người chồng nhận món quà vô giá ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 23/7/2026: Vàng SJC lao dốc 5 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/7/2026: Vàng SJC lao dốc 5 triệu/lượng

Tử vi thứ Sáu 24/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, vướng tiểu nhân hãm hại

Tử vi thứ Sáu 24/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, vướng tiểu nhân hãm hại

Loại quả dẻo béo bùi ngậy: "Thần dược" cho tim mạch, ăn vào lại đẹp da giữ dáng

Loại quả dẻo béo bùi ngậy: "Thần dược" cho tim mạch, ăn vào lại đẹp da giữ dáng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghe mùi khai nồng nặc phát ra từ phòng bố chồng, tôi mở cửa bước vào mà lặng người trước sự thật phũ phàng

Nghe mùi khai nồng nặc phát ra từ phòng bố chồng, tôi mở cửa bước vào mà lặng người trước sự thật phũ phàng

Em chồng hào phóng cho hẳn 300 triệu mua xe, đang cảm kích thì cô ấy phán một câu làm tôi giận run người

Em chồng hào phóng cho hẳn 300 triệu mua xe, đang cảm kích thì cô ấy phán một câu làm tôi giận run người

Tại đám cưới, người yêu cũ mặt dạn đòi quay lại: Tôi cười khẩy đáp 1 câu khiến cả hội trường reo hò

Tại đám cưới, người yêu cũ mặt dạn đòi quay lại: Tôi cười khẩy đáp 1 câu khiến cả hội trường reo hò

Thấy tờ giấy lạ dưới gầm giường bạn gái, tôi tò mò nhặt lên xem rồi rụng rời tay chân

Thấy tờ giấy lạ dưới gầm giường bạn gái, tôi tò mò nhặt lên xem rồi rụng rời tay chân

Chị dâu tương lai ôm bụng đau đớn ngay bàn ăn, sự thật sau đó làm mẹ tôi lên cơn đau tim

Chị dâu tương lai ôm bụng đau đớn ngay bàn ăn, sự thật sau đó làm mẹ tôi lên cơn đau tim

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, vô tình nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị mà tôi cay mắt

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, vô tình nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị mà tôi cay mắt