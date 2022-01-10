Có nhân tức có quả, lão tăng 99 tuổi cho bạn lời khuyên về 3 chuyện không nên làm trong đời

Tâm sự cuộc sống 10/01/2022 22:40

Lời khuyên của lão tăng thọ 99 tuổi này cho mọi người rất đáng để suy ngẫm cho nhân quả trong cuộc đời mỗi người.

Đôi khi con người ta không thể không tin vào số mệnh, cũng không ai biết rằng ở giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng có không ít người nói rằng, có nhân ắt có quả, làm nhiều chuyện xấu thì đủ mọi chuyện xấu cũng sẽ kéo nhau tới. Vậy nên bình thường làm nhiều việc tốt cũng đối với vận mệnh của mình tích lũy thêm nhiều việc thiện, tích đức. Một vị lão tăng thọ 99 tuổi đã dành lời khuyên gồm 3 điều cho những đứa con trong gia đình tuyệt đối không được phạm phải để tránh gia đình gặp nhiều điều xúi quẩy. Chúng ta cùng xem đó gồm những gì nhé.

Có nhân tức có quả, lão tăng 99 tuổi cho bạn lời khuyên về 3 chuyện không nên làm trong đời - Ảnh 1

Không nên lãng phí

Đầu tiên chúng ta nên đối với những thứ mình có được phải tỏ thái độ trân trọng. Không có món gì trên đời này không làm mà có, chúng ta có được nó đều là kết quả của những gì chúng ta đã cố gắng phấn đấu hết mình. Nếu như không có những gì đã tích lũy trước đó, chúng ta làm sao có khả năng có được kết quả tốt đẹp của bây giờ. Hoặc giả những gì mà bạn có ở hiện tại dù không phải chính mình nỗ lực thì cũng là kết quả của người đi trước cố gắng mà có được.

Có nhân tức có quả, lão tăng 99 tuổi cho bạn lời khuyên về 3 chuyện không nên làm trong đời - Ảnh 2

Hành động lãng phí này không chỉ đơn giản là phụ lòng người đi trước mà còn làm lãng phí vận may của chính mình. Đời người việc sai lầm nhất là lãng phí dù cho vật chất, thời gian hay tình cảm đều tuyết đối không thể làm. Mọi thứ dù có giá trị ít hay nhiều, cao hay thấp thì đều phải được sử dụng đúng chỗ, đúng cách chứ không phải làm uổng phí nó.

Có nhân tức có quả, lão tăng 99 tuổi cho bạn lời khuyên về 3 chuyện không nên làm trong đời - Ảnh 3

Có sự tôn kính với tất cả những gì chúng ta đang có cũng chính là sự tôn kính đối với sinh mệnh của chúng ta đang phải trải qua. Bạn cần phải giáo dục con cái việc đừng nên lãng phí bởi chúng sẽ không nhận thức được hành vi sai trái của mình, dần dà sẽ vô thức tiêu hao rất nhiều may mắn, xúi quẩy cũng sẽ tự nhiên mà đến.

Không bên bất kính với cha mẹ

Từ nhỏ chúng ta vẫn luôn được dạy dỗ rằng phải kính trọng và yêu thương cha mẹ của mình. Thật sự cũng có đạo lý của nó. Bởi vì cha mẹ khổ sở lắm mới nuôi dạy chúng ta nên người, chúng ta không không chỉ cần kính trọng, yêu thương mà còn phải chăm sóc cha mẹ thật tốt. Nếu như bất kính với cha mẹ của mình thì tự nhiên cũng sẽ bất kính với người khác, rắc rối cũng sẽ kéo tới cho cuộc đời của mình.

Có nhân tức có quả, lão tăng 99 tuổi cho bạn lời khuyên về 3 chuyện không nên làm trong đời - Ảnh 4

Cha mẹ chính là những người đầu tiên mà bạn tiếp xúc trong đời, nếu như ngay đến cha mẹ cũng bất kính thì quá trình lớn lên bạn còn có thể kính trọng ai nữa đây. Như vậy sẽ chẳng còn coi ai ra gì nữa. Từ đó sẽ tạo ra "nhân" rồi nhất định hứng "quả" không mấy tốt đẹp. Nhân quả xưa nay đều không thể tách rời.

Không có ý thức tập thể

Con người luôn sống theo bầy đàn, không thể cứ luôn một mình, riêng lẻ. Cho dù nói cuộc sống là của riêng bạn nhưng trong cuộc sống đó có một số việc bạn cũng không thể tác khỏi phải sống trong tập thể. Vậy nên ý thức nhóm cũng là cực kỳ quan trọng, đặc biệt là tính chất trách nhiệm với tập thể, với người khác.

Có nhân tức có quả, lão tăng 99 tuổi cho bạn lời khuyên về 3 chuyện không nên làm trong đời - Ảnh 5

Ý thức trách nhiệm này cần được trau dồi từ nhỏ, nếu ngay từ nhỏ một đứa trẻ được trau dồi ý thức không xem ai ra gì, chuyện gì cũng chỉ nghĩ cho mình thì sẽ cực kỳ đáng sợ. Như vậy khi trưởng thành sẽ trở thành mối nguy cho những người bên cạnh, thậm chí với người thân cũng là mối họa.

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