5 “khổ nạn chân kinh” giúp chị em dễ dàng vượt qua mọi sóng gió, trắc trở trong cuộc đời

1. Mình chỉ là một trong vô số người phụ nữ ngoài kia phải một mình chống chọi với sóng gió mà thôi

Cuộc đời này không ai muốn mình trở nên kiên cường cả, nhưng nếu hoàn cảnh bắt bản thân buộc phải trở nên mạnh mẽ và kiên cường, thì phụ nữ hãy thủ sẵn cho mình 5 chiếc chìa khóa vàng này để dễ dàng vượt qua mọi kiếp khổ nạn trong cuộc đời mình nhé!

Mà còn vô vàn người phụ nữ ngoài kia cũng đang phải cố gồng mình lên để chống chọi với biết bao trận bão tố, phong ba trong cuộc đời. Và rồi sau cùng thì họ cũng vượt qua được và bạn cũng sẽ như vậy.

Khi gặp khó khăn, trở ngại trong đời thì việc đầu tiên bạn nên làm đó là hãy tự nhủ trong đầu mình rằng, mình không phải là người duy nhất.

#2. Đời là vô thường và khó khăn cũng như vậy, rồi nó sẽ qua đi

Đời là vô thường, không có gì là vĩnh viễn, mãi đứng yên một chỗ cả. Hôm nay lá trên cây có thể xanh, nhưng mai nó lại trở nên vàng vọt rồi thì héo ùa và lụi tàn.

Lòng người cũng thế, nay người ta có thể thân thiết với mình, yêu thương mình nhưng biết đâu đó ngày mai người ta lại rời bỏ và phản bội mình?

Và khó khăn, trở ngại trong cuộc đời của mỗi con người cũng như vậy, nó cũng không nằm ngoài quy luật này.

Thế nên nay có thể bạn gặp khó khăn, nhưng mai, mốt thì mọi sự lại đổi khác, khổ nạn nào trong đời rồi cũng sẽ qua đi.

3. Lấy nụ cười để đối diện tất cả

Mà tâm từ bi và nghị lực sống mới phát triển... Ảnh minh họa

Khi còn trẻ mỗi khi khổ đau, vấp ngã trên đường đời phụ nữ có thể khóc, có thể đau khổ hay kể lể với người thân để cho vơi đi sự khó nhọc, nặng gánh trong lòng.

Nhưng với những người phụ nữ trưởng thành thì lại khác, họ không làm như thế, mà thay vào đó là sẽ lấy nụ cười để đối diện với tất cả.

Bởi vì nụ cười không chỉ là liều thuốc tinh thần giúp họ xua tan đi sự ảm đảm của những đêm đông giá buốt, những tháng ngày mây đen u tối, mà đó còn là phép màu nhiệm giúp họ đi từ bĩ cực đến hồi thái lai.

#4. Không để bản thân rơi vào sự tuyệt vọng

Nếu như gặp một người đói, thì lời khuyên tốt nhất mà tôi nên dành cho họ chính là tặng cho họ một vài thứ gì đó để ăn lót dạ cho đỡ đói.

Vì lý lẽ của người đói chỉ là họ cần có đồ để ăn và được ấm no, qua khỏi cơn đói khát thế thôi.

Cũng vậy, với những người đang cùng đường thì lời khuyên duy nhất mà tôi có thể dành cho họ chính là im lặng để lắng nghe họ thở than.

Hoặc nếu được nữa, thì có thể hỗ trợ họ một chút gì đó để họ có thể đi qua những tháng ngày khốn khó.

Cho nên, để đưa ra bất kỳ một lời khuyên nào cho những người đang trong hoàn cảnh tuyệt vọng, thì có lẽ là mọi thứ đều là dư thừa.

Nhưng nếu như, đó là nguồn năng lượng để giúp bạn xoa dịu nỗi đau và chữa lành những tổn thương trong tâm hồn họ.

Thì tôi cho rằng, họ sẽ bình tâm mà lắng nghe và làm một vài điều gì đó giúp ích cho hoàn cảnh của mình.

Cho nên đối với những người đang cảm thấy tuyệt vọng, thì cách duy nhất để bước ra khỏi hoàn cảnh này chính là lắng lòng mình lại để dồn tâm vào hơi thở.

Hãy thở đều và nhẹ nhàng để mọi khó khăn, uất ức… của bạn theo hơi thở mà được thoát ra ngoài.

Cho đến khi bản thân đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại rồi, thì mọi sự khó chịu, dồn nén, uất ức trong lòng bạn đều sẽ biến tan và bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

5. Hãy viết ra câu hỏi và tự mình trả lời cho những câu hỏi đó

Bạn giống như là một đóa hoa: dù đời sống ngắn ngủi và trải qua biết bao nhiêu là trận bão giông. Nhưng hoa vẫn chọn sống hết mình và làm trọn sứ mệnh: tỏa hương và khoe sắc cho đời - Ảnh minh họa

Lúc khó khăn thì chắc chắn là càng gỡ càng rối, cho nên thay vì đi tìm câu trả lời chi bằng bạn hãy tự viết ra những câu hỏi cho vấn đề mà mình đang gặp phải.

Viết cho đến khi nào mà mình không còn viết được nữa, thì lúc này hãy buông bút xuống và nghỉ ngơi.

Sau khi bình tâm trở lại, thì lúc này bạn hãy tự trả lời cho những câu hỏi mà mình đã viết ra.

Sau khi tất cả các câu hỏi đều có được câu trả lời, thì có nghĩa là khó khăn của bạn đã tìm ra được phương hướng và cách thức để giải quyết rồi đó.