3 thứ phụ nữ khôn ngoan giữ kín miệng như bưng, trong khi phụ nữ nông nổi thì lại bạ đâu nói đó

Tâm sự cuộc sống 23/10/2021 08:41

Phụ nữ khôn ngoan luôn nhận được phúc báo, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và luôn có quý nhân phù trợ, là nhờ họ giữ kín miệng như bưng 3 điều này…

Phụ nữ khôn ngoan luôn nhận được phúc báo, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và luôn có quý nhân phù trợ, là nhờ họ giữ kín miệng như bưng 3 điều này…

  1. Sự nghiệp, công việc
3 thứ phụ nữ khôn ngoan giữ kín miệng như bưng, trong khi phụ nữ nông nổi thì lại bạ đâu nói đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi người được sinh ra ở những vùng miền, hoàn cảnh sống, tôn giáo, sự giáo dưỡng là khác nhau.

Cho nên, có người thì nhờ được thừa hưởng nền giáo dục tốt từ ông bà, bố mẹ mà đã sớm có ý thức làm giàu từ nhỏ, nên thành công sớm.

Hoặc có người thì lại sinh ra trong một gia đình có bề thế, nên sớm đã ở ngay vạch đích rồi, không cần phải chật vật gì cả mà vẫn có trong tay cả thiên hạ.

Nhưng lại cũng có những người, kém may mắn hơn một chút, cho nên họ không những không được thụ hưởng nền giáo dục tốt từ gia đình, nhà trường.

Mà ngay cả môi trường sống cũng không thuận lợi cho sự phát triển, dẫn đến mức thu nhập của họ chỉ đủ sống.

Thế nên mới thấy rằng, có người mới chỉ 16 hay 18 tuổi, đã nắm trong tay cả cơ nghiệp bạc tỉ.

Tuy nhiên lại cũng có những người, dù đã 50 – 60 tuổi rồi, mà vẫn còn phải loay hoay với việc khởi nghiệp, hoặc chạy ăn từng bữa.

Do đó, vì quá thấu tỏ việc hồng trần mà những người phụ nữ thông minh họ chỉ im lặng để sống tốt phần đời mình, chứ không giải thích hay phàn nàn về công việc, sự nghiệp của mình.

Hễ thất bại thì họ sẽ tự cắn răn lại mà chịu đựng và nỗ lực để làm lại tất cả, còn hễ như thành công thì họ cũng sẽ tự thưởng thức niềm vui ấy ở trong lòng.

  1. Ngoại hình và gia cảnh
3 thứ phụ nữ khôn ngoan giữ kín miệng như bưng, trong khi phụ nữ nông nổi thì lại bạ đâu nói đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thông minh luôn biết rằng, họ chẳng nợ nần ai lời giải thích về ngoại hình hay gia cảnh của mình cả.

Hễ xinh đẹp mà lại còn được sống trong gia cảnh tốt nữa, thì đó là may mắn và phước báo của họ.

Còn hễ mà sinh ra trong một hoàn cảnh sống không tốt và ngoại hình của họ không xinh đẹp.

Thì đó cũng không phải là lỗi của họ, do đó im lặng sống và âm thầm nỗ lực cho cuộc đời mình chính là tiêu chí hàng đầu mà họ đặt ra.

Chính vì vậy mà, dù họ có xinh đẹp hay có được sống trong gia đình giàu có, trong ấm ngoài êm hay không, thì chỉ có bản thân họ mới là người biết rõ điều này.

  1. Tình yêu, hôn nhân
3 thứ phụ nữ khôn ngoan giữ kín miệng như bưng, trong khi phụ nữ nông nổi thì lại bạ đâu nói đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu như đề tài về tình yêu, hôn nhân luôn là chủ đề sốt dẻo của đại đa số chị em mang ra để bàn ra tán vào.

Thì với những người phụ nữ thông minh, họ sẽ không đề cập đến vấn đề tình yêu, hôn nhân của mình và của người khác.

Bởi vì, may nhờ rủi chịu. Hễ may mắn gặp được một người đàn ông tử tế, biết yêu thương, chăm sóc, thì đó là phước của họ.

Còn nếu như lỡ không may gặp phải một người đàn ông, người chồng không ra gì, thì họ lại càng không để cho bất cứ ai biết được điều này.

Đơn giản là bởi họ thừa biết rằng, đời mình không sống thì ai sống hộ, cho nên may mắn thì nhờ, còn hễ rủi ro thì tự chịu.

Thế nên chi bằng cứ im lặng và bình tĩnh sống, rồi thì khó khăn hay tuyệt vọng gì rồi cũng sẽ qua đi mà thôi.

 

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