Yêu nửa năm trời, tôi chẳng thể tin bạn trai là 'gã sở khánh' sau khi xảy ra chuyện này

Tâm sự 25/01/2023 22:40

Cách đây đúng một tuần, Khánh bất ngờ báo tin anh được giám đốc duyệt cho lên lương trước hạn. Khánh mở một tiệc mừng nho nhỏ chỉ dành cho người yêu xinh đẹp, bé nhỏ của anh là tôi trong một khách sạn cách thành phố khá xa.

Tôi quen Khánh trong đám cưới của nhỏ bạn cùng ở chung nhà trọ, chung giảng đường suốt 4 năm học đại học. Trái với câu “con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt” tôi lại “chết” Khánh ngay cái nhìn đầu tiên. Bởi Khánh đẹp trai với chiều cao lý tưởng, cùng những nét rất nam tính trên khuôn mặt đầy cương nghị đủ để lấy được cảm tình của một cô gái còn độc thân, vốn được bạn bè ngợi khen là đẹp người, đẹp nết như tôi.

Tôi làm kế toán cho một doanh nghiệp của nhà nước, lương tạm ổn để chi dùng cho nhà trọ, cơm văn phòng và vài lần cà phê, hàn huyên với bạn bè đồng nghiệp. Từ khi quen Khánh và trở thành người yêu của anh sau 4 tháng tìm hiểu, thay vì ríu rít với hội bạn son rỗi, tôi được Khánh chiều chuộng đưa đi làm, đón tận cổng cơ quan để cùng đến nhà hàng dùng bữa khiến tôi cảm thấy mình thực sự may mắn và hạnh phúc.

Khánh 28 tuổi, hơn tôi 4 tuổi, anh bảo ngoài tình yêu anh muốn dành cho tôi sự chăm sóc của một người anh trai đối với em gái nhỏ. Bởi ở quê anh cũng còn một cô em gái kém anh hơn chục tuổi sống cùng bố mẹ. Khánh tâm sự đất ruộng, vườn của bố mẹ đã có giấy báo nhận tiền đền bù vì tỉnh lấy cho kế hoạch mở đường liên tỉnh. Anh bảo anh là trai trưởng nên bố mẹ sẽ cho anh hưởng một món lớn khi bố mẹ nhận được tiền đền bù và số tiền đó Khánh sẽ dành mua một ngôi nhà trong phố theo ý thích của tôi, sau khi anh đưa tôi về quê ra mắt bố mẹ, họ hàng và thống nhất ngày ăn hỏi, ngày cưới với bố mẹ tôi.

 

Yêu nửa năm trời, tôi chẳng thể tin bạn trai là 'gã sở khánh' sau khi xảy ra chuyện này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dự tính của Khánh khiến tôi ngây ngất, vui mừng đến mất ngủ. Tôi xác định Khánh sẽ là bờ vai cho tôi tựa suốt cuộc đời này. Tôi đặt niềm tin hoàn toàn vào tình yêu chân thành của Khánh, bởi suốt nửa năm bên nhau, không ít thời gian chúng tôi chỉ có hai đứa khi ở nhà trọ của tôi, khi ở nhà thuê của Khánh nhưng chưa một lần Khánh đòi hỏi đi quá giới hạn. Anh luôn bảo để dành hạnh phúc ấy cho ngày chúng tôi nên vợ, nên chồng.

Tin tưởng tuyệt đối ở người mình quyết định trao gửi con tim nên tôi không làm khó cho Khánh khi anh chưa có ý định đưa tôi đến nơi làm việc của anh là công ty xuất nhập khẩu thiết bị vệ sinh cao cấp mà anh đang đảm nhiệm vai trò phụ trách điều hành ở đó để làm quen với đồng nghiệp của anh.

Cách đây đúng một tuần, Khánh bất ngờ báo tin anh được giám đốc duyệt cho lên lương trước hạn. Khánh mở một tiệc mừng nho nhỏ chỉ dành cho người yêu xinh đẹp, bé nhỏ của anh là tôi trong một khách sạn cách thành phố khá xa.

Vui vì sự cống hiến miệt mài của Khánh cho công ty đã được đền đáp, tôi cạn hết ly rượu khai vị do Khánh âu yếm dâng tận môi… Để rồi mãi sáng hôm sau tôi mới tỉnh giấc trong căn phòng xa lạ ở khách sạn mà không có Khánh bên cạnh. Tôi đau đớn đến tan nát cả con tim khi gọi điện cho Khánh mà không nhận được hồi âm.

Tôi sững người sau khi đám bạn thân rõ mồn một bí mật cơ thể của bạn gái

Tôi sững người sau khi đám bạn thân rõ mồn một bí mật cơ thể của bạn gái

Ngày đi chơi đã đến, tôi và Mai xuất hiện tại điểm hẹn trong ánh mắt trầm trồ của đám bạn thân. Dường như không ai tin được một đứa con trai nhút nhát và khô cứng như tôi lại chinh phục được Mai.

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