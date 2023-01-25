Khi về sống chung với nhau 2 tháng, dù tôi ăn mặc quyến rũ, người yêu tôi dửng dưng 'chuyện chăn gối'

Tâm sự 25/01/2023 16:55

Ai ngờ khi về sống chung, anh ấy chẳng có nhu cầu gì. Lúc hai đứa nằm cạnh nhau, anh chẳng bao giờ vòng tay âu yếm tôi.

Suốt 2 tháng nay, tôi sống chay tịnh, không hề có chuyện chăn gối. Tôi và bạn trai yêu nhau đã được 2 năm, tôi 30, anh ấy 32 tuổi. Chúng tôi tương đương về trình độ học thức, công việc, lại hợp nhau trong quan điểm sống. Tôi là cô gái bình thường thích kín đáo nhưng đôi khi đi chơi cũng sexy tung trời. Bạn bè tôi đều nói tôi có gương mặt "nữ tu" nhưng thân hình "ma quỷ". Họ bảo nếu nhìn thấy vẻ sexy của tôi thì đàn ông chắc chắn phải đeo yếm dãi, ..

Cuối năm ngoái, anh được gia đình hỗ trợ mua một căn hộ chung cư. Tổng cộng số tiền mua, hoàn thiện căn hộ lên tới 2 tỷ. Anh nói bố mẹ anh chỉ cho một ít tiền, số còn lại anh phải tự đi làm trả nợ. Bạn trai cũng tiết lộ mỗi tháng anh phải trả 15 triệu tiền gốc lẫn lãi ngân hàng.

Từ ngày anh mua nhà mới, tôi dọn về sống chung với anh. Cuộc sống của chúng tôi ban đầu rất vui vẻ, hạnh phúc. Tôi ăn ở gọn gàng, sạch sẽ lại rất thích nấu nướng nên thường làm những món ăn ngon cho anh ăn. Anh đi làm về là có tôi chờ sẵn với cơm ngon, canh ngọt ở nhà. Thế nhưng, chung sống chung 2 tháng, tôi mới biết anh sống và làm việc như một cái máy không hơn không kém.

Sáng anh dậy đi làm, tối về, anh ăn cơm rồi lại tiếp tục làm việc. Anh rất ít khi nói chuyện với tôi. Còn việc âu yếm, chuyện chăn gối thì nghỉ luôn. Anh hoàn toàn không có nhu cầu tình dục, mọi người ạ.

Khi về sống chung với nhau 2 tháng, dù tôi ăn mặc quyến rũ, người yêu tôi dửng dưng 'chuyện chăn gối' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc trước kia, khi chúng tôi yêu đương, hẹn hò, tôi với anh ấy cũng từng có chuyện chăn gối. Nhưng do gặp nhau không nhiều nên khoảng 1-2 tháng chúng tôi mới làm chuyện ấy một lần. Lúc đó, tôi nghĩ vậy là bình thường. Ai ngờ khi về sống chung, anh ấy chẳng có nhu cầu gì. Lúc hai đứa nằm cạnh nhau, anh chẳng bao giờ vòng tay âu yếm tôi. Lúc tôi, ôm, hôn anh, anh tỏ ra không hứng thú. Nhiều khi tôi ăn mặc sexy, phô bày hết thân hình "ma quỷ" của mình, mặt dày gạ gẫm chuyện chăn gối sát sàn sạt nhưng người yêu tôi chỉ kkhuyên... đi ngủ sớm.

Dù ngủ chung giường nhưng anh nằm cách xa tôi, thậm chí có lúc "ngủ quên" ở phòng làm việc. Nhiều lần hụt hẫng, chưng hửng như thế, tôi nói chuyện thẳng thắn với anh thì anh bảo dạo này anh đang bị stress vì công việc lẫn khoản nợ ngân hàng. Công việc hiện tại của anh không tốt, công ty nợ lương mấy tháng rồi. Anh đang tập tành tự kinh doanh trên mạng. Hôm nào anh cũng làm việc rất khuya, đến tận 1-2 giờ. Tôi cố chờ anh nhưng cũng đành đi ngủ trước.

Tôi cứ tưởng sống chung với người mình yêu sẽ ngọt ngào, hạnh phúc lắm. Nào ngờ...Càng ngày anh càng né tránh chuyện chăn gối. Tôi muốn gần gũi thì anh luôn bảo mệt, căng thẳng, không có hứng thú gì. Tôi là bạn gái, đến ở cùng anh mà chẳng khác gì ô sin riêng cho anh. Mọi việc trong nhà, tôi đều làm hết, từ đi chợ, nấu nướng đến dọn dẹp.

Buồn giận vì bạn trai "lười yêu" cũng lười làm việc nhà, tôi trách móc thì anh đáp xanh rờn: "Nếu không có em nấu cơm, anh sẽ đi ăn hàng. Ở ngoài đấy người ta nấu cho anh ăn và rửa luôn bát chứ không càu nhàu như em. Anh cũng có thể thuê người giúp việc theo giờ để dọn dẹp nhà cửa. Hơn nữa, em đang ở trong nhà của anh, tiền điện nước anh cũng trả, anh đâu có thu thêm của em đồng nào."

Tôi sững người vì cách tính toán quá chi li của anh. Hóa ra với anh, tôi đang ở nhờ nhà anh nên phải lao động để bù tiền thuê nhà hay sao? Không những thế, chuyện anh luôn né tránh chuyện ấy khiến chúng tôi sống với nhau như những người bạn chung nhà, không gần gũi, không giao tiếp. Mọi thứ rất vô vị.

Tôi biết, anh là một chàng trai tốt, suy nghĩ thấu đáo và cầu tiến. Không phải chàng thanh niên nào cũng chấp nhận trả nợ một khoản lớn để có thể mua nhà như anh. Hiện tại, chúng tôi chưa nhắc đến chuyện cưới xin vì tình hình dịch bệnh vẫn rất phức tạp.

Tuy nhiên, tôi cũng đang băn khoăn không biết có nên tiến tới hôn nhân với anh không nữa. Những anh chị nào đã có trải nghiệm hôn nhân có thể trả lời giúp tôi xem hôn nhân mà ít hoặc không có tình dục liệu có hạnh phúc hay không?

Chồng bỗng dưng tranh cô giúp việc dọn nhà, tôi gục ngã khi biết bí mật đau đớn đằng sau

Chồng bỗng dưng tranh cô giúp việc dọn nhà, tôi gục ngã khi biết bí mật đau đớn đằng sau

Cách đây 3 tháng, chồng tôi đề nghị tìm giúp việc, đỡ đần việc nhà cho vợ. Như vậy, tôi vừa có thời gian cho sự nghiệp, vừa có thời gian nghỉ ngơi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 3 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 5 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 6 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 7 giờ 47 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống