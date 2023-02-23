Yêu nhau hơn 1 năm, tôi sốc tận ốc với mối quan hệ thật sự của chị dâu và chồng

Tâm sự 23/02/2023 10:49

Lúc cả hai vừa bước ra, không hiểu sao chị dâu nhìn chồng tôi rồi ánh mắt hai người bối rối đến lạ. Suốt dọc đường về hôm đó, họ cũng không nói chuyện gì, thậm chí cũng chẳng nhìn vào mắt nhau. Cho đến một ngày tình cờ dọn phòng, tôi mới biết sự thật đằng sau ánh nhìn đầy bối rối ấy.

Lấy chồng được hơn 1 năm tôi mới phát hiện ra người chị dâu bấy lâu nay mình vẫn quý mến lại là người yêu cũ của chồng. Nếu hôm đó bức ảnh không vô tình rơi ra, chắc có lẽ không bao giờ tôi biết được sự thật phũ phàng ấy.

Nhà chồng tôi có hai người con trai, trên chồng tôi là một anh đang đi du học bên Pháp. Anh hơn tôi một tuổi, chúng tôi quen nhau trong một lần đi tình nguyện. Anh không đẹp trai nhưng không hiểu sao tôi lại say đứ đừ đôi mắt thoáng chút buồn, cái vẻ lạnh lùng nhưng vẫn có gì đó ấm áp của anh ngay từ lần đầu gặp.

Quyết định sẽ chủ động làm quen nhưng phải khó khăn lắm tôi mới gây ấn tượng được với anh. Trò chuyện với anh nhiều hơn, tôi mới biết câu chuyện đằng sau ánh mắt buồn buồn đó. Chồng tôi khi ấy mới chia tay mối tình 7 năm từ thời còn đi học. Hai người tưởng chừng chỉ chờ ngày ra trường để có một cái kết có hậu, nào ngờ chị quyết định đi du học và không muốn trở về Việt Nam. Họ chia tay vì không thể đồng nhất trong chuyện này, dù cả hai còn yêu nhau sâu đậm.

Sau khi biết chuyện, tôi vẫn dùng đủ mọi cách để tiếp cận được anh. Và rồi anh cũng nhận ra tấm chân tình của tôi. Anh còn thổ lộ thật với tôi rằng anh chưa quên được người cũ, anh sợ sẽ làm tôi tổn thương. Nhưng với tôi, một con bé sinh viên năm nhất khi đó thì được anh đáp lại tình cảm, có anh ở bên đã là quá hạnh phúc rồi. Vả lại, ai mà chẳng có quá khứ, miễn là quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, với tôi như vậy là đủ. Thế là chúng tôi chính thức hẹn hò.

 

Yêu nhau hơn 1 năm, tôi sốc tận ốc với mối quan hệ thật sự của chị dâu và chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi quả không nhìn nhầm người khi trao trọn trái tim mình cho anh. Anh là một người đàn ông rất ga lăng và tử tế. Anh không ngại làm những điều dù rất nhỏ như buộc dây giày hay đội mũ bảo hiểm cho tôi. Ở bên cạnh anh, tôi thấy mình như một nàng công chúa thực sự.

Tình yêu của chúng tôi cứ thế lớn dần qua những năm tháng đại học. Tôi biết, thời gian đầu anh còn nhung nhớ với người cũ nhiều dù vẫn ở bên cạnh tôi. Nhưng có lẽ thời gian và sự chân thành của tôi đã giúp anh quên đi những kỷ niệm ngày nào. Chính bản thân tôi cũng cảm nhận được, càng ngày anh càng toàn tâm toàn ý với mối quan hệ này hơn.

Từ ngày yêu nhau, tôi vẫn luôn biết anh giữ hai bức ảnh trong ví, một là ảnh của chúng tôi, một là ảnh của chị ấy. Anh nói đó là kỷ niệm không bao giờ anh có thể quên. Tôi tôn trọng anh và cũng không muốn biết người con gái đó là ai. Tôi sợ khi tôi biết càng nhiều, cảm giác ghen tuông trong tôi sẽ càng lớn. Thời gian qua đi, tôi cũng chẳng còn bận tâm đến quá khứ của anh, đến bức ảnh trong ví ấy.

Tôi ra trường được 1 năm thì anh ngỏ lời muốn hai đứa về chung một nhà. Cưới nhau được vài tháng thì tôi đón tin vui, trong mình đã mang một sinh linh bé nhỏ. Tôi cứ nghĩ cuộc sống với mình như thế đã quá viên mãn rồi. Được sống với người mình yêu thương, bố mẹ chồng thì luôn quan tâm và coi tôi như con đẻ, giờ đây tôi lại sắp được làm mẹ, thử hỏi có niềm hạnh phúc nào to lớn hơn.

Nhưng cuộc sống chẳng ai có thể nói trước được chữ ngờ. Anh trai của chồng tôi cưới sau chúng tôi nửa năm nhưng do cả hai đều đang du học ở Pháp nên chỉ tổ chức đám cưới đơn giản ở bên đó rồi mời bố mẹ hai bên qua chơi. Tới đợt này hai anh chị học xong mới cùng nhau về Việt Nam và ở hẳn. Dù chưa gặp nhau bao giờ nhưng qua những lúc trò chuyện với chị, tôi thấy chị là một người rất dễ mến. Chỉ có chồng tôi là có vẻ không thân thiện với chị dâu lắm, chẳng hiểu vì sao.

Ngày anh chị về, cả gia đình tôi ra tận sân bay đó. Lúc cả hai vừa bước ra, không hiểu sao chị dâu nhìn chồng tôi rồi ánh mắt hai người bối rối đến lạ. Suốt dọc đường về hôm đó, họ cũng không nói chuyện gì, thậm chí cũng chẳng nhìn vào mắt nhau. Cho đến một ngày tình cờ dọn phòng, tôi mới biết sự thật đằng sau ánh nhìn đầy bối rối ấy.

Sau ngần ấy năm bên nhau, giờ đây tôi mới được nhìn bức ảnh chồng luôn mang trong ví và bàng hoàng khi nhận ra người đó chẳng ai khác chính là … chị dâu. Chân tôi cảm tưởng như không thể đứng vững nữa. Tôi tìm gặp chị bạn thân hồi đại học của chồng thì mới hay chị dâu tôi là bạn thân và cũng chính là mối tình đầu khó quên của chồng.

Tôi hoang mang quá. Dù từng mạnh miệng nói rằng quá khứ chỉ là quá khứ, nhưng giờ đây chồng tôi và chị dâu – hai còn người từng yêu nhau sâu đậm lại sống cùng nhà với nhau. Ngày họ phải mỗi người một nơi cũng không phải vì tình yêu kết thúc. Tôi thực sự bối rối và tự ti về tình yêu của chồng dành cho mình. Chị dâu tôi lại là một người thực sự rất đáng mến. Tôi nên xin bố mẹ chồng chuyển ra ngoài sống hay phải làm thế nào đây? 

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