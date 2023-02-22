Hì hục cả đêm trên giường với chồng già, tôi vẫn không sao quên được nỗi ám ảnh với sở thích bệnh hoạn của ông ta

Tâm sự 22/02/2023 15:46

Nhưng cơn ác mộng bắt đầu với Hoa từ đêm tân hôn. Cái đêm đầu tiên của Hoa, thay vì ân cần vuốt ve, Cường vồn vã dày vò, liên tiếp đòi chiều chuộng sau chuỗi ngày thiếu thốn, thèm khát sau khi li dị vợ.

Hoa học đại học xong ra trường thì về quê làm giáo viên. Cô không có quan hệ để có thể xin ở lại thành phố làm việc, mà Hoa cũng thích cuộc sống yên bình ở quê lại gần bố mẹ nên dù nhiều người bảo đừng về miền quê nghèo ấy sẽ không có cơ hội phát triển.

Quê Hoa đúng là nghèo thật, bố mẹ cô cũng là nông dân quanh năm "bán mặt cho đất, chống lưng cho trời". Cuộc sống vất vả của những người nông dân nghèo khiến bố mẹ Hoa cố gắng cho con cái học tập để thoát khỏi cảnh nghèo.

Bởi vậy nên khi nghe con bảo sẽ về quê bố mẹ Hoa vừa mừng vừa buồn. Mừng là vì con về ở gần mình, buồn là vì thu nhập nghề giáo viên ở quê không khiến Hoa phất lên được. Nhưng thôi, quyết định của con thì ông bà tôn trọng.

Hoa là cô gái có vẻ đẹp mặn mà, ở quê nghèo nhưng Hoa lại có nước da trắng trẻo nên khi cô trở về rất nhiều đàn ông trong huyện để ý, trong đó có Cường. Cường là một người đàn ông giàu có, anh mở đại lý bia rượu lớn nhất huyện và có ngôi nhà cũng thuộc hàng biệt thự.

Cường đã qua một đời vợ, không ai biết vợ của Cường sau khi li dị thì đi đâu, chỉ biết hai vợ chồng chỉ sống với nhau được một năm và không có con cái. Nhiều người đồn đoán, do vợ Cường không sinh con được nên bỏ nhau. Từ lúc vợ bỏ đi đến nay, Cường vẫn ở vậy chưa đi thêm bước nữa.

Hoa vừa về dạy ở trường cấp 2 huyện được vài tháng, sự xinh đẹp dịu dàng của cô giáo trẻ đã lọt vào mắt Cường. Biết Hoa có nhiều người theo đuổi, mình lại lớn hơn Hoa 15 tuổi nhưng Cường vẫn theo đuổi. Biết Cường giàu có, độc thân, nhưng Hoa và gia đình vẫn ái ngại chuyện Cường đã qua một đời vợ. Thế nhưng, Cường đã át đi tất cả các đối tượng khác bằng tiềm lực kinh tế hùng hậu.

Hì hục cả đêm trên giường với chồng già, tôi vẫn không sao quên được nỗi ám ảnh với sở thích bệnh hoạn của ông ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cường không chỉ mua quà cho Hoa, lúc nào đến nhà chơi Cường cũng quà cáp đủ đầy cho cả bố mẹ lẫn em trai Hoa. Thậm chí, Cường còn tung chiêu khiến bố mẹ Hoa "đổ gục" đó là nhận em trai Hoa làm em nuôi, tài trợ toàn bộ việc đi học đại học của em Hoa.

Sự đầu tư của Cường cuối cùng cũng thu phục được Hoa. Một đám cưới linh đình diễn ra sau hơn nửa năm quen biết, ngay cả đám cưới Cường cũng vung tiền chi hết cho cả hai bên nội ngoại cùng với một món quà cưới khủng khiến bố mẹ Hoa nở mày nở mặt với hàng xóm, nghĩ con mình cũng không bị thua thiệt.

Nhưng cơn ác mộng bắt đầu với Hoa từ đêm tân hôn. Cái đêm đầu tiên của Hoa, thay vì ân cần vuốt ve, Cường vồn vã dày vò, liên tiếp đòi chiều chuộng sau chuỗi ngày thiếu thốn, thèm khát sau khi li dị vợ.

Cô đau đớn khóc, anh ta càng làm mạnh với cô hơn và bắt chiều đủ kiểu như trong các bộ phim nóng, thậm chí đánh lên lưng, lên mông Hoa để tìm hứng thú mặc cho Hoa cầu xin anh ta dừng lại vì quá đau đớn. Lúc đó, Hoa cảm thấy chồng mình rất đáng sợ giống như một con mãnh thú "khát máu". Quá sợ hãi và đau đớn, Hoa đã ngất lịm đi lúc nào không hay.

Ấy vậy mà đến đêm tỉnh lại, Hoa thấy chồng ôm mình trong vòng tay ngủ ngon lành như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau cái đêm đầu tiên ấy, Cường vẫn tiếp tục quan hệ với Hoa theo kiểu “tra tấn” như vậy. Mỗi ngày khi màn đêm buông xuống, Hoa lại run sợ vì sở thích “làm tình” man rợ của chồng.

Không chỉ có thú vui quan hệ theo kiểu tra tấn, Cường còn có ham muốn tình dục rất cao. Nhiều đêm, Hoa đã mệt lử vì “phục vụ” Cường rồi mà đến gần sáng, Cường vẫn lay cô dậy để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình.

Những vết bầm trên cơ thể, Hoa thường xuyên phải mặc áo dài tay để che đi. Làm vợ đau đớn, tủi nhục như vậy nhưng Hoa cắn răng chịu đựng không dám thổ lộ với ai. Ở quê, người ta ít khi nói và còn định kiến với “chuyện ấy” của các cặp vợ chồng. Cô cũng không dám kêu than với bố mẹ vì sợ sẽ lại làm họ buồn.

Mới làm vợ Cường nửa năm mà Hoa đã già đi trông thấy. Nhiều đêm đau đớn, mất ngủ khiến Hoa gầy xọm đi. Sau bao ngày câm lặng chịu đựng trong uất ức, trong một lần Cường đi uống rượu về say đòi hỏi Hoa, cơn nóng giận bốc lên, Hoa cầm đôi dép đang đi đánh lại chồng. Hơi men không kiểm soát được, Cường đã lao tới đánh tới tấp vào đầu, mặt Hoa. Khi thấy cô ngất lịm hắn ta mới dừng tay vội vã bế Hoa chạy đi cấp cứu.

Từ sau vụ đó, Hoa kiên quyết li dị Cường. Cô sẵn sàng phơi bày tất cả cuộc sống của mình cho mọi người biết. Hóa ra, vợ trước của Cường cũng không thể chịu nổi kiểu tình dục bệnh hoạn của anh ta nên mới ly hôn. Bố mẹ Hoa đến giờ mới ngỡ ngàng với bộ mặt thật của con rể liền cảm thấy may mắn khi con mình thoát khỏi tay người chồng man rợ.

Tặc lưỡi cưới lão chồng lớn tuổi, tôi hoang mang tột độ trước cách 'ân ái' của ông ta mỗi đêm để giữ vợ không ngoại tình

Tặc lưỡi cưới lão chồng lớn tuổi, tôi hoang mang tột độ trước cách 'ân ái' của ông ta mỗi đêm để giữ vợ không ngoại tình

Thế nhưng chồng tôi lại không nghĩ vậy. Anh luôn mang nỗi mặc cảm và bắt đầu đa nghi một cách vô cớ. Anh luôn lo sợ giữ tôi, sợ tôi có người đàn ông khác. Anh kiểm soát tôi đến nghẹt thở.

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