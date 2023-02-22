Tặc lưỡi đồng ý cưới chồng già, tôi bị 'bỏ đói' cả chuyện ân ái khiến bản thân chỉ muốn ngoại tình ngay lập tức

Tâm sự 22/02/2023 16:08

Cuộc sống hôn nhân của Hoa trải qua những ngày cô đơn tận cùng khi chồng tối ngày bận công việc, đi công tác. Những đêm nằm bên nhau anh cũng ngủ say, không đoái hoài gì đến vợ. Số lần vợ chồng gần gũi chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bỗng chốc, Hoa sợ cái cảm giác cả đời sẽ chôn vùi trong sự lạnh lẽo này.

Sau khi cưới, Hoa sống lầm lũi, ít nói, cười cũng buồn buồn. Mỗi lần gặp bạn bè, nghe họ nói về cuộc sống vợ chồng của họ, Hoa chỉ lặng lẽ ngồi nghe, không kể lể gì với ai cả. Cô chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu và phải nói như thế nào về quyết định lấy chồng già của mình. Giờ đây, Hoa cứ thế sống một cách cô đơn và cam phận bên người chồng đã chán cảnh chăn gối cùng vợ.

Hoa không phải quá đẹp nhưng cũng được xếp vào hàng ưa nhìn. Cũng có nhiều anh chàng theo đuổi cô lắm. Thế mà chẳng hiểu duyên phận run rủi thế nào, cô lại gặp và quyết định yêu Tú - người đàn ông hơn cô 22 tuổi. Cái quyết định tày trời ấy chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của cô. Nhưng không hiểu sao, gặp anh, cô như ăn phải bùa mê thuốc lú, bất chấp cả lời bố mẹ để yêu và cưới.

Tú gần 50 tuổi, trong khi Hoa mới ngoài 20. Họ gặp nhau trong một lần hợp tác chung dự án từ thiện. Thấy tính cách, sự bao dung của Tú, thế là Hoa mê mệt. Vẻ ngoài Tú trẻ lắm, không ai nghĩ đã gần 50 tuổi.

Hoa cứ thế gần gũi, tiếp xúc nhiều rồi đem lòng si mê lúc nào không biết. Tú là người đàn ông đúng mực, thấy cô gái trẻ yêu mình, anh vẫn giữ khoảng cách. Thậm chí chính Hoa còn là người tỏ tình trước.

Khi Hoa nói lời yêu, Tú cũng đã phân tích thiệt hơn. Anh có tình cảm với cô, nhưng bản thân hơn Hoa nhiều tuổi, lại từng có một đời vợ nên anh không tự tin để tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Tuy nhiên, trước sự bất chấp của Hoa, người đàn ông đó cuối cùng cũng xiêu lòng

 
Tặc lưỡi đồng ý cưới chồng già, tôi bị 'bỏ đói' cả chuyện ân ái khiến bản thân chỉ muốn ngoại tình ngay lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để đi tới được đám cưới, Hoa đã phải dùng đủ mọi thứ chiêu trò ép bố mẹ mình đồng ý, trong đó có cả việc dọa tự tử. Đến giờ ngồi nghĩ lại, chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại có cái gan tày trời như thế và vì sao mà cô lại yêu anh đến như vậy. Cuối cùng, sau bao tháng ngày, Hoa và Tú cũng được cưới nhau, mặc cho mẹ cô nói: “Từ nay trở đi, tao coi như không có đứa con như mày”.

Cưới nhau xong tưởng chừng như những ngày hạnh phúc nhất sẽ mở ra, nhưng Hoa bắt đầu không còn cảm nhận được điều đó. Ở cái tuổi hừng hực xuân thì của người đàn bà, cô thấy sự ân ái mặn nồng chồng dành cho mình là không đủ. Cô nhiều lần trách anh, nhưng anh chỉ thản nhiên giải thích: “Anh bận với sự nghiệp. Công việc của anh rất bận, không phải em không biết điều đó”. Hoa cúi mặt, không dám đòi hỏi gì thêm. Cô sợ mình lại trở thành người đàn bà ham hố trong mắt chồng.

Cuộc sống hôn nhân của Hoa trải qua những ngày cô đơn tận cùng khi chồng tối ngày bận công việc, đi công tác. Những đêm nằm bên nhau anh cũng ngủ say, không đoái hoài gì đến vợ. Số lần vợ chồng gần gũi chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bỗng chốc, Hoa sợ cái cảm giác cả đời sẽ chôn vùi trong sự lạnh lẽo này.

Cô nói muốn có một đứa con với chồng, Tú đồng ý nhưng bảo cô đợi thêm một thời gian nữa. Vì sợ Hoa có bầu luôn nên Tú lại càng né không quan hệ vợ chồng. Cứ như vậy, Hoa có chồng mà cảm thấy tủi hờn vô cùng.

Lần đầu tiên cô bắt đầu nghĩ đến việc ngoại tình. Đớn đau là ở chỗ nó xuất phát từ sự thiếu thốn những ham muốn thể xác. Cô là người đàn bà thanh xuân hừng hực, cô muốn được yêu thương vỗ về chứ không phải chỉ là một danh phận vợ. Bỗng chốc, Hoa thấy mừng vì mình chưa có con… Cô nghĩ về việc sẽ ly hôn và tìm cho mình một người đàn ông khác. Nhưng bên ngoài kia, phía sau cánh cửa, Hoa sợ bao lời đồn đại, dị nghị sẽ chĩa vào cô khi mà cô bỏ chồng – người đàn ông cô từng thề sống thề chết phải lấy cho kì được. Và hơn hết, cô cũng thương anh…

Hoa thấy cuộc sống của mình bế tắc mà không biết phải làm sao để thoát ra. Thậm chí kể với một ai đó thôi cô cũng không dám vì sợ họ chê cười. Đêm nào, cô cũng tấm tức khóc, tiếc cho quyết định cưới nhầm chồng của mình… Chẳng biết, tới khi nào, Hoa mới có đủ can đảm để buông xuôi?

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