Yêu nhau 5 năm nhưng chưa từng 'quá giới hạn', đêm tân hôn cởi váy tôi ra mà anh òa khóc, tiết lộ một sự thật bẽ bàng đến kinh hãi

Tâm sự 21/02/2023 14:54

Trong suốt những năm yêu nhau, tôi và anh chưa từng có bất kỳ lần ân ái nào cả vì tôi xuất thân từ một gia đình truyền thống. Vì vậy, tôi chỉ có thể "trao hết" cho anh vào đêm tân hôn.

Tôi và Phúc yêu nhau 5 năm mới quyết định đi đến hôn nhân. Vì lúc xác định quan hệ thì tôi vẫn còn trẻ mới 22 tuổi và anh 28 tuổi, đang tuổi xây dựng sự nghiệp, chuyện kết hôn thực sự chưa phù hợp. 

5 năm bên nhau của chúng tôi, vừa lãng mạn thắm thiết nhưng cũng thật kỳ lạ khác người. Anh chăm sóc tôi tỉ mỉ chu đáo không có một điểm nào để chê. Đến bố tôi là người khó tính cũng phải thốt lên rằng trên đời này chắc chỉ duy nhất Phúc có thể yêu thương và chăm lo cho tôi đến thế. 

Anh không có bất kỳ một người bạn khác giới là phụ nữ, ngoài mối quan hệ công việc, chứ đừng nói làm những chuyện lừa dối tôi ở bên ngoài. Xong việc là anh chỉ muốn ở bên cạnh tôi mà thôi. Anh không tiếc tôi bất kỳ điều gì, từ thời gian, tiền bạc cho đến tình cảm. Nói tôi là công chúa được anh nâng niu trong lòng bàn tay cũng không sai chút nào.

 

Song có một điểm đặc biệt là trong suốt 5 năm yêu nhau thì tôi và chồng vẫn chưa vượt quá giới hạn. Bản thân tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, có bố rất nghiêm khắc. Suốt những năm tháng cấp 3 và đại học, tôi không được phép yêu đương. Ra trường thì người đàn ông đầu tiên lại là Phúc. 5 năm yêu nhau không lên giường, tôi vẫn là một người phụ nữ trong trắng khi bước về nhà chồng.

Yêu nhau 5 năm nhưng chưa từng 'quá giới hạn', đêm tân hôn cởi váy tôi ra mà anh òa khóc, tiết lộ một sự thật bẽ bàng đến kinh hãi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nói ra chắc chẳng ai tin điều đó cả. Bởi bên nhau cả 5 năm trời chứ đâu phải là 5 tháng ngắn ngủi. Nhưng nó lại là sự thật hoàn toàn. Cô bạn thân của tôi còn thắc mắc hay Phúc là người đồng tính. Tuy nhiên không phải, tôi có thể khẳng định chắc chắn anh là một người đàn ông bình thường. Trước tôi, anh cũng từng có bạn gái, hơn nữa anh không có sự chú ý đặc biệt nào với người cùng giới.

Khi tôi bóng gió đề cập chuyện đó với Phúc thì anh xoa đầu tôi rồi bảo rằng vì anh trân trọng và nâng niu nên muốn giữ gìn cho đến đêm tân hôn. Để thời khắc ấy trở nên thật thiêng liêng nồng nàn. Anh biết tôi trong sáng ngây thơ nên không đành lòng vấy bẩn. Từ những gì Phúc thể hiện thì tôi tin anh nói thật. 

Đêm tân hôn đầy hồi hộp mong chờ và bao hạnh phúc vỡ òa của vợ chồng tôi cuối cùng cũng đến. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho thời khắc đó, từ váy ngủ tới mái tóc và cả tâm lý lẫn những kỹ năng tôi học lỏm được trên mạng. Phúc nhìn thấy vợ xinh đẹp quyến rũ thì đờ đẫn cả người, cứ thế đứng lặng ngắm tôi mãi không rời mắt. 

Tôi rất vui vì chồng phải choáng ngợp trước sức quyến rũ của mình. Thế nhưng tôi cảm thấy có một điều lạ, đó là anh ngắm tôi bằng ánh mắt chăm chú nhưng buồn rười rượi chứ không phải là sự say mê thích thú. Như thể thông qua tôi thì anh muốn nhìn thấy một người khác. Hay vì chồng tôi uống nhiều rượu trong tiệc cưới?

 

Tôi bước lại gần anh, nắm tay chồng dẫn đến giường. Muốn cho anh những bất ngờ vui vẻ nên tôi cố gắng gạt bỏ sự xấu hổ để chủ động. Tôi đẩy anh ngã nằm xuống giường rồi đưa tay tuột váy ngủ trên người mình. Nhưng khi chiếc váy vừa rơi xuống thì Phúc bỗng bật khóc ôm chầm lấy tôi, rồi thốt ra một câu khiến tôi phải rụng rời chân tay: "My ơi, cuối cùng anh cũng chờ được đến ngày này rồi! Ngày em trở thành cô dâu của anh…".

Yêu nhau 5 năm nhưng chưa từng 'quá giới hạn', đêm tân hôn cởi váy tôi ra mà anh òa khóc, tiết lộ một sự thật bẽ bàng đến kinh hãi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi bải hoải choáng váng. My không phải là tên của tôi. Đêm tân hôn gọi tên người phụ nữ khác, tôi vừa đau đớn vừa căm hận liền giáng cho chồng một cái tát. Phúc tỉnh rượu, ngỡ ngàng nhìn tôi, đồng thời cũng tỉnh giấc mộng đẹp của anh.

Lúc ấy tôi mới biết My là người yêu cũ của chồng nhưng đã bất hạnh qua đời trong một tai nạn. Và tôi có rất nhiều nét giống người phụ nữ đó. Qua tất cả mọi chuyện, đủ thấy được Phúc yêu người con gái đó nhiều thế nào. Vừa muốn thông qua tôi để nhìn lại hình bóng đối phương nhưng vẫn biết tôi không phải là My nên mới không vượt quá giới hạn. Mọi sự chăm sóc yêu thương Phúc dành cho tôi hóa ra là vì người khác!

Đêm ấy chồng xin lỗi tôi, anh bảo sẽ cố gắng sắp xếp những kỉ niệm cũ vào một góc trong trái tim và sống với tôi thật tốt. Tôi có nên tin lời chồng? Liệu tôi có phải sống dưới bóng một người khác cả đời này hay không?

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