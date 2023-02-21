Người yêu đòi 'giữ mình' đến khi đám cưới, đêm tân hôn em vừa tụt váy xuống đã khiến tôi hoảng sợ bởi những dấu vết lạ chi chít trên khắp cơ thể

Tâm sự 21/02/2023 11:28

Trong suốt những năm yêu nhau, tôi luôn tôn trọng việc em yêu cầu phải "giữ mình" cho đến đêm tân hôn. Tuy vậy, tôi đâu thể ngờ em làm như vậy là vì mục đích riêng.

Yêu nhau được 3 tháng, vợ tôi bảo: “Nếu em muốn giữ gìn cho tới đêm tân hôn thì anh có đồng ý không?”. Thú thật tôi hơi ngạc nhiên về quan điểm bảo thủ của vợ trong thời đại này nhưng vẫn đồng ý.  

Nếu chúng tôi không đến được với nhau, coi như tôi không làm cô ấy tổn thương. Trường hợp hai đứa đi đến hôn nhân, vậy thì đó là sự trân trọng tôi dành cho vợ. 

Yêu nhau 2 năm, tôi luôn thực hiện đúng lời hứa của mình. Càng ở bên cạnh vợ, tôi càng thấy yêu cô ấy nên không muốn ép buộc em điều gì. Sau hai năm bên nhau, chúng tôi quyết định làm đám cưới trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè.

Người yêu đòi 'giữ mình' đến khi đám cưới, đêm tân hôn em vừa tụt váy xuống đã khiến tôi hoảng sợ bởi những dấu vết lạ chi chít trên khắp cơ thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đêm tân hôn, vợ chồng tôi đều hồi hộp. Tôi ôm chặt vợ nâng niu, vậy là từ giờ chúng tôi đã trở thành vợ chồng chính thức rồi. Trong lòng tôi niềm hạnh phúc trào dâng. 

Thế nhưng khi tuột váy ngủ của vợ xuống, nhìn cơ thể cô ấy mà tôi đờ người. Thân hình của vợ tôi thon thả nhưng trên làn da đầy vết rạn ở bụng và đùi. 

Thấy tôi ngơ ngác vợ nhìn, vợ vội vàng kéo chăn che kín người rồi bật khóc:

- Em xin lỗi anh vì tất cả… Em là một kẻ tham lam và ích kỷ. Em sợ đánh mất tình yêu của anh… 

Trong tiếng khóc nghẹn ngào của vợ, tôi được biết thì ra trước đây cô ấy từng mang thai với người yêu cũ. Anh ta ruồng bỏ cô ấy, vợ tôi quyết định làm mẹ đơn thân. Song khi thai được 6 tháng thì bị lưu thai không rõ nguyên nhân. Vợ tôi và bố mẹ vợ vô cùng đau khổ khi mất đi cháu. Ba năm sau đó vợ không quen và yêu ai, cho đến tận lúc gặp được tôi. 

- Nếu anh có bỏ em thì em cũng không oán trách đâu. Tất cả là lỗi của em, đáng lẽ em phải nói rõ với anh ngay từ đầu…

Người yêu đòi 'giữ mình' đến khi đám cưới, đêm tân hôn em vừa tụt váy xuống đã khiến tôi hoảng sợ bởi những dấu vết lạ chi chít trên khắp cơ thể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỏi tôi có buồn không, tất nhiên là có. Nhưng nhìn vợ khóc, lòng tôi lại đau xót và thương cô ấy nhiều hơn. Những điều cô ấy phải trải qua thật sự quá khủng khiếp. Tôi ôm vợ vào lòng, nói rằng tôi sẽ tha thứ cho cô ấy. Chỉ cần từ giờ trở đi vợ toàn tâm toàn ý với gia đình, đừng bao giờ phụ lòng tôi là được. Đêm tân hôn, vợ chồng tôi cùng ôm nhau khóc.

Vợ nói sau lần đó sức khỏe của cô ấy đã khôi phục hoàn toàn. Vợ thường xuyên tập luyện thể dục nên mới có thân hình thon thả như vậy, tuy nhiên các vết rạn da thì không làm sao biến mất được. 

Những vết rạn ấy có chút mất thẩm mỹ nhưng tôi không quá bận tâm. Điều tôi lo là vợ đã từng bị lưu thai một lần, trước khi chúng tôi quyết định có con thì cần phải làm gì để tránh tình trạng như vậy lặp lại? 

Gượng cười lên xe hoa cùng gã chồng già, đêm tân hôn đang đê mê tận hưởng thì trên người anh rơi ra một thứ đen ngòm, tôi hoảng sợ hét lên thất thanh

Gượng cười lên xe hoa cùng gã chồng già, đêm tân hôn đang đê mê tận hưởng thì trên người anh rơi ra một thứ đen ngòm, tôi hoảng sợ hét lên thất thanh

Lấy một người chồng hơn mình gần 20 tuổi đối với tôi không hề có gì bất thường, vì anh là một người tốt, đáng để tôi nương nhờ. Tuy nhiên, đêm tân hôn của chúng tôi lại xảy ra theo hoàng cảnh "dở khóc dở cười" nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 14 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 2 giờ 2 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường