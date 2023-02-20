Hơi men đưa tôi và gã bạn thân lên giường quấn lấy nhau, sau một cuộc 'vận động' sức cùng lực kiệt, chúng tôi lại xem nhau như hai người xa lạ

Tôi gặp nó khoảng 6 tháng trước. Tôi gọi nó đến nhà chơi, mọi việc diễn ra bình thường, chúng tôi đã cùng nhau ăn cơm, uống rượu và xem phim như mọi lần. Nhưng hôm nay sau khi nhấm nháp tí rượu, cùng ngồi trên ghế sofa xem phim, đột nhiên nó quay sang và hôn tôi.

- Mày điên à, mày có phải là bạn trai của tao đâu.

- Nếu không có ân ái thì tao với mày có thể hôn nhau không.

- Gì vậy, mày đang nói nhảm gì thế hả

…

- Nếu tao hôn mày thì mày có thay đổi gì không?

- Không, chả có gì thay đổi cả.

Ảnh minh họa: Internet

Nói rồi, nó tiếp tục hôn trong sự chống cự của tôi, nhưng sức lực của tôi chẳng thể nào chống lại nó được. Mà lúc đấy tôi còn tỉnh táo lắm nên nghĩ hôn nhau thôi mà, chắc cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Từ trước nó đã thích tôi, tôi biết điều đó nhưng tôi chẳng có chút tình cảm gì trên mức bạn bè với nó cả. Mẫu người lý tưởng của tôi là những người đàn ông chững chạc, chứ không phải là một đứa con nít bằng tuổi tôi. Cứ ai bằng tuổi tôi đều xem là con nít cả.

Nó cũng biết rõ điều đó nên từ trước tới giờ chỉ giữ mức quan hệ bạn bè bình thường với tôi không hơn không kém. Nhưng tại sao hôm nay nó lại gan tày trời, dám hôn tôi một cách đột ngột như vậy. Chắc hẳn phải có lý do nào đấy.

Tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch vào lúc đó.

Tôi có thể làm tình với bất kỳ ai. 20 phút. Tình bạn, tình cảm, niềm tin từ trước giờ tất cả chẳng có ý nghĩa gì trong 20 phút này.

- "Này, được chứ?"

Chẳng hiểu sao sau nụ hôn bất ngờ đó, đầu óc tôi chẳng còn đủ tỉnh táo nữa. Tôi đã trả lời theo bản năng của mình.

- "Được"

Câu trả lời của tôi như một tính hiệu đèn xanh. Và chúng tôi đã làm "chuyện ấy" với nhau.

Tất cả mọi thứ mà tôi đã từng bảo vệ, là tình bạn mà chúng tôi đã gìn giữ bấy lâu nay. Tất cả đã đều bốc hơi theo từng nhịp thở quấn quýt giữa tôi và nó. Từ căn phòng này, có thể chúng tôi đã tạo nên một tương lai đầy tổn thương cho cả 2.

Bên trong bộ não của tôi thật sự lạnh lẽo hơn những gì nó nghĩ, mặc dù quan hệ với nó nhưng đầu óc tôi thật sự trống rỗng, không có những cảm giác chiều chuộng như 2 người đang yêu nhau.

Nếu như có người hỏi rằng, cả 2 không dùng biện pháp tránh thai sao? Câu trả lời là nó cho ra ngoài, công nhận nó vẫn còn rất tỉnh táo để tránh để lại hậu đáng tiếc cho hành động nông nổi này.

Tôi đã nghe nói rằng, phụ nữ chỉ nằm xuống khi yêu một người đàn ông. Nhưng trong trường hợp của tôi thì không phải, tôi chỉ làm theo bản năng của bản thân. Có lẽ tôi khác người ta, mà thời đại này chuyện đó cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Nếu có người biết, họ cũng thấy điều này chẳng có gì to tát.

Mọi thứ sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Tôi vẫn nghĩ như vậy cho tất cả những gì đã xảy ra.

Làm tình với bạn bè... Mọi người dự đoán như thế nào sau khi cả 2 tỉnh dậy sau một màn ân ái mặn nồng như những người yêu nhau.

Nếu nói không có cảm giác thì là nói dối, tôi vẫn có những cảm xúc rất lãng mạn khi làm tình với người đàn ông này. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra vấn đề và dễ dàng vượt qua những cảm xúc nhất thời có thể dễ bị nhầm tưởng là đã bắt đầu thích.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa tôi và nó vẫn không có gì thay đổi. Tôi vẫn giữ nguyên suy nghĩ là chỉ nên làm bạn với nó mà thôi, mặc dù nó còn gợi ý rằng tại sao chúng ta không làm bạn tình của nhau. Nhưng xin lỗi, tôi không thể làm bạn tình kiểu thế này được.

Sau khi thức dậy, tôi đã nói một câu theo phản xạ

- Tao đói quá

- Tao cũng vậy, thế chúng ta đi kiếm gì đó ăn nhỉ.

Và đó là bữa ăn cuối cùng của cả 2. Tôi nhớ không lầm là mùi vị thức ăn chẳng có gì đặc biệt. Tôi với nó trò chuyện bình thường, không đả động tới những gì đã xảy ra lúc nãy.

Nhưng sau cùng, chúng tôi đã không thể tiếp tục duy trì lại tình bạn như lúc trước được nữa.