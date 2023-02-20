'Bỏ bùa' bạn thân để dụ dỗ em lên giường, ai ngờ người không dứt ra được là tôi, mỗi lần nhắm mắt lại là nhớ về đêm nóng bỏng ấy

Tâm sự 20/02/2023 16:21

Dù có bạn gái rồi nhưng thú thật tôi không thể kiềm lòng được khi nghĩ đến em ấy. Dù chỉ qua đêm với nhau đúng một lần nhưng xúc cảm về em lại đặc biệt vô cùng.

Tôi và Quỳnh yêu nhau 3 năm, chúng tôi đã về ra mắt gia đình và chuẩn bị cưới vào tháng 9 năm nay. Quỳnh là cô gái hiền lành, bố mẹ tôi rất thương Quỳnh bởi cô ấy đúng chuẩn "công - dung - môn - hạnh" đáng để lấy làm vợ. Thế nhưng, nhược điểm của những cô gái như Quỳnh là nhạt nhẽo, không biết cách giữ chân đàn ông.

Chưa kể công việc trong nhà nước khiến ly bị "đù" đi trông thấy. 3 năm trước khi mới quen Quỳnh, Quỳnh là cô gái trẻ trung, năng động, nhiệt huyết vì vừa mới ra trường. 3 năm sau, Quỳnh đằm thắm, ít nói, ngày ngày lầm lũi đi về, có khi cả ngày Quỳnh chẳng nói với tôi câu nào. 

'Bỏ bùa' bạn thân để dụ dỗ em lên giường, ai ngờ người không dứt ra được là tôi, mỗi lần nhắm mắt lại là nhớ về đêm nóng bỏng ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi dần không tìm thấy tiếng nói chung ở nhau, nhưng vì yêu lâu, lại dã ra mắt 2 bên gia đình nên đành nhắm mắt cưới. Mẹ tôi cũng nói, tôi không thể tìm thấy ở đâu một cô gái ngày nào cũng cười nói vì cô gái nào rồi cũng sẽ trở thành phụ nữ, thành mẹ, thành bà,... đó là 1 quá trình trưởng thành mà đòi hỏi cả tôi và Quỳnh phải chấp nhận. Nếu tôi yêu người khác, cũng không thể hi vọng người mới sẽ "vui vẻ, nhí nhảnh" mãi trong suốt 60 năm sống cùng tôi.

Vậy mà khi tôi đã quyết định thì lại sảy ra việc khiến tôi hoang mang, nói đúng hơn tôi phản bội lại Quỳnh nhưng tôi không có cách nào dừng lại việc này. Có những lúc tôi đã nghĩ hay tôi nói với Quỳnh nhưng lại không thể mở miệng. 

Chuyện là, tôi có một hội bạn thân chơi với nhau từ bé, chúng tôi lớp lên cùng con ngõ, ăn ngủ đi học cùng nhau đã hơn 25 năm nay. Sau này mỗi người có cuộc sống riêng nhưng tất cả vẫn giữ liên lạc, mỗi lần về quê lại tụ tập, tới thăm nhau. Vì thân quá lâu nên nam - nữ chúng tôi không quan trọng, đi du lịch có thể ngủ cùng nhau, thậm chí uống say ôm nhau ngủ ngon lành. 

Trong nhóm, tôi và Thy chơi thân với nhau như anh em, chúng tôi lớn lên cạnh nhà lại cùng tuổi, cùng ngày sinh. Từ hồi còn đi học, yêu ai, tán tôi đều hỏi Thy. Tháng trước khi tôi và Quỳnh quyết định kết hôn tôi gọi cho Thy rủ Thy đi nhậu - con bé là con gái nhưng tính cách phóng khoáng như con trai thích ăn nhậu. Thy nghe tôi nói thì gật đầu đi luôn.

Hôm đó chúng tôi say túy lúy, trong cơn say Thy thú nhận Thy thích tôi đã nhiều năm nhưng vì là bạn thân nên Thy không dám tiến tới. Thú thật, tôi cũng từng thích Thy hồi còn học cấp 3, lên đại học vì 2 đứa học xa nhau nên tình cảm nhạt dần. Tôi chưa từng nghĩ Thy cũng có lúc thích tôi vì những năm đó gần như lúc nào Thy cũng có người yêu. 

Uống tới đâu cảm xúc thời trẻ ùa về tới đó, cùng nỗi hoang mang khi sắp phải lấy vợ tôi và Thy đi quá giới hạn với nhau. Tưởng rằng đêm đó chỉ là cảm xúc nhất thời nào ngờ, sau đó chúng tôi quấn quýt nhau không rời, tôi chưa từng thấy cô bạn của mình sexy như thế, cũng không biết Thy lại quyến rũ trên giường như vậy. 

Khác với Quỳnh, Thy từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, lớn lên lại học ngành học năng động nên đi làm Thy như biến thành con người khác. Khác xa với chuẩn mực con gái thông thường, Thy có phần ăn chơi hơn, Thy thích lên bar, thích các chuyến du lịch dài ngày, thích cafe gặp gỡ bạn bè. Dĩ nhiên, kĩ năng trên giường của Thy hơn hẳn Quỳnh.

'Bỏ bùa' bạn thân để dụ dỗ em lên giường, ai ngờ người không dứt ra được là tôi, mỗi lần nhắm mắt lại là nhớ về đêm nóng bỏng ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không phải người đầu tiên của Thy nhưng chỉ 1 lần với Thy cũng khiến tôi nhớ mãi. Còn với Quỳnh tuy tôi là người đầu tiên nhưng trừ những hình ảnh cô đờ đẫn trên giường tôi chẳng còn 1 chút kí ức nào sau mỗi lần vui vẻ. 

Chưa kể, Thy thơm tho, sạch sẽ, mọi thứ như "kì quan" bày ra trước mặt tôi. Còn Quỳnh nhiều lúc tôi cảm thấy cô như một người đàn bà 2 lần sinh nở hơn là cô gái đang tuổi đôi mươi. Tôi biết điều này ngay từ đầu đã sai, yêu Quỳnh sai, lên giường với Thy cũng sai nhưng nếu phải đánh đổi tôi thà bỏ Quỳnh để theo Thy chứ không dứt được Thy. 

Ngược lại, Thy giờ không còn yêu tôi, khi tôi hỏi tôi có cơ hội nào với Thy không, cô thẳng thắn từ chối nhưng lại vẫn lên giường với tôi. Tôi không hiểu với Thy tôi là gì, tôi cũng không biết có nên tiếp tục cưới Quỳnh không khi bản thân đã có tư tưởng ngoại tình từ "trứng" như thế này. Tôi hoang mang quá!

Ly hôn xong sa ngã lên giường cùng bạn thân, sáng hôm sau vẫn còn trong cơn tê dại, tôi bừng tỉnh khi thấy số tiền anh ta để lại bên gối

Ly hôn xong sa ngã lên giường cùng bạn thân, sáng hôm sau vẫn còn trong cơn tê dại, tôi bừng tỉnh khi thấy số tiền anh ta để lại bên gối

Sau một bữa ăn mừng với bạn thân, tôi không ngờ mình lại qua đêm luôn với cậu ta. Nhưng điều tôi không thể ngờ là cậu ta lại để lại tiền rồi rời đi.

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