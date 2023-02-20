Ly hôn xong sa ngã lên giường cùng bạn thân, sáng hôm sau vẫn còn trong cơn tê dại, tôi bừng tỉnh khi thấy số tiền anh ta để lại bên gối

Tâm sự 20/02/2023 15:00

Sau một bữa ăn mừng với bạn thân, tôi không ngờ mình lại qua đêm luôn với cậu ta. Nhưng điều tôi không thể ngờ là cậu ta lại để lại tiền rồi rời đi.

Tôi và Duy là bạn thân từ nhỏ, 2 đứa thân như anh em trong nhà, không có chút tình ý nào với nhau. Trước đây, nhiều bạn bè, đồng nghiệp vẫn nghĩ 2 đứa tôi là 1 cặp cho tới lúc tôi công khai có người yêu rồi lấy chồng thì Duy cũng mới thoát kiếp bị gán ghép với tôi. 

Lại nói, tôi với chồng quen nhau qua Duy, chồng tôi là bạn đại học của Duy. Ngày xưa 2 đứa cùng quê lại học 2 trường đại học bên cạnh nhau nên dính nhau như sam. Tôi quen hết bạn của Duy và cũng thường xuyên đi chơi, đi ăn với hội bạn thân của Duy. Duy cũng tương tự như thế với bạn thân của tôi. 

Trong những lần đi ăn đó, tôi và chồng để ý nhau. Về nhà, chồng nhắn tin làm quen, sau 4 tháng thì tôi đồng ý làm người yêu. Ra trường, tôi cưới, lúc đó tôi đã có bầu 5 tháng rồi. Sở dĩ tôi chưa muốn cưới sớm, còn phải ra trường đi làm lo cho các em nhưng vì lỡ có bầu nên đành cưới. 

Ly hôn xong sa ngã lên giường cùng bạn thân, sáng hôm sau vẫn còn trong cơn tê dại, tôi bừng tỉnh khi thấy số tiền anh ta để lại bên gối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Ban đầu, chồng rất tốt với tôi, anh giúp tôi làm việc nhà, trông con, cuối tuần lại theo tôi về ngoại. Nhưng ai lấy chồng sớm lại còn chồng bằng tuổi sẽ hiểu nỗi khổ của tôi. Chồng quá trẻ con, còn ham vui, ham chơi, chưa hiểu được trách nhiệm của 1 người đàn ông đối với gia đình. 

Sau khoảng 1 năm tu chí làm ăn thì anh ta bắt đầu biến chất, về nhà cáu gắt chuyện vợ sề, con khóc. Ra ngoài lại xuýt xoa những cô gái chân dài, mông cong. Tôi khi đó cũng trẻ con nên vợ chồng cãi nhau suốt ngày, 1 tháng 30 ngày chỉ có 1 ngày yên bình. Cuối cùng, để giữ lại chút ấn tượng tốt về nhau, để con cái vẫn có thể gặp bố, gặp mẹ, tôi quyết định ly hôn. Khi đó, tôi mới 24 tuổi, con còn chưa được 2 tuổi. 

Đau đớn, tủi hờn, tôi ôm con về ngoại gửi rồi 1 mình vào Sài Gòn lập nghiệp. Tôi vào được 1 năm thì Duy cũng vào, chúng tôi lại tiếp tục làm "đôi bạn cùng tiến", thoáng cái 2 đứa cũng ở Sài Gòn này được 5 năm. 5 năm qua, buồn nhiều hơn vui nhưng nhờ trời, cả tôi và Duy đều đã có chút thành quả trong công việc, tiền bạc cũng không phải lo lắng như xưa. 

Lúc trước nghèo đã đành, lúc có tiền, có nhà rồi, Duy vẫn độc thân. Nhiều lần, tôi thắc mắc Duy gạt đi, bảo chưa muốn lấy vợ. Lắm lúc, Duy "khùng" bảo tôi là Duy bê đê, bê đê thì cưới xin gì, cưới ai cho người ta khổ. Tôi biết Duy nói dối, ngày trước Duy từng yêu vài cô rồi, chẳng hiểu sao mấy năm nay lại "đổi tính", tránh xa gái gú như thế. Bố mẹ Duy cũng lo, lần nào gọi vào cũng nhắc tôi giục Duy lấy vợ cho ông bà được nhờ, nhà người ta con cháu đầy đàn, bố mẹ nhìn mà thèm... 

Cách đây 1 tuần, tôi được thăng chức trưởng phòng, cũng đã nhận bàn giao căn hộ bên cạnh của Duy. Vậy là 2 đứa lại về chung vách hệt như hồi còn ở quê. Mừng mừng, tủi tủi,... chúng tôi quyết định làm 1 bữa nhậu tới bến. Tôi trước giờ ít rượu bia nên tránh được thì tránh tuyệt đối, hôm đó vui quá mới hăng máu làm 2 lon, ai ngờ say ngoắc cần câu. 

Buổi sáng tỉnh dậy đã là 10h, trong phòng không còn một ai, chỉ có mình tôi, điện thoại im lìm nằm 1 góc, bên cạnh có ly nước cùng 500 nghìn. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì, định bước xuống giường thì mới thấy trên người không 1 mảnh vải. Sững sờ, tôi nhớ lại đêm qua,... những hình ảnh tôi và Duy quấn lấy nhau hiện lên làm tôi đỏ chín mặt. 

 

Rõ ràng, tôi say đã đành, đường này Duy tỉnh nhưng vẫn làm thế với tôi. Cơn tức giận đầy lên trong lồng ngực, tôi với tay lấy điện thoại định hỏi cho ra nhẽ thì thấy có tin nhắn của Duy. Duy bảo đã gọi điện xin nghỉ nửa ngày cho tôi, tôi ngủ thêm chút nữa rồi hãy dậy, chuyện tối qua là Duy cố tình. Ngoài ra, Duy bảo thấy tôi hết tiền rồi nên đưa tạm 500 nghìn, tiêu tới tối Duy rút tiền rồi đưa thêm. "Lát mua gì ấm ấm mà ăn, có giận thì cũng ăn đi đã" - tôi đọc tin nhắn mà run rẩy tới cay mắt. 

Ly hôn xong sa ngã lên giường cùng bạn thân, sáng hôm sau vẫn còn trong cơn tê dại, tôi bừng tỉnh khi thấy số tiền anh ta để lại bên gối - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đã lâu lắm rồi, từ lúc ly hôn tới giờ, tôi gồng mình như 1 người đàn ông, chỉ lo làm, rảnh thì về thăm con, không giao du, tiếp xúc với đàn ông. Nhận được sự quan tâm từ 1 người đã ở cạnh mình gần 30 năm, tôi cảm động không nói nên lời. 

Buổi tối, Duy về dọn đồ sang nhà tôi, còn không kịp để tôi phản ứng, Duy nói đã cho thuê nhà đó rồi, giờ Duy nghiêm túc muốn sống với tôi. Nói ra thì dài dòng, đại ý là Duy đã yêu tôi từ lâu rồi nhưng tôi không để ý. Sau này, việc tôi ly hôn khiến Duy rất hoang mang, không biết có đủ sức mang lại hạnh phúc cho tôi không. Đêm đó là giọt nước tràn ly khiến Duy quyết tâm phải "cướp" tôi về bằng được. 

Tất nhiên, tôi không từ chối Duy. Tôi vui là đường khác, dù sao thì Duy cũng hiểu rõ về tôi rồi, không có gì để giấu giếm. Có điều, bố mẹ Duy mà biết chắc sẽ rắc rối lắm. Nhưng đó là chuyện sau này, nên thôi, hôm nay thì cứ phải hạnh phúc cái đã. 

Yêu nhau lâu nhưng vẫn một mực 'giữ mình', đến khi muốn 'trao hết' thì bạn trai lại sợ sệt, quỳ xuống xin tha

Yêu nhau lâu nhưng vẫn một mực 'giữ mình', đến khi muốn 'trao hết' thì bạn trai lại sợ sệt, quỳ xuống xin tha

Trong suốt những năm yêu nhau, tôi và bạn trai chưa từng một lần nào đi quá giới hạn. Cho đến khi cả hai quyết định lên giường cùng nhau thì anh lại thay đổi thái độ, quỳ dưới chân giường xin tôi tha thứ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 3 giờ 42 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 3 giờ 45 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 53 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 3 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 13 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường