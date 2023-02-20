Bạn trai quyết 'nhịn' đến cùng để dành cho đêm tân hôn, một hôm đến tìm anh tôi phát hoảng với tiếng thở gấp, rên rỉ trong căn phòng khóa trái

Tiên kể, cô với Phát quen rồi yêu nhau qua bạn bè giới thiệu. Bên nhau 5 tháng, Phát luôn quan tâm bạn gái chu đáo khiến tình cảm Tiên dành cho anh ngày một lớn. Cô đặc biệt hài lòng về Phát ở một điểm, anh rất từ tốn trong khoản tiếp xúc thân mật với bạn gái. Chả như vài gã đàn ông khác, chỉ muốn nhanh chóng được ôm hôn rồi kéo con gái nhà người ta vào nhà nghỉ cho bằng được.

Đang say đắm trong tình yêu, các cô gái có bị bạn trai rủ vào nhà nghỉ cũng khá bình thường. Nhất là xã hội hiện đại, quan niệm về tình dục đã cởi mở hơn rất nhiều. Chàng trai nào còn muốn giữ gìn cho bạn gái đến đêm tân hôn có lẽ cần liệt vào "sách đỏ". Tiên không những có anh bạn trai quý hiếm như thế, mà người yêu cô còn thuộc kiểu quân tử trăm năm khó gặp ấy chứ.

Cô gái trẻ này cho hay, hôm đó sau buổi hẹn hò, không hiểu sao anh nằng nặc muốn rẽ vào một nhà nghỉ trong ngõ. Tiên nghĩ bụng, cuối cùng thì anh vẫn như bao gã đàn ông khác. Song lúc này Tiên đã yêu anh, cô và anh vốn xác định tương lai lâu dài nên cô không bài xích chuyện đó quá mức. Với nữa, cho dù có vào nhà nghỉ mà cô không đồng ý thì anh làm được gì.

Ảnh minh họa: Internet

Nào ngờ, chẳng đợi Tiên từ chối, chính Phát lại là người từ chối Tiên trước. Anh chỉ hôn nhẹ cô một cái, rồi ôm ghì lấy cô ra chiều phải kiềm chế bản thân ghê lắm, sau đó đẩy cô nằm gọn sang một bên, tâm sự vài câu chuyện nhẹ nhàng rồi anh 1 mình quấn chặt 1 cái chăn chìm vào giấc ngủ.

Tiên xấu hổ giãi bày, phụ nữ cũng có cảm xúc chứ, lại nằm cạnh người mình yêu, thành ra cả đêm ấy cô mất ngủ, riêng Phát ngáy o o ngon lành.

Sáng ra, Phát mỉm cười, trìu mến nhìn cô nói: "Anh muốn giữ chuyện đó đến đêm tân hôn, như thế mới thiêng liêng và ý nghĩa. Nhưng vẫn muốn vào nhà nghỉ để có không gian yên tĩnh tâm sự với em, được nằm cạnh em ngủ, cảm giác bình yên ấy khiến anh hạnh phúc lắm".

Tiên bảo, cô bị đổ gục trước những lời của Phát. Cô nghĩ anh tốt, lại không ngờ anh tốt đến mức này. Cô đúng là vớ được một chàng quân tử trăm năm khó gặp! Cả đêm nằm cạnh bạn gái nhưng đầu óc chỉ nghĩ về những việc trong sáng! Sức "nhịn" của anh siêu to khổng lồ thế, sau này khỏi lo anh bị mấy cô ả lẳng lơ ngoài đường dụ dỗ rồi!

Tiên kể tiếp, sau lần đó thi thoảng 2 người lại dắt nhau vào nhà nghỉ tâm sự cho riêng tư, yên tĩnh. Mặc dù nằm cạnh bạn gái, Tiên có lúc cũng "vẽ đường cho hươu chạy" đấy, song Phát luôn vững như kiềng ba chân, kiên quyết "không làm gì", một mực phải đợi đến đêm tân hôn.

Cho đến một hôm, Tiên đáng nhẽ có kế hoạch về quê, song đến phút cuối cô thay đổi quyết định. Tối ấy cô mang đồ ăn đến tận nhà trọ của Phát để rủ anh làm một bữa ra trò. Xóm trọ vắng tanh, có vẻ mọi người về quê nghỉ hết. Phòng trọ của Phát cửa hơi hé.

Ảnh minh họa: Internet

Tiên nhẹ nhàng lại gần, thoạt nghe có tiếng trò chuyện. Ồ còn may, không có tiếng phụ nữ. Cô đang định gõ cửa thì giọng Phát vọng ra: "Tuần này nó về quê, nên mình có thể thoải mái bên nhau rồi...". "Ghét thật... Em nhớ anh lắm ấy...", một giọng khác đáp. "Giờ anh bù cho đây...", Phát cười chòng ghẹo lại. Sau đó là mớ âm thanh khiến người ta đỏ mặt.

Tiên nhăn nhó nói, "nó" trong miệng Phát đích thị chỉ cô. Cô đúng là bất hạnh khi chứng kiến tận mắt cảnh bạn trai mình ngoại tình, nhưng có tin nổi không, tình địchcủa cô là 1 người đàn ông! Đến lúc này thì Tiên đã hiểu tường tận mọi chuyện rồi. Chả có quân tử trăm năm hiếm gặp nào hết, chẳng qua Phát không có hứng thú với phụ nữ mà thôi. Tất nhiên sau đó Tiên thẳng thừng chia tay Phát, còn may cô phát hiện ra sớm đấy.

Thiết nghĩ, dù có khuynh hướng tình dục nào thì bản thân mỗi người hãy nên sống thật với chính mình. Bạn thuộc giới tính nào không phải vấn đề, nhưng nếu bạn lừa dối, kết hôn mục đích làm bình phong, coi hạnh phúc cả đời một người vô tội khác như trò đùa thì đó đích xác là tội ác!