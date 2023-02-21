Được mai mối cho anh Việt kiều vừa giàu vừa đẹp trai, lần đầu gặp mặt anh đã động chạm rồi gạ gẫm, muốn đưa tôi lên giường

Tâm sự 21/02/2023 11:44

Tôi thật ra chưa vội chuyện kết hôn, nhưng vì được mai mối nên mới đồng ý gặp mặt anh ta. Nhưng nào ngờ, dưới cái mác Việt kiều thì anh ta lại là một gã sở khanh vô cùng.

Tôi 26 tuổi, đang bán thuốc cho một cửa hàng tại Long Biên (Hà Nội). Đi làm từ 8h sáng đến 10h đêm mới được về, khiến tôi không có thời gian hẹn hò hay có thêm bất kỳ mối quan hệ nào. Bố mẹ bắt đầu thúc giục đến chuyện lấy chồng và nhờ người mai mối. Vì ở quê tôi, con gái ngoài 25 chưa lấy được chồng đều được liệt vào danh sách "gái ế".

 

Không lâu sau, tôi được cô ruột (em gái bố) giới thiệu cho một chàng trai ở gần nhà cô, hơn tôi 2 tuổi, đang kinh doanh tại Hà Nội. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện, ban đầu là những tin nhắn xã giao, quan tâm, hỏi thăm nhau.

Hai đứa có vẻ thân thiết hơn nhờ “bà mối” nhiệt tình đánh bóng hình ảnh của cả hai đứa. Anh bảo, nếu tôi đồng ý yêu, tháng 6 tới bố anh ở nước ngoài về sẽ vào xin phép bố mẹ tôi và cưới luôn.

Được mai mối cho anh Việt kiều vừa giàu vừa đẹp trai, lần đầu gặp mặt anh đã động chạm rồi gạ gẫm, muốn đưa tôi lên giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hơn 1 tháng nói chuyện, anh nói sẽ chủ động sang chỗ tôi làm và đưa đi chơi. Thực tình, tôi thấy cảm động vì sự nhiệt tình và mong chờ anh sẽ dành điều gì đó bất ngờ. Thế nhưng, anh làm tôi thất vọng hoàn toàn...

Hôm ấy anh đi sinh nhật bạn về và đến gặp, thấy anh ngà ngà, tôi khuyên anh về sớm nhưng anh nhất định không nghe. Anh rủ mấy người bạn cùng xóm trọ tôi đi ăn, ra quán còn uống thêm rất nhiều bia.

Kết thúc cuộc nhậu, anh nói say quá không thể lái xe về được và muốn ngủ lại, nhưng tôi nhất định không đồng ý. Sau đó, anh nói ra nhà nghỉ để ngủ và bắt tôi đi cùng với lý do anh mệt.

Tuy nhiên, khi lên đến phòng, anh "bỗng dưng" tỉnh táo hẳn, bước đi không còn xiêu vẹo. Điều khiến tôi "choáng" nhất là khi anh đưa ra đề nghị: "Em có thể ngủ lại đây với anh được không?”. Tôi dứt khoát không đồng ý và chạy như bay xuống lầu, lấy xe về nhà trọ.

Đêm ấy tôi mất ngủ và suy nghĩ rất nhiều về anh. Tôi quyết định sẽ chấm dứt mối quan hệ và tìm lý do hợp lý để cô tôi hiểu mà vẫn giữ được thể diện cho anh.

Được mai mối cho anh Việt kiều vừa giàu vừa đẹp trai, lần đầu gặp mặt anh đã động chạm rồi gạ gẫm, muốn đưa tôi lên giường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không ngờ, anh đã hành động nhanh hơn khi gọi điện cho cô và nói chúng tôi không hợp nhau. Anh còn nhấn mạnh, tôi không biết quan tâm, khô khan...

Nghe cô ruột nói xong tôi thấy rất giận, nhưng ít ra tôi cũng nhận thấy mình thật may mắn vì sớm nhận ra sự đểu cáng của anh. Từ hôm đó, tôi cắt đứt liên lạc với anh, tôi sẽ nói với bố mẹ rằng: "Con không sợ ế mà chỉ sợ lấy nhầm chồng”.

Gượng cười lên xe hoa cùng gã chồng già, đêm tân hôn đang đê mê tận hưởng thì trên người anh rơi ra một thứ đen ngòm, tôi hoảng sợ hét lên thất thanh

Gượng cười lên xe hoa cùng gã chồng già, đêm tân hôn đang đê mê tận hưởng thì trên người anh rơi ra một thứ đen ngòm, tôi hoảng sợ hét lên thất thanh

Lấy một người chồng hơn mình gần 20 tuổi đối với tôi không hề có gì bất thường, vì anh là một người tốt, đáng để tôi nương nhờ. Tuy nhiên, đêm tân hôn của chúng tôi lại xảy ra theo hoàng cảnh "dở khóc dở cười" nhất.

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