Xây xẩm sau khi uống cốc nước cam của chị giúp việc đưa, không ngờ trong cơn mê man tôi loại chứng kiến được một chuyện tày đình

Tối trước đó tôi đã chuẩn bị đồ đạc để ngày hôm sau đưa con về ngoại chơi nhưng đùng một cái sáng hôm sau cả mẹ cả con lăn ra sốt thế là không về được 2 ngày cuối tuần.

Dù đã cẩn thận vô cùng khi thuê một cô giúp việc vừa đen vừa xấu về trông con lúc mình đi làm trở lại để không phải lo xảy ra chuyện không hay, thế nhưng tôi vẫn bị cô ta và chồng xỏ mũi. Tôi cũng chẳng thể trách cô ta được, có trách là trách chồng mình quá khốn nạn mà thôi. Hòa vốn là giúp việc cũ của chị họ nhà tôi, đợt này tôi cần người, con chị ấy thì lại đã lớn nên chị bảo Hòa sang làm cho nhà tôi. Chị khen cô ấy lắm, nhanh nhẹn chịu khó và thật thà. Thấy tôi có vẻ dò xét cẩn thận thì Hòa cũng hiểu ý, làm đúng phận sự của mình chứ không hề dám đong đưa gì ông chủ cả. Chồng tôi từ ngày có giúp việc cũng bỏ hẳn cái thói mặc quần đùi gác chân lên ghế xem ti vi, xem ra anh cũng ý tứ hơn. Suốt 1 tuần như thế họ đã khéo léo diễn kịch trước mặt tôi. Cho tới ngày hôm đó.

Ảnh minh họa: Internet Tối trước đó tôi đã chuẩn bị đồ đạc để ngày hôm sau đưa con về ngoại chơi nhưng đùng một cái sáng hôm sau cả mẹ cả con lăn ra sốt thế là không về được 2 ngày cuối tuần. Mẹ con tôi ốm, chồng và ô sin rối rít cả lên, người đi mua thuốc hạ sốt người vắt nước cam. Con thì tôi tự chăm nó, dán hạ sốt cho con và con đã thiu thiu ngủ. Tới lượt mình thì đúng là kiệt sức, đúng lúc ấy cô ô sin mang tới cho cốc nước cam. Chồng cứ giục: “Em uống đi cho đỡ, người em nóng bừng rồi đây này”. Vậy là tu một hơi hết liền, miệng còn cảm ơn ô sin rối rít. Ai ngờ được chừng 10 phút thì đầu biêng biêng, bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng, nằm vật xuống ghế. Nhìn thấy vợ nằm như thế, lão chồng tôi chẳng thèm ngó vợ một lần mà vội vã đè ô sin ra đất. Trước khi lịm đi hẳn, tôi vẫn còn thấy chồng mình cởi đồ cô ta ra và làm cái việc động trời ấy.

Ảnh minh họa: Internet Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối, tôi thấy chồng ngồi trước mặt mình và đang bế con, chẳng thấy bóng dáng cô ô sin đâu cả. Tôi cố gượng dậy, rồi dùng hết sức đấm thùm thụp vào người chồng và nói rằng đã biết hết hành động xấu xa của anh ta. Lúc này thì chồng cứng họng không nói được câu gì. Tôi mất niềm tin hoàn toàn vào ông chồng mẫu mực, lập tức ôm con bỏ về ngoại. Những tháng ngày sắp tới tôi không biết phải đối diện với người chồng đó như thế nào đây.

Hoảng hồn bị chồng của nhân tình 'tóm' tận giường, nhưng việc làm sau đó của anh ta mới khiến tôi mất ngủ cả tháng Tôi và Hảo thường gặp nhau vào cuối tuần vì khi ấy công việc của tôi mới được rảnh rỗi. Phần lớn thời gian của buổi hẹn hò chúng tôi ở trong khách sạn. Có phải yêu đương dông dài đâu, cứ tập trung vào chuyện chính thôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xay-xam-sau-khi-uong-coc-nuoc-cam-cua-chi-giup-viec-dua-khong-ngo-trong-con-me-man-toi-loai-chung-kien-duoc-mot-chuyen-tay-dinh-544642.html