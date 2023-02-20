Vui mừng vì bạn gái có thai, tôi liền chuẩn bị lo đám cưới, đến khi đi khám tôi mất ăn mất ngủ nghe kết quả từ bác sĩ

Tâm sự 20/02/2023 09:40

Sau đêm nồng nàn đó, tôi đã nghĩ đến ngày tôi cưới Phụng làm vợ. Đám cưới sẽ nhỏ thôi nhưng Phụng phải được hạnh phúc.

Tôi năm nay 35 tuổi, hiện làm xây dựng với mức lương đủ sống. Tôi đã có 1 đời vợ, chưa có con. Nguyên nhân sâu xa là do tôi còn nguyên nhân trực tiếp là vợ trước của tôi quá lăng loàn, không chung thuỷ với chồng.

Sau ngày cưới, đợi mãi một năm không thấy vợ tôi có gì, vợ chồng tôi dắt díu nhau đến bệnh viện khám hiếm muộn. Bác sỹ thông báo tin sét đánh: "Tinh trùng của tôi rất yếu, không đủ để thụ thai tự nhiên. Nếu không can thiệp sớm, chúng tôi sẽ không có cơ hội làm cha mẹ."

Hồi ấy, vợ chồng tôi còn khó khăn, chưa có nhiều tiền để chạy chữa nên chỉ uống thuốc nam, cúng bái cầu con. Tất cả những lần chạy chữa đều vô hiệu. Vợ chồng tôi bị căng thẳng, tổn thương tâm lý nặng nề. Nhiều lúc, chúng tôi muốn chia tay nhau.

 

3 năm trước, tôi nhận dự án ở xa với hy vọng kiếm thêm được chút tiền. 5 tháng ròng rã xa vợ cũ, tôi ngày đêm mong được gặp lại. Đêm đó, tôi bắt xe về sớm 2 hôm so với kế hoạch thì bắt gặp vợ tôi trần trụi trên giường với gã đàn ông khác. Quá đau khổ, tổn thương, tôi đành nói lời chia tay. Sau khi ly dị, cô ấy sớm cưới gã đàn ông đó. 2 người sinh con đẻ cái. Âu cùng là cái kết có hậu dành cho cô ấy.

Sau khi ly dị vợ, tôi bị mất phương hướng trong thời gian dài, chỉ biết đắm chìm trong men rượu. Lúc đó, người quan tâm đến tôi chính là Phụng- cô kế toán dịu dàng, hiền hậu của công ty tôi. Cô ấy thường xuyên nhắc nhở tôi đi làm đúng giờ, nhắc tôi bớt uống rượu để dự án không bị chậm. Thấy tôi cảm mến Phụng, các anh em cùng làm cũng gán ghép.

Ngặt nỗi người ta là gái tân, đẹp người, đẹp nết, ai thèm ngó ngàng gì tới một gã vợ bỏ như tôi. Hơn nữa, Phụng cũng có người yêu rồi. Chàng trai ấy chiều nào cũng đến công ty tôi đón nàng. Dần dần, tôi cũng nhận ra rằng Phụng quan tâm đến tôi cũng chỉ vì mục đích công việc chứ chẳng có gì hơn.

Tôi nghe các chị em trong công ty kể rằng Phụng đang sống chung với chàng trai đó. Cuối năm nay họ sẽ tổ chức đám cưới. Thế thì tôi lại càng không có cơ hội.

Tôi cũng thử tìm hiểu một vài người phụ nữ đã qua một lần đò nhưng cảm thấy không phù hợp. Hơn nữa, trái tim tôi cứ hướng về Phụng thì làm sao có chỗ cho người khác được.

Vậy mà 3 tháng trước, tôi thấy bỗng dưng chàng trai kia không xuất hiện ở công ty tôi nữa. Phụng đi về lẻ bóng, 'lại bật đèn xanh' cho tôi. Ngày tôi ngỏ lời yêu và được Phụng chấp nhận tình cảm, tôi ngập tràn trong hạnh phúc. 

Vui mừng vì bạn gái có thai, tôi liền chuẩn bị lo đám cưới, đến khi đi khám tôi mất ăn mất ngủ nghe kết quả từ bác sĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong đêm đó, do chúng tôi đã có hẹn hò, đi ăn rồi uống rượu nên tôi đã đưa Phụng về nhà. Và chuyện giữa nhưng người lớn cũng đã xảy ra. Sau đêm nồng nàn đó, tôi đã nghĩ đến ngày tôi cưới Phụng làm vợ. Đám cưới sẽ nhỏ thôi nhưng Phụng phải được hạnh phúc.

Nhưng tuần trước, bỗng dưng Phụng cứ ăn vào là nôn ra, mặt mũi xanh xao, ốm yếu. Tôi thấy không ổn nên đưa Phụng đi khám. Bác sỹ thông báo Phụng đã có thai 9 tuần. Lúc đầu, tôi mừng rỡ lắm nhưng sau đó mới nghĩ, cái đêm mà chúng tôi yêu nhau lần đầu ấy mới được có 8 tuần, mà cái thai đã 9 tuần, nên liệu có quá nhanh, có gì đó "sai sai". Hơn nữa, cô ấy cũng vừa chia tay người yêu là chúng tôi đã đến với nhau. 

Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với Phụng nói với Phụng rằng nếu đứa con là con tôi thì tôi chắc chắn sẽ có trách nhiệm với mẹ con cô ấy. Phụng khóc và nói không biết đứa con là của ai vì: "Tất cả xảy ra quá nhanh", cả chuyện chia tay người yêu và chuyện đến với tôi. 

Mấy hôm nay, tôi nghĩ nát óc không biết phải xử trí thế nào. Tôi mong được làm bố đã lâu và sẵn sàng chấp nhận ngay cả khi đứa bé không phải con tôi. Nhưng gia đình tôi sẽ nghĩ thế nào nếu phát hiện ra sự thật? Tôi có nên làm xét nghiệm ADN cái thai trong bụng Phụng rồi mới quyết định?

Thương con riêng của chồng thiếu thốn tình cảm, tôi để chồng làm bạn với vợ cũ rồi đau đớn nhận cái kết đắng

Thương con riêng của chồng thiếu thốn tình cảm, tôi để chồng làm bạn với vợ cũ rồi đau đớn nhận cái kết đắng

Mỗi lần nhà vợ cũ tổ chức ăn uống tiệc tùng, anh đều tham gia, thậm chí chụp ảnh đăng lên trang cá nhân rất hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva ly hôn tình yêu người tình ngoại tình kết quả xét nghiệm ADN

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 1 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 3 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 10 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 11 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 31 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường