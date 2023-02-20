Tròn 20 năm ngày cưới của vợ chồng tôi, bạn thân của chồng bỗng mang theo đứa con trai đến nhà rồi phanh phui bí mật động trời

Tâm sự 20/02/2023 08:54

Cuộc sống của vợ chồng tôi, nhiều người mơ không được. Vậy mà thời gian gần đây, sự xuất hiện của một người đàn bà và một đứa trẻ đã làm đảo lộn tất cả.

Vợ chồng tôi cưới nhau đã được gần 20 năm. Tình cảm vợ chồng bấy nay rất mặn nồng. Chúng tôi có 2 đứa con, đủ nếp đủ tẻ. Khi xưa, chúng tôi quen biết nhau qua mai mối.

Chúng tôi yêu nhanh, cưới vội vì tầm tuổi đó cả hai đã đủ chín chắn rồi. 20 năm ở bên nhau, chúng tôi xây được nhà, tậu được xe, mua thêm vài mảnh đất ở ngoại ô. Cuộc sống của vợ chồng tôi, nhiều người mơ không được.

 

Vậy mà thời gian gần đây, gia đình tôi xảy ra chuyện khiến tôi chẳng biết cư xử làm sao cho phải. Sự xuất hiện của một người đàn bà và một đứa trẻ đã làm đảo lộn tất cả. Hôm đó, vợ chồng tôi đang ăn cơm. Vừa ăn cơm, cả nhà vừa bàn về kế hoạch sẽ tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày cưới của vợ chồng tôi.

Khi vợ chồng tôi và các con đang bàn về kế hoạch chụp ảnh, trang phục sẽ mặc hay đồ ăn thì một người phụ nữ bước vào. Cô ấy chính là Thảo- nghe đâu là bạn thân thời đại học của chồng tôi. Cô ấy còn dẫn theo một cậu con trai cao ráo, phổng phao nữa.

Tròn 20 năm ngày cưới của vợ chồng tôi, bạn thân của chồng bỗng mang theo đứa con trai đến nhà rồi phanh phui bí mật động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi mời 2 mẹ con vào nhà uống nước. Nhưng nghe thấy cô ấy bảo con trai là: "Kìa Phú, chào bố đi con", đến chính chồng tôi cũng phải giật nảy người. Ngồi nói chuyện, Thảo tiết lộ cậu con trai này không phải là con của chồng cô ấy mà là con của chồng tôi. Chồng cô ấy bị tai nạn mất 3 năm trước và đến khi qua đời, anh ấy cũng không biết được bí mật động trời này.

Thảo thừa nhận rằng có một thời gian vợ chồng cô ấy trục trặc và Thảo đã qua lại với chồng tôi. Thời gian đó, tôi với chồng chưa quen nhau. Thật không ngờ, cậu con trai này lại ra đời từ cuộc tình vụng trộm, sai trái ấy.

Giờ bên nhà chồng Thảo đã phanh phui bí mật này để lấy cớ ruồng rẫy mẹ con cô. Thảo nói giờ con trai cô ấy đã trưởng thành, Thảo không thể giấu kín mãi bí mật này nên muốn đưa con trai về nhận bố. Để vợ chồng tôi tin, Thảo đưa cả giấy xét nghiệm ADN giữa con trai và chồng tôi. Xem kết quả xét nghiệm rồi nhìn con trai, chồng tôi xúc động mạnh.

Giờ cậu con trai này đã tốt nghiệp, đi làm và chuẩn bị lấy vợ. Thảo muốn chồng tôi có trách nhiệm lo cưới vợ cho con trai. Nhìn cậu thanh niên trông giống y chang chồng tôi hồi trẻ, tôi thực sự thấy hoảng loạn.

Sau khi mẹ con Thảo ra về, tôi thấy chồng ngồi lặng một lúc lâu mà không nói gì. Chồng xin lỗi tôi rất nhiều. Anh nói anh qua lại với Thảo trong thời gian chỉ vài tháng. Thật không ngờ mọi chuyện lại đến nước này!

Mấy ngày nay, tôi suy nghĩ nhiều mà không biết nên làm sao đây mọi người ơi. Vợ chồng tôi đang chung sống hạnh phúc, êm đềm, cớ sao cô ấy lại mang con riêng của chồng tôi về rồi làm xáo trộn tất cả?

Cậu thanh niên ấy sắp cưới vợ, chồng sẽ đóng vai trò là bố, cưới vợ cho con trai, còn tôi, đóng vai trò là gì đây? Rồi mọi người sẽ chỉ trỏ, bàn tán thế nào khi biết chồng tôi bỗng dưng lại có một đứa con rơi với người bạn thân hồi đại học.

Tôi gợi ý rằng chồng không nên công khai chuyện thằng bé là con của anh mà chỉ đến đám cưới lo liệu mọi chuyện thôi. Nhưng chồng tôi gạt đi, anh nói anh thương thằng bé. Suốt bao năm qua, anh là bố mà không nuôi nấng con ngày nào. Đến giờ con về nhận bố, anh muốn tổ chức đám cưới cho con một cách đường hoàng và sang tên cho con 1 mảnh đất.

Điều này khiến tôi cảm thấy khó chịu. Chúng tôi có 2 mảnh đất vùng ngoại ô, định bụng sẽ cho con trai, con gái mỗi đứa 1 mảnh. Giờ tự nhiên con rơi của chồng về nhận bố, vậy là 2 đứa con tôi sẽ mất đi cả tình thương, cả quyền lợi rồi. Theo mọi người, tôi nên làm gì lúc này? Nghĩ đến cảnh mọi người xì xào, bàn tán về gia đình tôi rồi cảnh con chung, con riêng, tôi vừa bực tức vừa bất lực.

Mượn điện thoại của vợ sắp cưới chơi game, vô tình tin nhắn đến đã hé lộ thân thế thật sự của cô ấy, tôi nhanh chóng nói lời chia tay

Mượn điện thoại của vợ sắp cưới chơi game, vô tình tin nhắn đến đã hé lộ thân thế thật sự của cô ấy, tôi nhanh chóng nói lời chia tay

Như đã khóc rất nhiều khi nghe thấy lời chia tay từ tôi, cô nói, cô không muốn làm tôi buồn và chuyện thân thế của bản thân là chuyện riêng cô không muốn cho ai biết.

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