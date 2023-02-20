Mượn điện thoại của vợ sắp cưới chơi game, vô tình tin nhắn đến đã hé lộ thân thế thật sự của cô ấy, tôi nhanh chóng nói lời chia tay

Tâm sự 20/02/2023 04:10

Như đã khóc rất nhiều khi nghe thấy lời chia tay từ tôi, cô nói, cô không muốn làm tôi buồn và chuyện thân thế của bản thân là chuyện riêng cô không muốn cho ai biết.

40 tuổi, từng ly hôn, tôi là sỹ quan quân đội gà trống nuôi con, nuôi cả mẹ già. Hôn nhân đỡ vỡ khiến tôi bị ác cảm với phụ nữ, tôi sợ yêu đương, sợ kết hôn và ở vậy suốt 10 năm qua. Lâu lâu cũng có vài người bạn thương cảm trước hoàn cảnh giới thiệu cho tôi 1-2 người bạn gái để tìm hiểu nhưng tôi vẫn không thể rung cảm.

Cho tới một ngày, tôi đang tìm lớp học tiếng anh trên mạng thì gặp em. Ánh mắt sâu thẳm, gương mặt hiền và nụ cười tươi của em khiến tôi bị thu hút. Sau một vài lần nói chuyện tôi quyết định đăng ký học tiếng anh nơi trung tâm em làm quản lý. Dần dần tôi phát hiện ra tôi yêu em từ lúc nào không biết.

 

Sau 6 tháng biết nhau, tôi ngỏ lời yêu em và được em nhận lời. Khỏi phải nói, tôi đã cực kỳ hạnh phúc và ngỡ rằng, ông trời đã thương xót tôi nên mới ban em đến bên cạnh.

Như - người yêu tôi kém tôi 10 tuổi, cô ấy dịu dàng, tốt tính và rất hiểu tôi. Mặc dù chưa từng lập gia đình nhưng cô luôn làm tôi cảm thấy yên tâm bởi sự chững chạc, điềm đạm của cô ấy. Như nói với tôi là từ nhỏ cô đã thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, gia đình khó khăn nên cô muốn được tôi bù đắp chăm sóc cô.

Yêu nhau cũng được hơn 1 năm, cô thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình tôi, thương tôi nên cô không hề e ngại và tỏ ý muốn cùng tôi nuôi con, chăm sóc mẹ già và gánh vác những khó khăn trong cuộc sống.

Ngỡ mọi thứ đã an bài, chỉ còn lo giành dụm tiền để làm đám cưới nữa là xong thế nhưng, tình cờ một lần ở bên cạnh nhau, lúc cô ấy ngủ tôi cầm máy cô ấy chơi điện tử và phát hiện ra tin nhắn lạ trong máy cô ấy.

Hóa ra Như là con của một ông chủ tập đoàn địa ốc lớn nhất Hà Nội. Không những vậy, cô còn bị ép đính hôn với một người đàn ông rất giàu có theo sự sắp đặt của gia đình mà cô không hề muốn.

Mượn điện thoại của vợ sắp cưới chơi game, vô tình tin nhắn đến đã hé lộ thân thế thật sự của cô ấy, tôi nhanh chóng nói lời chia tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lần đầu tiên ở bên nhau vô tình tôi phát hiện ra bí mật đó. Thật sự, thân thế của cô khiến tôi choáng váng. Tại sao một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, giàu có như vậy lại chọn tôi, lẽ nào cô muốn lợi dụng tôi để hủy hôn ước do gia đình chọn cho cô...

 

Sau khi biết bí mật của Như tôi thực sự rất sốc. Tôi chờ đợi để nghe một lời giải thích của cô nhưng không được đáp lại. Sau hơn 2 năm quen biết, yêu đương, tôi quyết định chia tay với Như với lý do là hai đứa không hợp nhau. Như đã khóc rất nhiều khi nghe thấy lời chia tay từ tôi, cô nói, cô không muốn làm tôi buồn và chuyện thân thế của bản thân là chuyện riêng cô không muốn cho ai biết. Cô và gia đình cũng đã cắt đứt mọi mối quan hệ.

Thực sự, tôi không chấp nhận được việc Như che giấu thân phận của cô ấy, càng không thể tự tin chấp nhận sống cạnh một người phụ nữ xinh đẹp giỏi giang hơn tôi rất nhiều lần được. Trước đây tôi đã từng ly hôn vì vợ cũ khinh miệt nói tôi kém cỏi, không lo được cuộc sống cho gia đình, vợ con.

Giờ đây tôi và Như đã chia tay nhưng cô ấy vẫn chưa có ai, thi thoảng Như vẫn nhắn tin gửi quà cho con trai của tôi. Tôi thực sự rất nhớ và vẫn còn yêu Như nhiều lắm, nhưng không biết phải làm thế nào.

Tự ti của một người đàn ông từng thất bại trong hôn nhân khiến tôi rất lo sợ không còn đủ tự tin để có thể bắt đầu lại...

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