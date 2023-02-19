Vì là đàn ông con trai, không rành chuyện trang trí phòng cưới nên tôi đưa mẹ 100 triệu nhờ mẹ trang trí phòng cưới giúp cũng như lo cỗ bàn, rạp cưới luôn, thừa thiếu thì tính sau. Dù sao mẹ cũng là người đi trước, sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn tôi.

33 tuổi tôi mới lấy vợ nên cả nhà ai cũng mừng lắm. Nhưng tôi chẳng phải yêu nhanh cưới vội chỉ để làm gia đình yên lòng, mà hai chúng tôi đã yêu nhau hơn 3 năm, tìm hiểu kỹ càng rồi mới đi đến quyết định này.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra suôn sẻ, nhưng đêm tân hôn , khi vừa vào phòng cưới thì vợ tôi lại làm loạn lên.

Vậy là từ lúc chuẩn bị đến ngày cưới, tôi không hề hỏi mẹ đã sắm cái gì, trang trí thế nào hay cần kiêng cái gì,… cũng chẳng tìm hiểu thêm qua mọi người, phần vì công việc ở công ty đủ bận rộn rồi, phần vì tôi hoàn toàn tin tưởng ở mẹ.

Vợ trách móc gia đình tôi không coi trọng cô ấy nên không nỡ sắm giường cưới mới.

- Đây rõ ràng là giường cũ, em về nhà anh mấy lần rồi nên em biết. Anh làm ra lắm tiền thế tại sao không nỡ mua chiếc giường tân hôn mới chứ? Người xưa nói rồi, đâu xuôi đuôi lọt, giường tân hôn phải là giường mới để tránh những điều không may về sau, vậy mà anh lại để em nằm giường cũ.

Thấy con dâu to tiếng, bố mẹ tôi vội vàng vào hỏi han xem chuyện gì đã xảy ra. Biết chuyện, mẹ vội giải thích:

- Cái này do mẹ, con đừng trách thằng Khải (tên tôi). Chiếc giường này còn mới, chưa sâu mọt gì nên mẹ để lại dùng cho tiết kiệm, vứt đi thì phí lắm. Mẹ chỉ sắm chiếu, chăn ga, gối đệm mới thôi. Đằng nào cưới xong hai đứa cũng lên thành phố làm việc, thỉnh thoảng mới về quê chứ có ở đây đâu mà mua cái mới cho phí tiền ra.

Tôi thấy mẹ nói có lý, chúng tôi chỉ ở lại đây mỗi 2 đêm rồi lên thành phố đi làm thì cần gì phải sắm giường mới cho tốn kém. Mấy cái chuyện phong thủy đó chỉ nên tin một phần thôi, chứ ngày xưa nghèo khổ bố mẹ tôi nằm giường cũ vẫn sống hạnh phúc với nhau đến tận bây giờ đó thôi.

Nhưng anh họ tôi, đám cưới làm to lắm, phòng tân hôn mua mới toàn bộ từ giường tủ, chăn màn… mà sau 5 năm vợ chồng vẫn lục đục rồi ly hôn. Vợ chồng sống với nhau quan trọng là phải tôn trọng, yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau chứ mấy cái đó chỉ là hình thức thôi.

Tuy nhiên dù tôi nói thế nào vợ vẫn không chịu nghe, xách vali về nhà bố mẹ đẻ ngay trong đêm tân hôn. Tôi không biết nên làm thế nào nữa, chẳng nhẽ giờ lại đi mua giường mới rồi năn nỉ cô ấy quay về.