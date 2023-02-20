Thương con riêng của chồng thiếu thốn tình cảm, tôi để chồng làm bạn với vợ cũ rồi đau đớn nhận cái kết đắng

Tâm sự 20/02/2023 09:21

Mỗi lần nhà vợ cũ tổ chức ăn uống tiệc tùng, anh đều tham gia, thậm chí chụp ảnh đăng lên trang cá nhân rất hạnh phúc.

Vợ chồng tôi lấy nhau gần ba năm và có một con trai. Anh đến với tôi sau khi đã dang dở hôn nhân một lần, có một cô con gái. Anh ly hôn vợ hơn một năm mới quen biết và yêu tôi.

Nguyên nhân ly hôn xuất phát từ chuyện hai người không hòa hợp về cách sống. Dù chia tay nhưng anh và vợ cũ thống nhất sẽ làm bạn để con có môi trường phát triển tốt nhất.

Anh nói rõ với tôi điều đó, mong tôi hiểu cho hoàn cảnh của anh. Tôi chưa làm mẹ nhưng cũng biết, con gái anh đã chịu thiệt thòi khi bố mẹ chia tay nên không có ý kiến gì.

Từ lúc yêu đến khi kết hôn, cuối tuần anh đều đặn qua nhà vợ cũ chở con về chơi. Mỗi lần nhà vợ cũ tổ chức ăn uống tiệc tùng, anh đều tham gia, thậm chí chụp ảnh đăng lên trang cá nhân rất hạnh phúc.

 

Khi nhìn thấy những hình ảnh đó, tôi thật sự rất buồn, có ý kiến thì anh trách tôi ích kỷ. Anh bảo, anh làm vậy chỉ vì con, tôi là người lớn mà còn tranh giành với một đứa trẻ.

Vì yêu anh, tôi bỏ qua tất cả, anh rất yêu chiều và lo lắng cho tôi. Ngoài việc thường xuyên qua lại với vợ cũ để lo cho con, anh quan tâm chăm sóc mẹ con tôi đầy đủ. Sống với anh, tôi không thiếu thứ gì vì anh có kinh tế vững vàng, luôn tâm lý và dịu dàng.

Thương con riêng của chồng thiếu thốn tình cảm, tôi để chồng làm bạn với vợ cũ rồi đau đớn nhận cái kết đắng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến khi con trai tôi được 8 tháng, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ vợ cũ của anh. Chị ta báo tin mình đang mang thai với chồng tôi. Tôi hoang mang tột độ, anh cũng thừa nhận cái thai đó là của mình.

Trong ngày sinh nhật con gái cách đó hai tháng, anh qua nhà vợ cũ tổ chức sinh nhật cho con, uống say và đã ngủ với vợ cũ. Tôi đau đớn, hỏi anh bây giờ chọn ai, sống với tôi hay quay về với vợ cũ. Anh trả lời ngập ngừng, không dứt khoát: "Ở đâu cũng là gia đình cả".

Dù vẫn yêu anh, nuối tiếc tình cảm nhưng tôi chọn cách rời đi cùng con. Anh cũng chẳng mảy may níu kéo, quay về hàn gắn với vợ cũ. Giờ họ đã thành một gia đình hạnh phúc, con cái đủ nếp đủ tẻ. Còn mẹ con tôi đang phải đi thuê trọ, nhiều lần anh gọi điện muốn nhường lại căn hộ chung cư từng sống chung cho tôi nhưng tôi không nhận.

Anh vẫn thực hiện nghĩa vụ của một người cha, chu cấp đầy đủ và đến thăm con đều đặn. Mỗi lần anh đến thăm con, tôi luôn tìm cách né tránh vì vẫn còn yêu anh rất nhiều.

 

Dù đã chặn mọi liên lạc trừ số điện thoại, tôi vẫn cố tìm cách theo dõi cuộc sống của anh. Tôi lập một nick ảo để vào xem trang cá nhân của anh và vợ. Tôi rơi nước mắt khi nhìn gia đình họ hạnh phúc bên nhau.

Thỉnh thoảng đến thăm con, anh  muốn chở hai mẹ con đi ăn uống mua sắm nhưng tôi luôn từ chối vì không muốn làm người thứ ba xen vào hạnh phúc hiện tại của anh.

Bạn bè trách tôi yếu đuối, sao dễ dàng đẩy anh về tay vợ cũ như thế, sao không đấu tranh giành lại hạnh phúc về mình. Tôi không biết mình có sai không khi buông tay anh quá sớm mà không nỗ lực giữ lấy hôn nhân.

Tôi biết mình còn rất yêu anh, anh cũng chưa hết tình cảm với tôi. Tôi phải làm sao để thoát khỏi tâm trạng này, tôi thật sự mệt mỏi. Mong mọi người cho lời khuyên.

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