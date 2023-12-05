Vừa về tới nhà thì nghe tiếng la í ới trong phòng, đạp cửa xông vào thì tá hỏa, ngã quỵt xuống đất khi thấy cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 05/12/2023 11:55

Thương bạn, chị Mai luôn tìm cách giúp đỡ hai mẹ con. Lúc đồng quà, tấm bánh, rồi quần áo, chị thăm hỏi mẹ con Hương thường xuyên.

Hương ngồi trước mặt chị, lặng im, vẫn đôi mắt tròn vo và vầng trán cao bướng bỉnh như ngày nào. Chị biết, trong lòng cô bé đang có rất nhiều điều mà chị khó lòng lay chuyển được.

Mẹ của Hương là bạn học từ nhỏ với chị, cả hai cùng sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo xa lắc xa lơ. Chị Mai may mắn hơn mẹ của Hương bởi gia đình có điều kiện nên chị được đầu tư ăn học tử tế. Năm 18 tuổi, đỗ đại học, chị ra Hà Nội theo đuổi sự nghiệp học hành, còn mẹ Hương lên xe hoa về nhà chồng.

Ông bố nghiện ngập rồi rượu chè, cờ bạc nên sinh bệnh nặng và qua đời từ khi Hương còn nhỏ tuổi, để lại cho vợ con một khoản nợ kha khá và một căn nhà không thể tồi tàn hơn. Hương lớn lên trong nghèo khổ và thiếu thốn.

Thương bạn, chị Mai luôn tìm cách giúp đỡ hai mẹ con. Lúc đồng quà, tấm bánh, rồi quần áo, chị thăm hỏi mẹ con Hương thường xuyên.

Vừa về tới nhà thì nghe tiếng la í ới trong phòng, đạp cửa xông vào thì tá hỏa, ngã quỵt xuống đất khi thấy cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày Hương 15 tuổi, về quê thấy cô bé đã bỏ học, cảnh nhà nghèo nàn, chị Mai ngỏ lời với bạn đưa Hương ra thành phố. Trước mắt, Hương sẽ giúp việc nhà cho chị để lấy tiền gửi về cho mẹ, sau đó chị Mai sẽ tạo điều kiện cho Hương học hết cấp ba, kiếm cái bằng tốt nghiệp để sau này đỡ cực.

 

Cũng bắt đầu từ đó, Hương lên thành phố sống với vợ chồng chị Mai. Cơm gạo thành phố giúp cô bé lớn phổng phao xinh đẹp, từ lúc nào bộ ngực đã đầy đặn và đôi chân dài thẳng tắp.

Cô bé chăm chỉ, biết quan tâm đến mọi người trong gia đình và đặc biệt nấu ăn rất ngon. Biết chồng chị Mai thích món gì, Hương sẽ làm nhiều hơn và đặc biệt những món đó nấu rất công phu, ngon chẳng khác gì ngoài hàng. Quần áo của chồng chị Hương được "cô hầu gái" chăm chút, là ủi phẳng lì, thơm phức. Nghĩ đó là trách nhiệm của Hương nên chị Mai không để tâm lắm, bởi công việc đã choáng hết thời gian của chị rồi.

Một ngày nọ, Hương xin chị thôi không làm nữa. Cô bé đã tốt nghiệp cấp ba và xin được làm công nhân ở nhà máy may nên muốn ở riêng với bạn cho tự lập. Nghĩ hợp lý nên chị Mai đồng ý ngay.

Sau khi cô bé đi rồi, chị thấy chồng chị lạ lắm, tối ôm điện thoại chát chít nhiều hơn, chị tưởng anh vì công việc bận bịu nên không có ý kiến gì. Nhưng sau đó, chị thấy anh đi công tác triền miên, lại có nhiều biểu hiện khác lạ như lạnh lùng và cộc cằn hơn với chị, về nhà thì chê nọ chê kia, món mặn món nhạt.

Cái kim trong bọc tới ngày lộ ra. Rồi cuối cùng sự thật đã tỏ: Chồng chị và Hương đã qua lại từ rất lâu mà chị không hề biết.

Chị gạt nước mắt tìm gặp Hương. Nhìn cô bé trẻ trung trước mặt mà chị thấy đau lòng vô cùng. Tại sao cảnh đời trớ trêu vậy. Cuộc đời Hương đáng lẽ phải được hạnh phúc và sung sướng, vậy tại sao cô bé lại tìm đến con đường này. Bất giác, chị thấy thương mình, vì chủ quan sơ suất mà chị đẩy gia đình đến cảnh này. Chị Mai gọi điện ngay cho cô bạn cũ - mẹ Hương kể rõ sự tình, Hương sau đó được mẹ yêu cầu về quê.

Còn chồng chị, anh đã giẫm đạp lên tình cảm của chị và chắc chắn phải mất nhiều thời gian nữa thì vết thương ấy mới lành được.

'Tiểu tam' tuyên bố đang mang thai rồi cần tiền chu cấp hằng tháng, tôi gửi ngay tờ giấy này khiến cô ta liền 'cao chạy xa bay'

'Tiểu tam' tuyên bố đang mang thai rồi cần tiền chu cấp hằng tháng, tôi gửi ngay tờ giấy này khiến cô ta liền 'cao chạy xa bay'

Hôm sau, tôi bấm gọi số điện thoại kia. Đầu dây, một giọng nữ thánh thót vang lên. Khi tôi yêu cầu gặp mặt, cô gái nhanh chóng đồng ý khiến tôi hơi ngỡ ngàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 2 giờ 44 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 54 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 16 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu