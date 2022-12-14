Vừa đi làm về, tôi bất ngờ nhận ngay một tống sỉ vả từ gia đình chồng, còn bị mắng là người 'tâm sâu khó lường'

Tâm sự 14/12/2022 20:19

Tôi là dâu mới. Gia đình chồng tôi rất khắt khe và khó tính. Tôi phải cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, hành động nên không hề cảm thấy thoải mái. Nhưng chỉ cần tôi nói ra ở riêng, chồng tôi sẽ phản đối ngay lập tức.

Thứ 2 vừa rồi, tôi vừa đi làm về đã nhận ngay một trận tổng sỉ vả từ mọi người trong nhà chồng. Bố mẹ chồng gọi tôi ngồi vào bàn trà, nói chuyện nghiêm túc và yêu cầu tôi rút kinh nghiệm, xin lỗi mọi người trong nhà. Còn chồng tôi giận dữ lắm. Anh nói không ngờ tôi lại là kiểu người “thâm sâu khó lường” như thế. Em chồng lại “bơ” tôi thay vì vui vẻ trò chuyện như trước kia.

Vừa đi làm về, tôi bất ngờ nhận ngay một tống sỉ vả từ gia đình chồng, còn bị mắng là người 'tâm sâu khó lường' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tất cả cũng vì tôi đã để quên cuốn sổ ghi chép trong nhà tắm. Đó là cuốn sổ tôi luôn mang theo bên mình vì tôi dùng nó như một cách để trút những giận hờn, buồn bực về cuộc sống ở nhà chồng. Dĩ nhiên tôi đã viết nhiều câu có đụng chạm đến các thành viên trong nhà chồng.

Vừa đi làm về, tôi bất ngờ nhận ngay một tống sỉ vả từ gia đình chồng, còn bị mắng là người 'tâm sâu khó lường' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng họ cũng sai khi đã lật ra xem bởi đó là chuyện riêng tư của tôi (dù chồng tôi thừa nhận là người đầu tiên trông thấy cuốn sổ và đã mở ra xem thử). Tôi muối mặt xin lỗi mọi người dù trong lòng cực kì khó chịu. Tôi cảm thấy nặng nề khi sống chung với nhà chồng? Nhưng không lẽ lại ly hôn khi mới cưới vài tháng hay sao?

(Xin giấu tên)

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Vật dụng của chồng để lại cùng với thái độ của cô bạn đã cho thấy giữa hai người họ đã có chuyện gì mờ ám. Tôi cố giả vờ như không có chuyện gì và vui vẻ ra về.

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