Vội vàng về sớm thăm vợ sau chuyến công tác dài ngày, tôi tá hỏa khi nhìn mâm cơm mẹ nấu cho vợ ăn khi ở cữ

Tâm sự 17/12/2022 10:02

Vợ tôi đang khóc sụt sùi thanh minh với mẹ, nhưng câu trả lời của bà lại vô cùng tức giận vì cho rằng con dâu không nghe lời.

Kết hôn được hơn 1 năm, vợ tôi mới sinh được cậu con trai đầu lòng 3.3kg khá là kháu khỉnh. Mẹ tôi mừng ra mặt. Nhớ lúc đầu mới yêu nhau mang cô ấy về ra mắt mẹ chẳng tỏ thái độ gì, không biết là ưng hay chê chỉ bảo tôi cưới về thì sau sướng khổ tự chịu.

Số là tôi và Huệ yêu nhau gần 2 năm mới cưới, chúng tôi quen nhau qua chuyến giao lưu giữa hai công ty, em dịu dàng nữ tính và nhẹ nhàng lại quan tâm mọi người nên ấn tượng trong tôi rất tốt.

Thế rồi số trời chúng tôi yêu nhau sau gần 1 năm quen nghĩa là tới khi cưới chúng tôi biết nhau gần 3 năm. Có lẽ mẹ chẳng ưng ý lắm vì cô ấy là người ngoại thành, gia đình tôi ở khu phố cổ. Nhưng mẹ đã nói vậy nên tôi cũng chẳng bảo gì mà quyết định cưới ngay.

Nhưng mọi chuyện tốt đẹp hơn sau khi cô ấy mang thai lại là con trai nên thái độ mẹ khác hẳn, cô ấy lại hiếu thảo nên mẹ tôi cũng vui mừng lắm. Khi cô ấy sinh mẹ tôi 1 tay chăm sóc, thế nên tôi càng yên tâm khi mối quan hệ giữa mẹ và vợ ngày càng tốt đẹp.

Vội vàng về sớm thăm vợ sau chuyến công tác dài ngày, tôi tá hỏa khi nhìn mâm cơm mẹ nấu cho vợ ăn khi ở cữ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho tới hôm đó khi tôi có chuyến công tác dài ngày, mình mẹ và vợ ở nhà cũng có lo lắng vì trước không hiểu đêm hôm cháu khóc mẹ có đỡ được không. Thật may công việc xong sớm tôi về nhà liền, thật chẳng ngờ mới vào tới cửa nghe tiếng mẹ đang quát mắng:

"Cô ấy được thì ăn không ăn được cũng phải ăn, tôi chẳng quan tâm cô thế nào cháu tôi thì tôi xót, tôi nấu rồi thì biết thân phận mà ăn đi đừng có chê này chê nọ không ai hầu hạ được..."

Vợ tôi thì nức nở: "Con không chê chỉ là cả tuần mà ăn 1 món nên khô và bị chán mới bảo mẹ mai đổi món khác cho con với chứ con không có ý hỗn láo gì cả mẹ đừng trách tội con.."

Sợ hai người nói nữa to chuyện tôi đẩy cửa vào nhìn mâm cơm là bát rau ngót luộc không có nước kèm bát thịt nạc rang khô, vợ thì khóc mẹ thì đang tức giận, tôi bảo mẹ nghỉ đi để con nói chuyện với cô ấy.

Vội vàng về sớm thăm vợ sau chuyến công tác dài ngày, tôi tá hỏa khi nhìn mâm cơm mẹ nấu cho vợ ăn khi ở cữ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ tôi xem chừng tức giận lắm, nhưng cũng hậm hực về phòng - vợ thì ôm lấy tôi khóc, cô ấy bảo từ hôm trước khi anh đi em đã cơm thịt rang với rau ngót luộc, ăn mãi chán nên nói mẹ đổi món mà bị mẹ mắng.

Tôi hiểu vợ biết cô ấy chẳng hỗn láo bao giờ mẹ thì cổ hũ theo cách chăm của người xưa, giờ thật là khó xử khi mẹ nhất quyết không cho ăn món khác nhìn vợ tôi cùng xót mà chưa biết nên làm thế nào!

 

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