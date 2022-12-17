‘Sốc điếng người’ sau khi cởi áo người yêu quyến rũ, tôi ngay lập tức quay về hỏi cưới con gái cô bán đậu

Tâm sự 17/12/2022 08:25

Tôi đâu thể ngờ người yêu của mình lại như thế này, có vẻ những mộng tưởng về tình yêu của tôi lại sai trái, người yêu tôi hơn vẫn còn ở đó.

Tôi yêu Hà từ rất lâu rồi, phải nói đó là cô gái mà tôi cưa cẩm lâu nhất nhưng vì em có điều kiện lại xinh đẹp giỏi giang được quá nhiều người theo đuổi nên tôi rất khó khăn để có thể quen biết và tiếp cận được em.

Dù từ đầu đã biết rằng em có người yêu từ lâu nhưng vì lỡ thích rồi tôi mải mê theo đuổi cho bằng được, dù tôi cũng biết mình hết sức có giá, được nhiều cô yêu thương nhất là con nhà chị Thy bán xôi đầu ngõ. Cô gái đó khá xinh đẹp nhà chẳng có điều kiện vì cha mất sớm em lại mắc bệnh hiểm nghèo nên em phải bỏ dở việc học Đại học để phụ mẹ ở quán xôi.

Phải nói em hiền dịu ngoan ngoãn chịu thương chịu khó và có ý với tôi từ lâu nhưng đã trót lỡ dành tình cảm cho Hà nên tôi càng thấy khó theo đuổi tôi càng thích càng thôi thúc ý chí tán cho bằng được của 1 thằng đàn ông.

Thế rồi gần 2 năm sau khi biết Hà và người yêu vì chuyện gì đó mà chia tay tôi tiếp cận nhiều hơn dở đủ mánh lới để đưa đón em hẹn hò quan tâm...có chiêu thức nào tôi mang ra dùng cả để rồi trời không phụ lòng người em đã cho tôi cơ hội. Hà lúc này trong mắt tôi chẳng còn nhìn được tới ai nữa, chỉ biết mình đã chiến thắng đã chinh phục thành cô Hà.

‘Sốc điếng người’ sau khi cởi áo người yêu quyến rũ, tôi ngay lập tức quay về hỏi cưới con gái cô bán đậu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Còn cô con gái chị Thy bán xôi đầu ngõ cũng biết chuyện đó, em không còn quan tâm tôi như trước chẳng hỏi han cũng không mấy khi qua nhà từ sau khi biết tôi với Hà thành 1 cặp. Phải nói tôi có hụt hẫng dù có thể chẳng yêu em nhưng sự quan tâm lâu từ 1 người đã thành thói quen nay mất đi thật trống vắng.

Thế nhưng vì có Hà xinh đẹp quyến rũ bên cạnh nên tôi nhanh chóng quên đi chỗ trống đó, cho tới 1 ngày khi có bàn tới chuyện trăm năm giữa hai đứa, dù em chưa cho tôi câu trả lời chính thức nhưng tôi biết em siêu lòng. Thế là được đà tôi muốn gần gũi biến em thành của mình ngay, nhưng khi vừa cởi được cái áo ra tôi chết đứng vì hình xăm quái ác nơi ngực em, đó chính là tên người yêu cũ.

Chẳng dừng lại ở đó, vòng 1 sexy quyến rũ của em nhìn qua là biết hàng giả, tôi như sững người chẳng còn ham muốn gì, tôi từ chối khéo léo và dần tránh xa em. Hà lúc này tôi mới biết hóa ra thứ không có được làm mình cố gắng để giành lấy nhưng thực sự người tôi yêu thương mong muốn lấy làm vợ là cô gái hiền dịu xinh đẹp chịu thương chịu khó và là người phụ nữ của gia đình chẳng phải em.

Khi nhận ra điều đó, tôi quyết tâm lấy cô giá bán xôi đầu ngõ người đã tự nhiên đi vào tim tôi lúc nào chẳng hay!

 

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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