Vợ tôi là người xinh xắn ưa nhìn nhiệt tình và hay giúp đỡ người khác, chúng tôi quen nhau cũng do 1 lần cô ấy giúp tôi băng vết thương khi bị ngã xe trên đường. Sau đó nói chuyện làm quen rồi yêu nhau lúc nào chẳng hay.

Tôi kết hôn được 5 năm đã có 1 trai 1 gái, cuộc sống tương đối khá giả vì gia đình hai bên có điều kiện, tôi và vợ lại có công việc ổn định lương cao. Vì thế sau khi cưới đã đủ tiền mua được 1 căn hộ nhỏ, nói chung không khang trang lắm nhưng cũng ổn định để lấy nơi ở cho cả nhà.

Nhưng thật may dù có nhiều người theo đuổi nhưng em chẳng kiêu cũng không đa tình, nhất là từ khi chúng tôi xác định mối quan hệ, em gần như không kết giao thêm bạn mới mặc dù bạn bè thì vẫn quan hệ tốt nhưng em thể hiện thái độ khá rõ ràng nên chẳng còn ai theo đuổi như lúc đầu.

Ngày đó phải nói vợ tôi được khá nhiều người theo đuổi, em dịu dàng chân chất chẳng đua đòi như bao cô gái khác lại hòa đồng thân thiện nên dễ chiếm được cảm tình của những người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Về chung mái nhà chúng tôi khá hạnh phúc, chỉ là tính tôi hay vô tâm làm cô ấy buồn nhiều. Đặc biệt từ khi sinh xong, thân hình cô ấy trở nên phát phì hơn, chẳng còn hấp dẫn như xưa với tôi thật lòng chẳng sao.

Nhưng tới khi sinh đứa thứ 2, bụng cô ấy càng nhăn nheo nhúm mỡ dồn lại tôi thì vô tâm thường trêu ghẹo cô ấy là heo mẹ, nhiều mỡ... nhưng thật lòng tôi chỉ trêu vậy thôi chứ không hề có ý gì chê bai vợ cả.

Sau đó 1 thời gian cô ấy như ít nói hơn, ít cười đùa như trước - tôi cũng hỏi mấy lần nhưng cô ấy bảo không có chuyện gì, thế rồi vô tâm tôi cũng quên luôn. Cho tới khi thấy mỗi lần tắm, cô ấy đều trong nhà vệ sinh tới cả hơn 1 giờ đồng hồ, mãi chẳng ra, không phải lần 1 lần 2 mà rất nhiều lần kéo dài tới hơn tháng.

Tò mò tôi lén theo, lần đó cô ấy vào khoảng 30 phút tôi gõ cửa bảo đi vệ sinh cô ấy bối rối nói chờ em chút nhưng mãi chẳng thấy tôi tự ý lấy khóa mở cửa vào. Chợt nhìn thấy vợ đang bôi bóp thứ gì đó lên bụng.

Vì không hiểu nên tôi gặng hỏi, cô ấy đỏ mặt rồi khóc và đi thẳng vào phòng khách khóa cửa lại. Gọi thế nào cũng không ra. Tôi thật lòng hối hận vì từ sau đó mối quan hệ giữa chúng tôi khá gượng gạo, chẳng thoải mái cô ấy còn cố tránh mặt.

Không phải vì nghi ngờ chẳng tin tưởng mà vì tò mò không đúng lúc lại vô tình nói làm vợ buồn và tổn thương giờ tôi nên làm thế nào đây?