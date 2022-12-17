Biết chồng và ô sin qua lại hàng đêm, thấy vợ vắng nhà lại vội vàng 'lao tới', vợ làm một việc khiến cả hai phát hoảng

Chị Linh và anh Tâm lấy nhau mới hơn 1 năm. Vợ chồng son chưa có con cái nên anh chị tình cảm mặn nồng lắm. Chuyện vợ chồng cũng cứ trả bài đều đều. Anh vốn là người có nhu cầu nên nhiều lúc chị Linh phải lên mạng đọc nhiều tài liệu để chiều chồng.

Biết ngay chồng và ô sin sẽ cắn câu nhưng vợ cao tay đã nghị ra cách trị độc đáo khiến chồng và ô sin sợ mất mật.

Nhưng mọi chuyện thay đổi từ khi chị Linh có bầu. Cơ thể mệt mỏi, lại lo cho con có vấn đề gì đó nên chị Linh cấm tiệt chồng “chuyện ấy”, bứt rứt chẳng thể làm gì, anh Tâm lại sĩ diện nên không dám đi ra ngoài trăng gió.

Đổi lại, anh Tâm rất yêu thương chị Linh, đi đâu, làm gì cũng báo cáo với vợ. Lần nào đi công tác cũng có quà. Chưa bao giờ quên bất cứ một ngày lễ tết, ngày kỷ niệm nào. Ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ anh chị.

Mấy tháng trước, chị Linh bị ra m.áu, cả hai tá hỏa đi khám thì bác sĩ kết luận chị phải hạn chế tối đa đi lại. Nếu cần thiết thì nằm im một chỗ càng tốt. Chị đành nghỉ việc ở nhà dưỡng thai.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng ngồi một chỗ chị không đành lòng nên hay tẩn mẩn làm việc này việc kia mà bị dọa sảy thai lần 2. Chồng chị sợ quá liền thuê về một người giúp việc để phụ chị những lúc anh vắng nhà.

Quả nhiên, có em giúp việc mọi thứ trở nên tươm tất hẳn, vợ anh cũng khỏe khoắn hơn. Nhưng chị Linh lại cảm thấy vô cùng bức xúc vì ô sin trẻ suốt ngày thả rông ẽo à ẽo ợt trước mặt chồng chị. Còn cố tình để lộ cho chồng chị thấy.

Chị nghĩ mà điên tiết, kiểu gì lão chồng chị cũng sẽ này kia nếu cứ đà này tiếp diễn. Chả thế mà chỉ cần chị nhìn đi hướng khác là lão chồng lại chằm chằm nhìn vào ngực con bé ô sin như muốn ăn tươi nuốt sống ngay được.

Bữa nay, sức khỏe chị cũng ổn hơn, em bé cũng bước sang tháng thứ 5 nên mọi thứ cũng không cần quá kiêng khem như trước. Nhưng chị tuyệt nhiên vẫn cấm vận chồng. Hồi đầu chồng còn tỏ ra khó chịu mà từ ngày có ô sin, chồng tâm tính tươi vui hẳn.

Nghi ngờ, chị đã dùng thứ này bôi vào quần chồng để thử. Hôm đó, chị nói dối sang nhà bà ngoại chơi chắc hôm sau về. Chồng chị muốn đưa chị đi nhưng chị bảo thuê taxi đón, sợ chồng đi làm cả ngày mệt nên để chồng ở nhà. Anh Tâm như mở cờ trong bụng.

Chị vừa đi khỏi, anh Tâm cứ thế lao vào phòng con bé ô sin, cả hai quấn nhau như chưa hề có cuộc chia ly vậy. Chờ khoảng 20 phút, đủ để thấy những thứ cần thấy chị Linh rón rén về lại nhà. Đúng như chị dự đoán, 2 con người đó đang làm cái chuyện kinh khủng ngay tại nhà chị. Ức đến phát khóc nhưng chị vẫn kiên nhẫn ngồi uống trà. Phần hay còn ở phía sau cơ.

Ảnh minh họa: Internet

Một lúc, sau khi hành sự xong, con bé ô sin đột nhiên kêu lên. Anh Tâm cũng quay ra nói “anh cũng vậy là sao” rồi nhìn xuống thì tá hóa thấy chỗ đó bị mẩn đỏ hết lên, vừa ngứa vừa rát.

Cả hai hốt hoảng bảo nhau đi khám. Anh Tâm còn lầm bầm “được buổi sư tử vắng nhà lại chẳng làm ăn được gì”. Vừa ra đến phòng khách thì hai người c.hết điếng thấy chị Linh bình tĩnh ngồi đó.

Lúc này chị mới lên tiếng “kịch vui đấy, mặn nồng quá cơ. Anh có biết vì sao anh và nó bị thế không, do tôi bôi thứ này vào quần anh để thử đấy. Đáng đời lắm”. Anh Tâm tức sôi m.áu bật lại vợ

Chị Linh dứt khoát “tôi cần cái thứ đó của anh nữa chắc, đơn ly hôn đây, ký đi. Biến khỏi cuộc đời tôi luôn và ngay”. Anh Tâm biết mình có lỗi nhưng với ô sin chỉ là phút nhất thời nên quỳ xuống xin tha thứ. Xong chị Linh lạnh lùng đi lên nhà. Con bé ô sin nãy giờ cũng sợ mất mật, nó bắt taxi vội vã gói đồ đạc rời khỏi nhà. Thứ đàn ông ngoại tình không thể chấp nhận được.