Lên thành phố, Hoàng một lòng lo làm lụng không ngừng. Ban đầu, Hoàng cũng hay gọi điện về hỏi han vợ. Nhưng về sau, công việc ngày một nhiều, Hoàng lâu lâu mới nghe được giọng vợ. Dù vậy, chỉ cần có thời gian là Hoàng lại gọi cho vợ. Nghe giọng vợ nhỏ nhẹ, động viên không dứt mà Hoàng như được tiếp thêm sức mạnh, cố gắng làm việc.

Hoàng vốn chỉ làm thuê ở quê nghèo, cực khổ đủ nuôi thân. Đến khi cưới Hà thì tiền bạc lại chẳng có. Nghĩ là ở đất quê nghèo nàn thế này mải miết thì chẳng bao giờ giàu lên được, Hoàng quyết định vào thành phố làm ăn với họ hàng. Ban đầu, anh chỉ định đi khoảng 2, 3 năm để có khoản tiền làm ăn. Khi đi, Hoàng cũng yên tâm chuyện nhà cửa, vì Hà cũng hiền lành, lại rất thương anh.

Khi trên xe về nhà, lòng dạ Hoàng vui mừng lắm. Hoàng cứ nghĩ gặp lại vợ, có vốn làm ăn, cuộc sống của vợ con sau này sẽ hạnh phúc ra sao. Trong đầu Hoàng lúc đó đã nghĩ sẽ mở cho vợ một sạp quần áo như chị mong muốn. Bản thân anh sẽ buôn bán thêm đồ gia dụng phụ kinh tế trong nhà…

Đã qua năm rồi nhưng việc làm của Hoàng cũng chưa xong, nếu về thì lại thấy tiếc công sức. Thấy thế, Hoàng quyết định ở lại thành phố thêm vài năm nữa. Nếu lần này thành công thì khi về, vợ chồng anh có thể sống thoải mái hơn rồi. Thời gian này, Hoàng không hay gọi về thương xuyên cho vợ nữa, tập trung làm việc. Đến năm thứ 6 xa nhà, Hoàng có số tiền khá lớn để làm vốn. Lúc này, anh mới trở về quê.

Hoàng về thẳng nhà mà không báo cho vợ biết. Gần về tới nhà, anh phải đi bộ một đoạn. Nhưng vừa tới đầu ngõ, Hoàng giật mình khi thấy dáng vợ đang phơi đồ trước sân. Niềm vui mừng của Hoàng chợt tan biến nhanh chóng. Hoàng chợt nhận ra hình dáng vợ thay đổi quá nhiều. Vợ anh, hình như đang mang thai! Hoàng đứng sững lại, dụi mắt vài lần mới có thể chắc chắn. Rõ ràng đó là vợ anh, nhưng sao cô ấy lại có bầu? Anh đi 6 năm trời…thì chỉ có thể là Hà phản bội anh. Nghĩ vậy, anh không kiềm chế được cơn ghen tuông và tức giận. Hoàng chạy ào đến kéo vợ ra trước nhà, cho cô ta vài bạt tay cho hả giận:

- Cô dám ăn nằm với thằng khác? Tôi đi làm cực khổ để ở nhà vợ hư thân mất nết thế này sao?

Hoàng đuổi Hà đi luôn, không muốn nhìn mặt cô thêm phút giây nào nữa. Hàng xóm láng giềng lúc này cũng hùa theo Hoàng:

- Chú thấy chưa, bỏ vợ ở nhà một mình rồi giờ hại thân. Vợ chồng nghèo cũng còn hơn giàu mà thế này.

Từng lời nói của mọi người lại khiến Hoàng thêm tức giận. Càng giận bao nhiêu anh càng đau lòng bấy nhiêu. Bao nhiêu mong chờ, kế hoạch anh muốn thực hiện cùng vợ đều tiêu tùng trong phút chốc.

Khoảng mấy tháng sau, Hoàng ngỡ ngàng khi thấy vợ quay về. Vừa thấy cô bế đứa trẻ thì Hoàng đã lại định đuổi đi. Nhưng vừa nhìn thấy mặt đứa bé thì Hoàng c.hết sững, đứa bé giống Hoàng như đúc. Hoàng lấy làm lạ, anh đi làm xa, làm sao cô có thể có con với anh? Đúng lúc đó thì anh trai của Hoàng, Hậu xuất hiện. Hậu xa quê cũng lâu rồi. Vì ngày trước Hậu cãi lời cha cưới người vợ bây giờ. Hậu đành rời đi để về quê vợ làm ăn, sinh sống. Lúc này, Hậu đành đứng ra giải thích:

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- Anh xin lỗi. Mọi chuyện đều là do anh. Em đừng trách Hà, em ấy cũng vì thương vợ chồng anh.

Khoảng một năm trước, hai vợ chồng Hậu có dịp về quê mới ghé thăm vợ chồng Hoàng. Nhưng lúc này Hoàng lại không có nhà, chỉ có Hà một mình. Nghe Hậu kể chuyện vợ chồng Hậu hiếm muộn, Hà chấp nhận lời đề nghị của Hậu để giúp vợ chồng anh sinh con. Vợ chồng Hậu khi đó đã định rước Hà về nhà họ để chăm sóc. Nhưng Hà nhất định không chịu, vì cô muốn ở lại đợi chồng về. Đến khi Hoàng về, đ.ánh đuổi cô đi thì cô mới chịu về nhà Hậu ở tạm.

- Lúc đó anh định giải thích với chú rồi. Nhưng Hà không chịu. Hà muốn sinh cháu ra khỏe mạnh rồi về gặp anh. Anh xin lỗi. Hà là người vợ thủy chung, chú đừng hiểu lầm cô ấy.

Nghe tới đây, mắt Hoàng đã ươn ướt tự lúc nào. Hoàng chạy đến ôm vợ mà khóc rưng rức. Anh nào có biết Hà vì anh mình mà khổ sở vậy. Anh không tin tưởng vợ, lại đ.ánh v.ợ đau, còn đuổi vợ đi. Nghĩ vậy mà Hoàng càng tự trách mình. Từ nay, Hoàng sẽ dành cho vợ những gì tốt đẹp nhất để đền bù bao tháng năm xa vợ, bù đắp khoảng thời gian khổ sở của vợ đã chịu.