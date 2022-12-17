Kì lạ hơn là âm thanh ấy lại phát ra trong nhà tắm, lâu lâu lại xen cả tiếng cười đùa, tôi sinh nghi lén theo dõi nào ngờ...

Kết hôn được 4 năm tôi đã có 2 thiên thần bé nhỏ 1 trai 1 gái chỉ cách nhau hơn tuổi nên chăm khá vất vả dù được mẹ và mẹ chồng thay nhau đỡ đần. Nhưng nói thật sau khi chăm con xong đêm đến tôi chỉ ao ước đặt lưng xuống để ngủ.

Chưa kể những khi con ốm đau mệt hay tiêm về lại khóc đêm thì ngày đó tôi như người mới đi lao động khổ sai về, lúc nào cũng chỉ ước được yên giấc và con ngủ ngoan. Chồng thì vốn là người chỉ biết kiếm tiền về cho vợ, chẳng mấy khi đỡ đần.

Nhìn người phụ nữ khác có chồng bên cạnh cùng chăm con đôi khi dỗ con cho vợ nghỉ mà tôi thèm khát, nói mãi anh chẳng thay đổi nên tôi chán nản chẳng buồn góp ý gì nữa.

Số là chồng tôi lên chức đi công tác nhiều hơn, chuyện vợ chồng thì tuần có tuần không vì thực sự tôi chẳng còn sức, khi nghe mọi người nói tới ngoại tình cặp bồ đôi khi tôi chợt nghĩ có khi nào anh phản bội mà tôi chẳng hay biết.

Ảnh minh họa: Internet

Cho đến dạo gần đây dù rất mệt mỏi nhưng con cũng đã lớn hơn chút mẹ tôi lại lên chăm nên đỡ phần nào, tôi được ngủ nghỉ nhiều hơn, vì thế đêm khi anh thức giấc đi vệ sinh tôi đều tỉnh, và lạ 1 điều rất nhiều lần cứ mỗi khi anh vào nhà vệ sinh là tôi nghe tiếng người thì thầm nói chuyện.

Lần đó tôi mới quyết tâm lén theo dõi, thật chẳng thể ngờ thấy anh không đi vệ sinh mà đang vươn mình qua cái cửa sổ nhỏ để nói chuyện với cô hàng xóm - vì nhà ở chung cư nên sát nhau, anh thì đứng trên bệ vệ sinh để tâm tình với cô ta.

Tôi điếng người có lẽ anh ngoại tình lâu rồi, cô ta cũng tới đó ở từ lâu hai người ban ngày có khi còn đi với nhau tối lại tranh thủ quấn quýt tôi vô cùng đau khổ. Hóa ra tôi đầu tắt mặt tối chăm con tới chẳng còn sức để ăn mà anh lại nỡ làm vậy.

Giờ tôi nên làm thế nào đây nhìn hai con mà tôi xót xa quá, thật sự tôi bế tắc lắm!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-chong-i-ve-sinh-la-nghe-am-thanh-la-trong-tieng-nuoc-roc-rach-chay-toi-len-theo-doi-va-a-phat-hien-ra-su-that-kinh-hoang-535815.html