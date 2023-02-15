Vội chia tay bạn gái bị vô sinh sau lời tư vấn của bác sĩ, tôi cay đắng phát hiện ra màn kịch quá đôi hoàn hảo của cô ta

Nghĩ cũng lạ, Hương thích tôi như thế nhưng tôi lại là người theo đuổi em. Bởi Hương thích tôi nhưng không dám tiến tới, còn tôi tuy không thích em lắm nhưng lại cảm thấy cô bé này rất phù hợp.

Tôi và Hương là bạn cấp 3 nhưng cách đây 2 năm mới quen thân qua 1 người bạn cùng lớp. Trước đây tôi không biết Hương là ai vì em chẳng có gì nổi bật trong khi từ nhỏ tôi đã là đứa xuất sắc, đi học luôn ở top đầu, hoạt động ngoại khóa cũng tham gia nhiệt tình. Thế giới của tôi không có Hương, nhưng thế giới của Hương thì khác, tôi nghe nói em thích tôi từ lớp 10, đơn phương tôi hơn 6 năm mới có cơ hội nói chuyện.

Đầu tháng, Hương báo với tôi em bị trễ kinh 2 tuần, nhưng thử thì chỉ ra 1 vạch đậm, 1 vạch mờ. Vốn dĩ kì kinh của em không đều nên cũng khó tự xác nhận là có bầu hay chưa nên 2 đứa đi viện kiểm tra cho chắc. Tôi chọn 1 viện tư có khám vào buổi tối để đưa em đi.

Yêu nhau 1 năm thì 2 đứa về ra mắt gia đình rồi xin đi lại, ban đầu tôi tính tổ chức đám cưới ngay nhưng bố mẹ tôi gạt đi bảo để thêm 1 thời gian nữa cho tình cảm "chín muồi" rồi hãy cưới.

Trong lúc chờ em đi khám tôi ở ngoài gọi điện về cho mẹ, cũng nói thật là đang đưa Hương đi khám vì nghi có bầu. Trước đó mẹ tôi có nói, từ từ hãy cưới vì muốn chờ Hương có bầu cho chắc ăn, thời buổi bây giờ nhiều đứa con gái không có bầu được lắm nên mẹ tôi lo xa. Thấy mẹ nói cũng đúng nên tôi đồng ý, kể từ lúc đó mỗi lần quan hệ tôi đều thả không mang bao, chỉ ngờ em "nổ phát súng" là nhà tôi sang thưa chuyện rước em về liền.

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Cúp máy thì cũng là lúc em khám xong, bác sĩ gọi tôi vào nói em không có bầu, quan trọng hơn, bác sĩ cảm thấy cơ thể Hương có vấn đề, có thể em bị vô sinh, để chắc chắn hơn thì cần phải làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu. Đồng thời bảo tôi nên giữ bình tĩnh, bác sĩ sẽ giới thiệu cho chúng tôi 1 bệnh viện có tiếng để đi khám thêm.

Vừa thất vọng vừa hụt hẫng, lại lo nếu không có bầu thật thì đời nào nhà tôi cho cưới. Tôi lặng lẽ đưa Hương về nhà rồi im lặng suốt 1 tuần sau đó. Tôi thấy bối rối vì chưa bao giờ nghĩ tới tình huống này. Trong lúc tôi hãy còn phân vân thì Hương nói lời chia tay.

Tôi không dám đồng ý, cũng không níu kéo em. Ai nói tôi hèn tôi cũng nhận, nhưng rõ ràng là không thể lấy 1 người mà người đó không đẻ con cho mình được. Tình yêu của tôi với Hương chưa đủ lớn đến độ tôi có thể bao dung và chấp nhận em.

1 tháng sau khi chia tay, Hương có người yêu mới, trên Facebook em cập nhật những trạng thái yêu đương mặn nồng. Em còn mới lên chức, bố mẹ cho tiền mua thêm 1 căn nhà ở thành phố. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân thất bại như thế. Trước đây, em chưa từng nói nhà em giàu, bố mẹ em cũng rất bình thường. Tôi nghe nói công việc của em ở công ty cũng bình bình chứ không nghĩ em đã lên tới chức trưởng phòng. Hơn nữa, tôi cứ nghĩ em yêu tôi sẽ không dễ dàng chia tay tôi, ai ngờ vừa chưa tròn 1 tháng em đã tay trong tay với người khác.

Qúa tức giận tôi đến tìm em để nói cho ra nhẽ thì nhận lại sự khinh bỉ của em. Hóa ra, em không bị vô sinh, lời ông bác sĩ nói cũng là em nhờ vả để ông ấy nói nhăng nói cuội với tôi. Chẳng qua là em không có bầu thật lại nghe được câu chuyện tôi nói với mẹ về chuyện chờ em có bầu mới cưới nên em mới muốn chơi tôi 1 vố.

Hỏi có đau không thì đúng là đau thật, tôi không những bỏ mất con cá vàng là em, mà còn bị bạn bè em đi rêu rao khắp nơi là "con trai cưng của mẹ". Từ giờ về sau tôi không những không thể tìm được bạn gái ở làng, mà những người học cùng cấp 3 với tôi cũng đã biết hết. Hình tượng sạch sẽ đẹp đẽ của tôi bao nhiêu năm nay ai ngờ lại bị phá hoại chỉ trong phút chốc.