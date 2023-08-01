Vô tình tìm thấy một chiếc túi cũ kĩ đã rách từ lâu, mở ra xem, tôi rụng rời vì bí mật chồng giấu kín

Tâm sự 01/08/2023 11:49

Vô tình tìm thấy một chiếc túi cũ kĩ đã rách từ lâu, mở ra xem, tôi rụng rời vì bí mật chồng giấu kín

Từ ngày lấy nhau, chồng tôi thành thật nói với tôi lương của anh 20 triệu mỗi tháng, không có nguồn thu nhập nào khác. Mỗi tháng, chồng đưa tôi 18 triệu, còn 2 triệu anh dằn túi để đi đường, giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp. Nếu anh cần thêm thì sẽ nói với tôi để lấy thêm.

 

Chồng tôi thú nhận anh có thói vung tiền quá trán nên nhờ tôi giữ hộ. Anh nói đưa tiền cho tôi để tôi chăm lo cho gia đình, nuôi nấng con cái. Chồng tôi cũng không ngại đưa nhiều tiền cho vợ, anh cho rằng đó là trách nhiệm của người chồng, để vợ giữ tiền thì gia đình mới hạnh phúc được. Bởi thế, tôi thấy mình may mắn khi lấy được tấm chồng biết suy nghĩ thấu đáo như thế. Nhiều khi thấy chồng thành thật, tôi còn nhét vào ví thêm tiền để anh dùng khi ra ngoài.

Đến một ngày, tôi dọn lại nhà kho sau nhà. Trong đó có một cái tủ gỗ đã cũ, tôi mở ra để sắp xếp lại, xem có gì cũ quá thì vứt đi, không để chật chội trong nhà. Chẳng ngờ được, tôi nhìn thấy một túi nilo cũ rách bị chuột gián cắn xé.

Vô tình tìm thấy một chiếc túi cũ kĩ đã rách từ lâu, mở ra xem, tôi rụng rời vì bí mật chồng giấu kín - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu tôi nghĩ chắc do tôi hay chồng bỏ quên thứ gì trong đó, định mang đi vứt đi. Nhưng khi tôi cầm túi mang đi thì bất chợt rớt ra một tờ 500 ngàn dính bụi bặm. Tôi dốc hết túi nilon xuống sàn thì bàng hoàng khi thấy một xấp tiền 500 ngàn rơi đầy trên sàn. Những tờ tiền này bị để quá lâu trong tủ cũ nên bị mọt, gián gặm rách.

Tôi đếm hết chỗ tiền thì có khoảng 30 triệu. Đây chắc chắn là khoảng tiền chồng tôi cất ở đây. Nhưng tôi không biết có phải là quỹ đen của chồng không, hay là tiền bí mật nào đó mà chồng tôi phải giấu ở nơi cũ kỹ bụi bặm thế này. Đây là chiếc tủ bị vứt trong kho từ nhiều năm rồi, vì tiếc của nên tôi vẫn chưa muốn vứt đi.

Vô tình tìm thấy một chiếc túi cũ kĩ đã rách từ lâu, mở ra xem, tôi rụng rời vì bí mật chồng giấu kín - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn qua thì tôi có thể chắc chắn rằng chồng tôi để tiền ở đây nhưng lại không đụng tới trong một thời gian dài, có khi nào anh đã quên đi không? Tôi cứ nghĩ mãi không biết có nên nói thẳng với chồng để anh không dám lập quỹ đen giấu vợ nữa. Hay là tôi cứ im lặng mang ra ngân hàng để đổi thành tiền mới không biết có được không? Tôi không biết phải làm thế nào, mọi người cho tôi ý kiến với!

 

 

Bật dậy lúc 2h sáng không thấy chồng đâu, bất ngờ nghe tiếng anh vọng ra từ phòng chị dâu, tôi sững sờ khi thấy sự việc ấy

Bật dậy lúc 2h sáng không thấy chồng đâu, bất ngờ nghe tiếng anh vọng ra từ phòng chị dâu, tôi sững sờ khi thấy sự việc ấy

Em đi tới cửa phòng của chị dâu thì nhìn thấy một cảnh bất ngờ. Không hiểu sao trong tâm tư em không thể quên điều ấy.

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