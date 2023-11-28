Vô tình gặp lại vợ cũ, cả hai trót mặn nồng một đêm, sáng tỉnh giấc tôi bàng hoàng khi thấy thứ này bên cạnh

Tối xuống uống ly rượu ở quán bar của khách sạn, không ngờ lại tiếp tục gặp vợ cũ. Cô ấy cũng đi công tác và trùng hợp ở luôn khách sạn này. Trong ánh đèn mờ ảo, vợ cũ xinh đẹp lộng lẫy động lòng người. Cô ấy lại tô son đỏ và mặc một chiếc váy cắt xẻ táo bạo khiến tôi mê mẩn không thể rời mắt. Không hiểu do trùng hợp hay cố tình mà vợ cũ ăn mặc giống hệt với sở thích của tôi.

Cách đây 2 tuần, tôi có chuyến công tác mấy ngày, tình cờ thế nào lại gặp vợ cũ ở sảnh khách sạn. Hiện tại thì tôi tái hôn rồi, vợ cũ vẫn còn độc thân. Lúc ấy cũng chỉ hỏi thăm qua loa mấy câu rồi tôi lên phòng.

Kể cả tính là ngoại tình thì vợ tôi ở nhà làm sao mà biết được, tôi chỉ tranh thủ lúc vắng nhà thôi, sáng ra chúng tôi đường ai nấy đi là xong. Đêm đó tôi ngất ngây trong sự chủ động và chiều chuộng của vợ cũ. Trước khi thiếp đi tôi còn nghĩ may mà tôi không từ chối vợ cũ, nếu không sẽ phải hối hận vì không được hưởng một đêm xuân đáng nhớ thế này.

Sau vài ly rượu, vợ cũ ghé sát tai tôi thủ thỉ rủ lên phòng cô ấy. Tôi thực sự không thể kiềm chế được bản thân trong tình cảnh đó. Rồi tôi tặc lưỡi nghĩ rằng vợ cũ thì cũng từng là vợ, đã đầu gối tay ấp bên nhau, giờ có ôn chuyện lại một đêm thì cũng không tính là ngoại tình.

Mệt mỏi nên tôi ngủ rất say, tỉnh dậy đã gần trưa. Nhìn sang bên cạnh chẳng thấy vợ cũ đâu, chắc cô ấy đi trước rồi. Thấy trên gối cô ấy nằm có một mảnh giấy, tôi còn cười thầm không biết cô ấy viết gì để lại cho mình. Mở ra xem nội dung mà tôi tím tái mặt mũi:

“Cảm ơn anh vì đêm hôm qua nhé, em vui lắm. Anh đúng là vị cứu tinh của em. Em đã chụp khá nhiều ảnh mình mặn nồng bên nhau. Hiện tại thì em đang có rắc rối cần 1 tỷ để giải quyết, hi vọng anh có thể giúp. Nếu không rất có thể những tấm ảnh đó sẽ đến tay vợ anh đấy”.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng bây giờ tôi phải làm sao khi cô ta là người nắm đằng chuôi? 1 tỷ tôi có mà đưa cho vợ cũ thì không cam lòng chút nào! Tôi có bị điên đâu mà trả 1 tỷ cho một đêm với cô ta?

Song tôi không hề muốn ly hôn. Vợ tôi vừa xinh xắn lại hiền dịu, không chê tôi một đời vợ, tôi chiều chuộng cô ấy còn không kịp làm sao ly hôn được. Cô vợ cũ cũng xinh đẹp nhưng lười biếng, thích chưng diện, khi trước còn hỗn láo với mẹ tôi, do đó chúng tôi mới ly hôn. Sao tôi có thể bị sự mới lạ của cô ta lừa phỉnh, đáng lẽ phải biết bản chất cô ta là con người thế nào chứ?

Làm thế nào để lấy lại bằng chứng trong tay vợ cũ, để không mất tiền oan và bảo vệ được hạnh phúc gia đình mình? Tôi hối hận lắm rồi, thề rằng sau chuyện này tôi sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ nữa.