Vợ phát hiện chồng ôm hôn đắm đuối 1 người đàn ông ngay trong kỉ niệm ngày cưới, mẹ chồng uất ức nói một câu mà đau thấu tận trời

Tâm sự 12/07/2023 17:02

Hoàng và Nhi cưới nhau đã 3 năm, có với nhau một bé trai kháu khỉnh. Hàng xóm vẫn luôn ngưỡng mộ gia đình Hoàng vì anh và vợ đều là người có học thức, biết cư xử, hơn nữa lại chưa bao giờ to tiếng hay cãi vã với nhau. Người ngoài nhìn vào đều cảm thấy đây là gia đình kiểu mẫu đáng mơ ước.

Trước khi đến với hôn nhân, Hoàng và Nhi chỉ có 4 tháng tìm hiểu, cũng có thể gọi là tình yêu sét đánh mà sớm nên duyên vợ chồng.

Thấy đây là người con gái đầu tiên Hoàng đưa về nhà, lại ngoan ngoãn, hiền lành, khỏi phải nói cũng biết mẹ Hoàng hạnh phúc nhường nào, nhanh chóng thúc đẩy hai người cưới xin.

Bà luôn miệng khen ngợi con dâu vừa đẹp người lại đẹp nết, gia đình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Mỗi tội Hoàng ít nói và không biết cách thể hiện tình cảm nhiều nên đôi khi khiến vợ buồn. Có nhiều lần Nhi tâm sự với mẹ chồng mà nước mắt cứ rơi vì tủi thân: "Dạo gần đây con thấy anh ấy thường đi sớm về khuya, cũng không nói với con câu nào, về đến nhà thì lại kè kè cái điện thoại, không biết con có làm gì sai khiến anh ấy buồn không".

Vợ phát hiện chồng ôm hôn đắm đuối 1 người đàn ông ngay trong kỉ niệm ngày cưới, mẹ chồng uất ức nói một câu mà đau thấu tận trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng thấy thế an ủi khuyên nhủ con dâu đừng quá lo lắng, có lẽ gần đây Hoàng áp lực công việc nên có lơ là trong đời sống vợ chồng, bà nói bà hiểu tính Hoàng, chắc là sau đợt công việc bận rộn này sẽ lại vui vẻ lại thôi

Nhi thấy thế cũng yên tâm phần nào nhưng vẫn cảm thấy gợn trong lòng, chuyện vợ chồng không nói, chuyện giường chiếu cũng chểnh mảng, khuya mới về đến nhà nhưng tay thì giữ khư khư điện thoại, Nhi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngày kỉ niệm cưới, Nhi quyết định nấu một bữa ăn ngon đợi chồng về, mặc một chiếc đầm quyến rũ cùng mùi nước hoa thơm nhè nhẹ. Thấy tình cảm vợ chồng đi xuống, đây có lẽ là cơ hội lớn để hâm nóng lại hôn nhân. Nghĩ đến đó thôi, Nhi cũng thấy rạo rực trong người.

Hơn 12 giờ đêm Hoàng vẫn chưa về, dù Nhi đã gọi rất nhiều cuộc nhưng chồng không bắt máy, cô thấp thỏm đứng ngồi không yên. Định bụng gọi thêm một cuộc nữa thì thấy Hoàng đứng trước cửa nhà từ khi nào, bộ dạng say khướt thất thểu đi vào, Nhi thất vọng trách: "Anh không nhớ hôm nay ngày gì à?"

Hoàng say đến độ không còn đủ tỉnh táo để trả lời, nằm vật lên giường ngủ một giấc. Nhi tính mách bảo chẳng lành, nhân lúc chồng ngủ, Nhi trộm lấy điện thoại đọc xem thử anh có giấu gì không.

Cô bàng hoàng phát hiện chồng mình nhắn tin tình cảm cho một người đàn ông khác, lại còn nói yêu thương ngọt ngào, có vẻ như hai người đã có mối quan hệ này rất lâu, thậm chí còn có cả hình 2 người ôm hôn nhau đắm đuối. Cả đêm đó Nhi chỉ biết khóc, khóc vì đau cho hôn nhân của mình. Khóc vì cô chỉ là màng che chắn hoàn hảo để chồng giấu đi giới tính thật mà thoải mái yêu đương.

Vợ phát hiện chồng ôm hôn đắm đuối 1 người đàn ông ngay trong kỉ niệm ngày cưới, mẹ chồng uất ức nói một câu mà đau thấu tận trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau, Hoàng thú nhận tất cả, nói với vợ mình là gay, nhưng vì sợ mẹ buồn nên vẫn muốn lấy về cho mẹ một nàng dâu. Nhi khóc nức nở nhìn qua mẹ chồng rồi cả đứa con trai, cô không biết phải làm sao với gia đình này nữa.

Không khí trong nhà mấy ngày liền vô cùng nặng nề, mẹ chồng buồn bã bỏ cơm chẳng muốn ăn, khuyên nhủ con dâu bỏ con trai mình mà đi tìm hạnh phúc mới.

Bà đau lòng nhìn cháu trai đang vô tư chơi đùa ngoài sân, nặng trĩu thốt lên: 

‘Ông trời ơi, tại sao lại giáng họa tai ương này xuống gia đình tôi’

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Vừa tắm xong, chồng đã lao tới ôm chầm lấy tôi, ghì chặt vào tường, khi chiếc váy ngủ vừa rơi xuống, anh bỗng lăn đùng ra ngất

Tôi và chồng yêu nhau gần 1 năm thì tổ chức đám cưới do hai bên gia đình sốt sắng giục giã quá. Mọi thứ suôn sẻ cho đến đêm tân hôn.

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