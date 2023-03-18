Vợ ốm sốt, con khóc ngặt nghẽo mà chồng vẫn thản nhiên ngủ, tôi uất ức gọi một cuộc điện thoại khiến cả nhà tỉnh dậy giữa đêm khuya

Tâm sự 18/03/2023 03:45

Dù mệt rũ người nhưng tôi vẫn cố bò dậy để ru con ngủ nhưng tay chân cứ run lẩy bẩy, không thể ôm chặt con được nên tôi gọi chồng dậy.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 3 năm nay, đã xây được nhà riêng ngay ở bên cạnh bố mẹ chồng nên cuộc sống cũng được thoải mái hơn. Hàng ngày tôi đi làm thường gửi con bên bà nội, hàng tháng chúng tôi biếu một triệu đồng để bà bồi dưỡng. Mỗi khi đi làm về, nghe thấy tiếng xe tôi dựng là bà mang cháu sang trả ngay nhưng tôi cũng chẳng để bụng vì bà coi cháu vất vả cả ngày rồi. Cùng đi làm nhưng về đến nhà, chồng không bao giờ động tay chân vào việc gì. Những khi con khóc đòi bế đi chơi, bảo anh ấy đưa con dạo đâu đó thì chồng cáu gắt bảo đi làm về mệt cần nghỉ ngơi. Nói xong anh dán mắt vào điện thoại, còn tôi tủi thân lắm, vừa địu con vừa nấu cơm dọn nhà cửa. Chỉ đến khi nào mâm cơm được bày biện ra rồi chồng mới vui vẻ ngồi vào bàn ăn.

Những khi ăn xong, nhờ chồng rửa cái bát để vợ cho con ăn, thế mà anh ấy chỉ lắc đầu xua tay nói là không muốn làm mấy việc của đàn bà. Không muốn không khí gia đình căng thẳng nên tôi luôn nhẫn nhịn chịu thua thiệt về phần mình.

Tuần trước, bị ốm sốt lên đến 40 độ, ở công ty không thể làm việc tiếp nên được đồng nghiệp chở về tận nhà. Buổi tối chồng đi làm về, tôi bảo nấu nướng giúp vợ nhưng anh ấy chạy ra ngoài chợ mua về hai bát phở thế là xong bữa.

Khoảng 9h đêm, con khóc gắt ngủ, tôi vẫn bị sốt, đau đầu, đứng cũng chẳng vững nên nhờ chồng đưa con sang nhà bà nội để dỗ cho ngủ. Thế nhưng chồng gắt lên bảo: "Cả ngày làm phiền ông bà rồi, đến tối phải để cho nghỉ ngơi chứ, vốn người già đã khó ngủ rồi".

Vợ ốm sốt, con khóc ngặt nghẽo mà chồng vẫn thản nhiên ngủ, tôi uất ức gọi một cuộc điện thoại khiến cả nhà tỉnh dậy giữa đêm khuya - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng cũng chẳng chịu ru con mà tắt điện lên giường nằm ngủ, để mặc cho con khóc vang cả nhà. Lúc đó tôi chỉ biết hận chồng, trách mình bạc phận lấy được người vô tâm, quý trọng giấc ngủ hơn vợ con.

Dù mệt rũ người nhưng tôi vẫn cố bò dậy để ru con ngủ nhưng tay chân cứ run lẩy bẩy, không thể ôm chặt con được nên tôi gọi chồng dậy. Nào ngờ anh quát vào mặt vợ: "Đi làm cả ngày đã mệt, về nhà ngủ cũng không được yên, vợ với chẳng con, cút hết đi cho khuất mắt tôi".

Câu nói của chồng khiến tôi ứa nước mắt, sao anh lại vô tình với vợ con đến vậy chứ? Ngày còn yêu nhau anh chiều chuông chăm sóc tôi là vậy, sao giờ đây lại đối xử với tôi quá tệ bạc. Cuối cùng, tôi phải gọi điện cho 115 đưa tôi đi viện. Đến khi xe hú còi ngay trước cổng nhà, bố mẹ chồng mới hớt hải chạy sang hỏi chuyện và bế cháu dỗ dành giúp còn tôi thì một mình theo xe với bác sĩ vào viện. Chồng đứng ở cửa chửi bới mắng mỏ tôi làm quá mọi chuyện, rằng tôi không biết tiếc tiền đòi thuê xe cấp cứu, rồi thì phá giấc ngủ của cả nhà...

Nằm trong viện mà ứa nước mắt mọi người ạ. Sau khi xuất viện, tôi đã ôm con và dọn đồ về thẳng nhà bố mẹ đẻ. Nhưng giờ bố mẹ tôi không muốn tôi ly hôn. Bố tôi bảo lý do quá vớ vẩn, không đáng để ly hôn. Còn mẹ thì bảo tôi cố chịu thêm 1-2 năm, con lớn rồi là tôi đỡ khổ. 

Bị chồng 'tặng' một bạt tai cháy má, hụt hẫng chưa nguôi thì cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn ngay sau đó

Bị chồng 'tặng' một bạt tai cháy má, hụt hẫng chưa nguôi thì cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn ngay sau đó

Cưới nhau về được 2 năm thì tôi nhận thấy anh chẳng còn như trước nữa, không những không phụ tôi công việc nhà, cùng tôi chăm sóc con cái mà còn lơ là việc kiếm tiền, làm ăn sa sút, suốt ngày chỉ chú trọng ngoại hình của mình và thường xuyên ra ngoài tiệc nhậu.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 4 giờ 25 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 4 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 4 giờ 46 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 4 giờ 51 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường