Vợ ngoại tình tinh vi vẫn lộ sơ hở từ một chiếc vật dụng quen thuộc này

Tâm sự 24/01/2023 21:45

Tất cả cũng vì cô ấy ngụy trang quá khéo léo, đóng kịch quá tài tình.

Thường ngày vợ tôi là một phụ nữ rất bình thường, không hay ăn diện. Tôi gọi điện về nhà lần nào cũng thấy cô ấy ở nhà, không đang dọn nhà thì cũng là đang nấu cơm, giặt giũ, hay phơi quần áo.

Cuộc gọi nào với chồng cũng được cô ấy kết thúc bằng câu: "Cuối tuần này anh có về không? Em nhớ anh, mau xong việc về nhà nhé ông xã". Chẳng là tôi hay đi công trình xa, ít khi ở nhà. Nhưng giao nhà cho vợ, tôi yên tâm lắm.

Một người phụ nữ suốt ngày ở nhà nội trợ thì làm sao có nhân tình được! Cho đến một ngày, khi tôi như thường lệ đang gọi video cho vợ hỏi thăm chuyện ở nhà, thì qua ống kính camera cô ấy vừa lia sang, tôi đột nhiên nhìn thấy một chiếc áo khoác đàn ông trên ghế sô pha.

 

Tôi phản xạ nhanh, ấn chụp màn hình ngay khi vẫn đang vờ tập trung nghe vợ nói. Hình ảnh trôi qua trong nháy mắt, vợ tôi hình như đã nhận ra để lọt điều gì đó không nên lộ vào khung hình nên lia máy đi chỗ khác.

Tôi bảo cô ấy: "Hình như có gì đó trên ghế sofa à? Em lia lại anh xem". Vợ tôi hỏi: "Gì cơ?" rồi ngó qua hướng chiếc ghế. Cô ấy lia lại máy đến đó nhưng chiếc áo đã biến mất. Cô ấy nói: "Có gì đâu?". Tôi bảo: "Chắc anh nhìn nhầm".

Cúp máy rồi, tôi bắt đầu suy nghĩ rất nhiều về điều vừa xảy ra. Tôi xem lại hình ảnh màn hình mình đã chụp, phóng lớn ra thì nó là một chiếc áo khoác đàn ông vứt trên ghế. Chiếc áo rõ ràng đang mặc dở, không tem mác, nên loại trừ khả năng đó là áo mới vợ mua cho tôi. Mà nếu là áo mua cho tôi thì cô ấy đã nói, nó sẽ không biến mất khi tôi yêu cầu được xem lại hậu cảnh chỗ chiếc sofa. Ai là người đã nhấc chiếc áo đi nếu chỉ có mình vợ tôi ở nhà?

Vợ ngoại tình tinh vi vẫn lộ sơ hở từ một chiếc vật dụng quen thuộc này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Một người phụ nữ không thường ăn diện, một người phụ nữ hàng ngày ở nhà thì cô ấy ra ngoài ngoại tình lúc nào được? À, thật ra không khó nếu cô ấy đưa hẳn nhân tình về nhà.

Tôi đặt ngay chuyến xe quay trở về nhà trong hôm đó. Lòng như có lửa đốt, nhưng trở lại, tôi không về nhà ngay mà thuê một khách sạn ở gần để nghỉ. Tôi đoán việc "đánh rắn động cỏ" vừa rồi có thể khiến vợ tôi chột dạ, nếu có chuyện mờ ám thì cô ấy cũng dọn dẹp xong rồi.

Tôi tắm rửa, nghỉ ngơi, ăn uống rồi nằm chờ. Thời gian dường như dài bất tận. Quá sốt ruột, tôi mặc đồ kín người, đội mũ, đeo kính, đeo khẩu trang, bắt xe ôm chạy một vòng qua nhà, nhưng không thấy động tĩnh gì cả nên đành quay về khách sạn.

Ngày hôm sau, đúng tầm giờ đã gọi điện cho vợ hôm trước, tôi bất chợt về nhà. Nhìn thấy tôi mở cửa lao vào, mặt vợ thất sắc. Tôi sục sạo nhìn quanh, không khó để thấy ngay một thằng đàn ông khác ở trần đang nằm trên giường của tôi, trong phòng của tôi, mặt hắn cũng không còn hột máu y như mặt vợ tôi vậy.

Tôi lao đến đấm thẳng mặt thằng khốn đó. Hắn sợ quá chạy ra phòng khách, quơ vội chiếc áo khoác, vẫn chiếc áo tôi nhìn thấy hôm qua, rồi vọt ra cửa mất hút.

Tôi không đuổi theo nữa khi đối mặt với người vợ tôi cứ tưởng hiền lành dịu dàng, chung thủy với chồng. Giờ cô ta đang đỏ mặt tía tai và hết sức run rẩy đến nỗi tôi tra khảo gì cũng nói, tôi hỏi gì cũng gật. Cô ta thú nhận đã phản bội tôi được hơn một năm nay, tất cả vì tôi đi vắng quá nhiều nên cô ta thiếu thốn tình cảm.

Tôi thật không hiểu mình đã va phải loại đàn bà gì nữa. Cô ta phạm tội tày đình mà lại đang muốn biện minh cho cái sai của mình bằng cách đổ lỗi cho tôi bỏ bê vợ, không quan tâm đến gia đình. Là thằng đàn ông, tha thứ cho vợ ngoại tình rất khó. Dù tôi có thể nén sĩ diện mà tha thứ, nhưng có nên làm vậy hay không?

 

Vợ tôi là người đàn bà hai mặt, hư hỏng nhưng tỏ ra ngoan hiền, lên giường với thằng khác trong khi vẫn nói được là nhớ chồng. Cô ấy đóng kịch hoàn hảo được với tôi suốt hơn một năm qua thì còn có gì mà cô ấy không làm được?

Chồng cũ chuyển 10 triệu chúc mừng ngày tái hôn, con trai buột miệng nói câu khiến tôi rơi nước mắt

Chồng cũ chuyển 10 triệu chúc mừng ngày tái hôn, con trai buột miệng nói câu khiến tôi rơi nước mắt

Chỉ sau 3 tháng yêu nhau, chúng tôi đã kết hôn. Tôi luôn cảm thấy chồng chính là một nửa đích thực của đời mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 2 giờ 7 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 5 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả