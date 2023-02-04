Tôi luôn lấy làm hài lòng với cuộc sống của mình. Tuy cũng có lúc vợ chồng giận dỗi nhau nhưng rồi lại làm lành và cuộc sống lại bình yên. Tôi vẫn nghĩ nhà ai chẳng thế, chồng bát còn có khi xô nữa là con người.

Tôi là kỹ sư điện năm nay 44 tuổi,vợ làm kế toán, lấy nhau được 16 năm và có 2 con một trai một gái khỏe mạnh đang học lớp 7 và lớp 9. So với bạn bè cùng trang lứa, gia đình tôi tuy không giàu có gì nhưng cũng chẳng nghèo, con cái được ăn học đầy đủ.

Nhiều khi giận dỗi mấy ngày lúc làm lành lại thấy thương nhau hơn. Tôi luôn nghĩ cuộc sống như thế có thể tạm goi là hạnh phúc.

Nhưng bất ngờ một hôm, ăn cơm chiều xong, vợ tôi nói :

- Tối nay em có chuyện muốn nói với anh.

- Có chuyện gì em nói luôn đi.

- Chờ các con đi ngủ đã

Tôi ngạc nhiên, vợ chồng đang vui vẻ sao có chuyện gì nghiêm trọng vậy? Từ lúc ấy cho đến 10 giờ khi các con đã về phòng riêng của nó, tôi để ý thấy vẻ mặt vợ rất căng thẳng nhưng không hiểu chuyện gì. Tôi tự nhìn lại bản thân mình không làm gì sai trái nên không có gì phải lo sợ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy vậy, ngồi trước mặt vợ tôi vẫn thấy hồi hộp vì không biết là chuyện gì. Từ khi lấy nhau dến nay chưa bao giờ có chuyện nghiêm trọng như thế này. Mai kém tôi 4 tuổi nhưng nhiều người đều khen cô ấy trẻ đẹp như con gái.

Nhất là khoảng một năm trở lại đây tôi cũng thừa nhận vợ mình xinh đẹp hẳn ra, một phần cũng do cô ấy chú ý đến y phục thời trang, hay đi spa và đến tiệm làm đầu.

Tôi thật không ngờ khi thấy vợ ngập ngừng mãi trước khi nói:

- Sống với nhau bao năm nay, anh biết là tính em rất thẳng thắn nghĩ sao nói vậy nên hôm nay em phải nói thật hết với anh.

Tôi sốt ruột gắt lên:

- Chuyện gì mà em cứ rào đón mãi vậy. Nói thẳng ra xem nào?

- Em muốn đề nghị … ly hôn!

- Lý do?

- Em đã yêu người khác. Em không thể sống thiếu anh ấy.

Tôi nhìn mặt Mai biết rằng cô ấy không nói đùa. Tôi ngồi thừ ra một lúc mới nói được:

- Tức là em đã ngoại tình? Em có biết điều đó là sai trái không?

- Chính vì em biết là sai trái nên mới phải nói thật với anh. Em không muốn lừa dối anh, em muốn sống đàng hoàng minh bạch. Em công nhận anh là người tốt nhưng em không hạnh phúc, không thể kéo dài cuộc sống tẻ nhạt này được nữa. Ai cũng chỉ có một cuộc đời, đã đến lúc em phải sống cho mình, sống theo nguyện vọng của mình.

- Nguyện vọng của em là thế nào?

- Ly hôn và lấy người em yêu. Em nói thế đã rõ chưa?

- Em nói chuyện thay chồng như thay cái xe đạp à. Em có biết nó sẽ kéo theo bao nhiêu hệ lụy không?

- Em biết chứ. Nhưng hạnh phúc nào cũng có giá của nó cả.

Tôi điên cuồng tức giận, định giờ cao cái ấm trà lên như định đập xuống sàn. Nhưng nghĩ thế nào tôi lại đặt xuống bàn và nói giằn từng tiếng

- Muốn làm gì thì làm. Còn duyên thì ở, hết duyên thì đi.

Ảnh minh họa: Internet

Sự thật về trò "ly hôn" để sống vì tình yêu

Từ hôm đó vợ chồng tôi không nói gì với nhau, ngay cả khi ngồi đối diện nhau trong bữa cơm. Hai đứa con cũng linh cảm thấy bố mẹ giận nhau chuyện gì căng thẳng lắm nhưng chúng không ngờ là cha mẹ định ly hôn.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi rất muốn biết vợ mình yêu người nào. Tôi rất rất hiểu tính vợ mình, cô ấy muốn cái gì là làm bằng được. Tôi không đoán được họ yêu nhau từ bao giờ và hoàn cảnh người đàn ông đó ra sao. Anh ta làm nghề gì, độc thân hay cũng đang có vợ và sự thực có đúng như vậy không. Anh ta định lấy Mai hay là trò lừa đảo gì đây?.

Cuối cùng, tôi tìm một thám tử tư để nhờ theo dõi vợ. Chỉ một tuần lễ sau họ đã cho kết quả có kèm theo ảnh chụp rõ ràng.

Hóa ra người đàn ông đó là một doanh nhân chuyên kinh doanh bất động sản, cũng có vợ và hai đứa con chạc tuổi con tôi. Họ tìm được số điện thoại của gã và cả của vợ gã nữa. Tôi bỏ ra một ngày lang thang tìm đến nhìn tận mặt kẻ tình địch và đến tận nhà để biết vợ con của gã nữa.

Nhưng theo các thám tử thì gia đình tên Phát này vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Một hôm hắn còn lái ô-tô chở vợ về thăm ông bà ngoại. Cuối cùng tôi quyết định gọi điện cho vợ hắn. Sau mấy câu giới thiệu, biết chắc là Phát không có nhà, tôi bắt đầu vào chuyện:

- Chị Thu ạ. Tôi có một chuyện muốn nói thẳng với chị là chồng chị quan hệ bất chính với vợ tôi. Tôi đã có bằng chứng xác thực, nếu chị chưa tin thì tôi sẽ đưa chị xem cụ thể.

- Nói thật với anh là chồng tôi cũng có những chuyện lăng nhăng bồ bịch vài lần rồi nhưng đàn ông bây giờ chuyện ấy xảy ra như cơm bữa. Quan trong là anh phải quản lý được vợ anh chứ anh Phát đi suốt ngày tôi quản lý làm sao được.

- Đây không phải là chuyện bồ bịch lăng nhăng mà chồng chị và vợ tôi họ định cùng ly hôn rồi lấy nhau cơ. Thế anh ấy chưa nói gì với chị à?

- Làm gì có chuyện đó anh. Ngoại tình thì nhiều chứ mấy ai bỏ vợ, bỏ con để lấy nhau,còn tài sản con cái thế nào, nói cứ như đùa ấy. Tôi không tin là thế đâu anh ạ. Anh cứ bình tĩnh đi để tối nay tôi nói chuyện với chồng cho ra nhẽ. Sáng mai anh gọi lại, em sẽ cho anh biết sự thực thế nào.

Mười giờ sáng hôm sau tôi gọi lại, Thu vừa trả lời vừa cười khành khạch:

- Anh bị lừa rồi anh ơi. Nhà em khẳng làm gì có chuyện đó. Anh ấy thường phải đưa khách hàng đi xem nhà để họ mua. Cũng có khi mua bán thành công còn mời nhau đi ăn uống nữa. Nếu có ai nhìn thấy chắc họ tưởng là bồ bịch đấy.

Hóa ra gã Sở Khanh này lừa được cả ba người. Tôi tức lắm hẹn sáng hôm sau mời Thu đến một quán café để cho cô ta xem những bức ảnh chụp cảnh Phát với Mai từ trong nhà nghỉ đi ra và cảnh họ hẹn hò đưa đón nhau như thế nào.

Quả nhiên sau khi xem hàng chục bức ảnh do thám tử chụp từ xa, Thu mới tin là chồng ngoại tình. Tuy nhiên, anh ta không hề có ý định ly hôn, hàng ngày vẫn đối xử với vợ con rất tốt.

Trong khi đó thì Mai, vợ tôi lại tin chắc là Phát đã nói hết với vợ anh ta và chuẩn bị ly hôn để sống với nhau. Khi tôi về nhà và nói lại cho vợ thì cô ấy vẫn không tin là mình bị lừa. Bởi nếu không định lấy nhau thì anh xui Mai bỏ chồng để làm gì? Ngờ đâu kẻ vô lương tâm này muốn phá vỡ gia đình người ta chỉ để hắn được tự do hò hẹn với Mai mà không sợ ai ghen tuông gì nữa.