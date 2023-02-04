Nhìn bề ngoài, chắc ai cũng nghĩ rằng tôi là một người phụ nữ hạnh phúc. Tôi có nhà, có xe, có 2 đứa con thông minh, học giỏi. Chồng tôi là trưởng khoa của một bệnh viện tuyến huyện. Anh cũng mở thêm một phòng khám rất đông bệnh nhân.

8 năm trước, tôi gặp được chồng tôi bây giờ. Lúc đó, anh đã ly dị vợ và có 2 con riêng. Anh bị vợ bỏ vì cặp bồ, lang chạ hết người này đến người kia. Chính vợ của anh cũng đã xác thực chuyện này với tôi khi biết chúng tôi hẹn hò.

Tiền bạc chưa bao giờ là một vấn đề quá to tát trong gia đình tôi. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, tôi thực sự đang sống trong một cuộc hôn nhân chẳng khác gì địa ngục.

Tôi vì chuyện này mà chia tay anh nhưng đúng lúc đó, tôi phát hiện mình mang thai đứa con đầu lòng. Vậy là đám cưới của chúng tôi mau chóng được tổ chức. Chồng tôi ban đầu cũng là một người đàn ông tốt. Sau giờ làm, anh về ngay nhà với vợ con. Mọi khoản thu nhập, trừ tiền chu cấp cho 2 đứa con với vợ cũ, anh đưa hết cho tôi giữ.

Ảnh minh họa: Internet

Chồng liên tục có tiểu tam, tiểu tứ

Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, chỉ sau vài tháng chung sống, bản tính lăng nhăng của chồng tôi lại trỗi dậy. Anh lại tiếp tục cặp bồ, lang chạ khắp nơi. Và sau cùng thì anh vướng vào lưới tình của Thúy- 1 phụ nữ trẻ hơn anh 15 tuổi, đã qua một đời chồng và đang nuôi con gái riêng.

Ban đầu, tôi nhẫn nhịn tất cả. Vì tôi thương các con, mong các con có bố nên đã liên tục níu kéo chồng quay về với mình. Nhưng năm lần bảy lượt anh nói rằng đã đoạn tuyệt với bồ cũng là từng ấy lần tôi phát hiện anh với cô ta vẫn còn qua lại với nhau.

8 năm hôn nhân với chồng thì 7 năm tôi phải chịu cảnh chung chồng. Chồng tôi dường như không thể bỏ được người đàn bà ấy. Trên Facebook, cô ta vẫn liên tục nói những lời đạo lý, khoe quà, khoe hoa được chồng tôi tặng.

Đến tháng 7 năm ngoái, cô ta sinh một bé trai kháu khỉnh và còn khoe rằng được chồng tôi mua tặng một ngôi nhà. Trên mạng, cô ta công khai gọi chồng tôi là chồng. Cảm thấy sự kiên nhẫn của tôi đã cạn, tôi viết đơn ly hôn, đòi chia tài sản và dẫn con đi.

Chồng tôi cũng chẳng buồn níu kéo. Anh nói anh đã quá quen với việc tôi "diễn trò" rồi. Nhưng lần này tôi làm thật. Sau khi nộp đơn ra tòa thì tôi nhận được tin nhắn của tiểu tam. Cô ta hẹn gặp tôi ở quán cà phê.

Ảnh minh họa: Internet

Tiểu tam khuyên tôi không nên ly hôn

Không ngờ, khi gặp tôi, tiểu tam lại khuyên tôi nên...rút đơn ly dị. Thúy nói cặp kè với chồng tôi 7 năm trời, cô ấy biết chồng tôi không phải là người đàn ông có thể gắn bó lâu dài.

"Thực ra, em chưa bao giờ có ý định tranh chồng với chị, em chỉ "mượn tạm" mà thôi. Việc anh ấy mua nhà cho em là anh ấy tự nguyện. Còn con trai em vẫn mang họ mẹ, không liên quan gì đến anh ấy cả. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, em không còn tin vào hôn nhân nữa và cũng không mong được cưới anh ấy làm chồng", tiểu tam tâm sự với tôi.

Thấy tôi tỏ ý không tin tưởng, Thúy nói tiếp rằng thời gian gần đây, chồng tôi cũng xao nhãng chuyện tình cảm với cô ấy và đang bắt cặp với một em gái trẻ đẹp non tơ khác. Thúy khuyên tôi thay vì "chiến đấu một mất một còn" với cô ấy thì chúng tôi hãy đoàn kết lại và cùng nhau chống lại "kẻ thù chung" và cùng "chia sẻ lợi ích" trong hòa bình.

Thúy còn hứa khi nào "hết duyên" với chồng tôi thì cô ấy sẽ trả anh ấy về với tôi ngay. Còn giờ thì cô ấy vẫn cần nuôi con nên vẫn cần tiền của anh ấy.

Sau khi nghe tiểu tam nói chuyện, tôi thấy băn khoăn lắm. Theo như lời Thúy nói thì cô ta cũng chỉ coi chồng tôi là một cái cây ATM không hơn không kém. Vậy mà chồng tôi vẫn tin tưởng, mê muộn nghe theo cô ta. Theo mọi người, tôi nên làm gì đây? Ly hôn để bắt đầu cuộc sống mới hay cố sống trong cuộc hôn nhân đã nguội lạnh, không còn tình cảm?