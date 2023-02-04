Phát hiện chồng ngoại tình còn có con riêng, sau cuộc nói chuyện với ‘tiểu tam’ sôi sục ý định ly hôn, tôi lại đổi ý vì câu nói ‘sốc’ của cô ta

Tâm sự 04/02/2023 06:30

8 năm có chồng thì 7 năm phải chịu cảnh chung chồng, ngẫm nghĩ chẳng ai như tôi, bạc bẽo quá nên tôi nghĩ điều đau khổ này.

Thật khó tin có ngày tôi lại ngồi nói chuyện với tiểu tam bình yên thế 

Nhìn bề ngoài, chắc ai cũng nghĩ rằng tôi là một người phụ nữ hạnh phúc. Tôi có nhà, có xe, có 2 đứa con thông minh, học giỏi. Chồng tôi là trưởng khoa của một bệnh viện tuyến huyện. Anh cũng mở thêm một phòng khám rất đông bệnh nhân.

Tiền bạc chưa bao giờ là một vấn đề quá to tát trong gia đình tôi. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, tôi thực sự đang sống trong một cuộc hôn nhân chẳng khác gì địa ngục.

8 năm trước, tôi gặp được chồng tôi bây giờ. Lúc đó, anh đã ly dị vợ và có 2 con riêng. Anh bị vợ bỏ vì cặp bồ, lang chạ hết người này đến người kia. Chính vợ của anh cũng đã xác thực chuyện này với tôi khi biết chúng tôi hẹn hò.

Tôi vì chuyện này mà chia tay anh nhưng đúng lúc đó, tôi phát hiện mình mang thai đứa con đầu lòng. Vậy là đám cưới của chúng tôi mau chóng được tổ chức. Chồng tôi ban đầu cũng là một người đàn ông tốt. Sau giờ làm, anh về ngay nhà với vợ con. Mọi khoản thu nhập, trừ tiền chu cấp cho 2 đứa con với vợ cũ, anh đưa hết cho tôi giữ.

Phát hiện chồng ngoại tình còn có con riêng, sau cuộc nói chuyện với ‘tiểu tam’ sôi sục ý định ly hôn, tôi lại đổi ý vì câu nói ‘sốc’ của cô ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng liên tục có tiểu tam, tiểu tứ

Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, chỉ sau vài tháng chung sống, bản tính lăng nhăng của chồng tôi lại trỗi dậy. Anh lại tiếp tục cặp bồ, lang chạ khắp nơi. Và sau cùng thì anh vướng vào lưới tình của Thúy- 1 phụ nữ trẻ hơn anh 15 tuổi, đã qua một đời chồng và đang nuôi con gái riêng.

 

Ban đầu, tôi nhẫn nhịn tất cả. Vì tôi thương các con, mong các con có bố nên đã liên tục níu kéo chồng quay về với mình. Nhưng năm lần bảy lượt anh nói rằng đã đoạn tuyệt với bồ cũng là từng ấy lần tôi phát hiện anh với cô ta vẫn còn qua lại với nhau.

8 năm hôn nhân với chồng thì 7 năm tôi phải chịu cảnh chung chồng. Chồng tôi dường như không thể bỏ được người đàn bà ấy. Trên Facebook, cô ta vẫn liên tục nói những lời đạo lý, khoe quà, khoe hoa được chồng tôi tặng.

Đến tháng 7 năm ngoái, cô ta sinh một bé trai kháu khỉnh và còn khoe rằng được chồng tôi mua tặng một ngôi nhà. Trên mạng, cô ta công khai gọi chồng tôi là chồng. Cảm thấy sự kiên nhẫn của tôi đã cạn, tôi viết đơn ly hôn, đòi chia tài sản và dẫn con đi.

Chồng tôi cũng chẳng buồn níu kéo. Anh nói anh đã quá quen với việc tôi "diễn trò" rồi. Nhưng lần này tôi làm thật. Sau khi nộp đơn ra tòa thì tôi nhận được tin nhắn của tiểu tam. Cô ta hẹn gặp tôi ở quán cà phê.

Phát hiện chồng ngoại tình còn có con riêng, sau cuộc nói chuyện với ‘tiểu tam’ sôi sục ý định ly hôn, tôi lại đổi ý vì câu nói ‘sốc’ của cô ta - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiểu tam khuyên tôi không nên ly hôn

Không ngờ, khi gặp tôi, tiểu tam lại khuyên tôi nên...rút đơn ly dị. Thúy nói cặp kè với chồng tôi 7 năm trời, cô ấy biết chồng tôi không phải là người đàn ông có thể gắn bó lâu dài.

"Thực ra, em chưa bao giờ có ý định tranh chồng với chị, em chỉ "mượn tạm" mà thôi. Việc anh ấy mua nhà cho em là anh ấy tự nguyện. Còn con trai em vẫn mang họ mẹ, không liên quan gì đến anh ấy cả. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, em không còn tin vào hôn nhân nữa và cũng không mong được cưới anh ấy làm chồng", tiểu tam tâm sự với tôi.

Thấy tôi tỏ ý không tin tưởng, Thúy nói tiếp rằng thời gian gần đây, chồng tôi cũng xao nhãng chuyện tình cảm với cô ấy và đang bắt cặp với một em gái trẻ đẹp non tơ khác. Thúy khuyên tôi thay vì "chiến đấu một mất một còn" với cô ấy thì chúng tôi hãy đoàn kết lại và cùng nhau chống lại "kẻ thù chung" và cùng "chia sẻ lợi ích" trong hòa bình.

Thúy còn hứa khi nào "hết duyên" với chồng tôi thì cô ấy sẽ trả anh ấy về với tôi ngay. Còn giờ thì cô ấy vẫn cần nuôi con nên vẫn cần tiền của anh ấy.

Sau khi nghe tiểu tam nói chuyện, tôi thấy băn khoăn lắm. Theo như lời Thúy nói thì cô ta cũng chỉ coi chồng tôi là một cái cây ATM không hơn không kém. Vậy mà chồng tôi vẫn tin tưởng, mê muộn nghe theo cô ta. Theo mọi người, tôi nên làm gì đây? Ly hôn để bắt đầu cuộc sống mới hay cố sống trong cuộc hôn nhân đã nguội lạnh, không còn tình cảm?

 

Cố cưới cô vợ già U40 để sinh con, ‘xong xuôi’ đêm tân hôn, tôi sốc lên sốc xuống nghe điều cô ấy tuyên bố chẳng khác dội ‘gáo nước lạnh’

Cố cưới cô vợ già U40 để sinh con, ‘xong xuôi’ đêm tân hôn, tôi sốc lên sốc xuống nghe điều cô ấy tuyên bố chẳng khác dội ‘gáo nước lạnh’

Anh thầm nghĩ sao cô vợ lại yêu cầu điều quái lạ như vậy, nhưng vẫn tặc lưỡi tận hưởng đêm tân hôn, sáng ra nghe điều ấy mà sửng sốt.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 6 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 7 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống