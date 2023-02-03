Lừa anh hàng xóm ‘cù lần’ đổ vỏ, trong đêm tân hôn, ấp úng tìm cách từ chối khéo léo không bị phát hiện, tôi kinh hãi vì câu nói của anh

Tâm sự 03/02/2023 23:23

Luống cuống không biết làm thế nào, tôi lại nhận được câu trả lời sững sờ của anh, suốt đêm bứt rứt không tài nào ngủ nổi.

Trước khi chia tay, tôi và Ngô đã có thời gian 8 năm yêu nhau, từ những ngày hai đứa còn ngồi trên ghế nhà trường ngây ngô. Chúng tôi đều không có xuất thân khá giả nên luôn động viên nhau phải nỗ lực cố gắng xây dựng tương lai tươi sáng hơn.

Tôi là đứa con gái có chút nhan sắc lại ngoan ngoãn, hiền lành nên được kha khá người theo đuổi. Song trong suốt quãng thời gian yêu Ngô, tôi một mực chung thủy với anh, chờ đợi Ngô lập nghiệp rồi anh sẽ tặng mình một đám cưới trong mơ.

Nhưng tôi chờ được đến ngày Ngô thành công mà đám cưới lại chỉ mãi là ảo vọng. Có chút thành tựu, Ngô lập tức thay lòng đổi dạ. Anh ta nói thẳng vì yêu nhau lâu nhàm chán, tình cảm dành cho tôi đã trở nên nhạt nhẽo, mà tình cảm thì không thể cưỡng cầu.

Thực ra tôi thừa biết Ngô chê tôi già rồi khi xung quanh anh ta hiện tại có không ít cô nàng trẻ trung dễ thương hơn tôi. Cay đắng và chua xót nhưng tôi cũng không thể nào bắt vạ Ngô được, cuối cùng đành chia tay trong tức tưởi.

Lừa anh hàng xóm ‘cù lần’ đổ vỏ, trong đêm tân hôn, ấp úng tìm cách từ chối khéo léo không bị phát hiện, tôi kinh hãi vì câu nói của anh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khổ nỗi sau 1 tháng chia tay thì tôi phát hiện mang thai. "Tôi có bạn gái mới rồi, cô tự giải quyết đi, thích đẻ thì đẻ nhưng tôi không chu cấp đâu", người đàn ông tôi đã dành trọn 8 năm thanh xuân khi cạn tình lại trở nên bạc bẽo một cách đáng sợ như thế.

Tôi đau khổ tột cùng không biết phải làm thế nào, bố tôi là người rất nghiêm khắc và cổ hủ, con gái không chồng mà chửa đối với ông là một chuyện tày đình. Nhưng tôi lại không đành lòng bỏ con đi, thật sự bế tắc vô cùng.

 

Giữa lúc tôi không biết phải làm thế nào thì anh hàng xóm cách đó mấy nhà bỗng dưng thường xuyên sang nhà chơi. Anh này xưa nay có tiếng hiền lành đến mức cù lần, nghe đâu chẳng biết tán gái nhưng khá chăm chỉ làm ăn. Tôi cũng chỉ nắm được đến thế vì những năm yêu Ngô tôi chẳng mấy quan tâm đến người đàn ông khác.

Mỗi lần sang chơi anh ta cũng chẳng nói chuyện gì nhiều, chỉ hỏi mấy câu bâng quơ rồi ngượng ngập nhìn tôi. Theo kinh nghiệm của mình, tôi đoán anh chàng này đang có tình ý với tôi. Trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng, tôi có thể lừa anh ta “đổ vỏ”. Với tính cách hiền lành như cục đất, khả năng anh ta phát hiện là sự thật là rất ít. Nếu biết thì cùng lắm là ly hôn trong trường hợp anh ta không chịu tha thứ cho tôi.

Tôi biết lừa anh ta chẳng phải chuyện hay ho gì nhưng quả thật tình thế lúc ấy quá cấp bách, tôi không còn lựa chọn nào khác. Nghĩ là làm, tôi lập tức sấn đến tán tỉnh anh hàng xóm và kết quả thành công mỹ mãn, chúng tôi tổ chức đám cưới đúng 1 tháng rưỡi sau ngày tôi phát hiện mang thai, tức là lúc đó cái thai được 2 tháng rưỡi, nếu khéo che giấu thì vẫn có thể hợp thức nó thành con của anh hàng xóm.

Đêm tân hôn tôi đang đau đầu suy nghĩ không biết phải từ chối chồng thế nào, vì lo ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Không thể ngờ nổi chồng chỉ lên giường nhẹ ôm lấy tôi vào lòng, thủ thỉ tâm sự đủ thứ chuyện mà không có hành động gì khác. Tôi quá lo sợ và hồi hộp nên không để ý đến chuyện chồng đã không còn ấp úng ngượng ngùng như lúc trước mà hoạt ngôn và tự tin hơn rất nhiều.

- Thôi ngủ sớm đi em ạ, cả ngày đã mệt mỏi rồi, phụ nữ mang thai thức khuya không tốt đâu.

Tôi chết lặng vì câu nói của chồng. Nỗi sợ bao phủ cả tâm trí và trái tim tôi, đến mức cả người tôi run lên.

- Đừng lo lắng, anh đã biết hết cả rồi. Thật ra cái ngày em vào bệnh viện siêu âm thì anh đã tình cờ nhìn thấy khi vào viện thăm một người bạn đang điều trị trong bệnh viện… Em có biết là… anh đã chờ ngày này lâu rồi không, mong một ngày có thể ôm em trong vòng tay như thế này....

Lừa anh hàng xóm ‘cù lần’ đổ vỏ, trong đêm tân hôn, ấp úng tìm cách từ chối khéo léo không bị phát hiện, tôi kinh hãi vì câu nói của anh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tới khi đó tôi mới biết thì ra anh ấy đã để ý tôi từ khi tôi còn học cấp 2, cấp 3, mỗi lần đi học lại đạp xe qua nhà anh. Song lúc đó chồng tôi cù lần thật, đứng gần con gái còn đỏ mặt thì làm sao mà dám bắt chuyện làm quen. Lên đại học tôi học xa nhà, sau đó thì yêu Ngô nên anh ấy không có cơ hội nữa.

Chồng bảo anh ấy cố tình tỏ ra “dễ lừa” để dụ tôi làm kẻ lừa đảo. Nói về đứa trẻ, anh bảo anh thích trẻ con, đứa trẻ chẳng có tội gì nên anh sẽ đối xử với nó thật tốt. Tình yêu anh dành cho tôi đủ lớn để không quan tâm tới chuyện phải nuôi con người khác, thì cũng như lấy người phụ nữ đã từng ly hôn và có con riêng thôi.

Bị chồng phanh phui bí mật của mình, tôi thấy hổ thẹn và có lỗi với anh vô cùng, dù thế nào thì tôi cũng là kẻ xấu khi rắp tâm muốn anh là người đổ vỏ.

- Đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa, anh hiểu em là người thế nào mà. Hơn nữa anh tình nguyện để em lừa đấy chứ!

Những ngày sau đó chồng chăm sóc mẹ con tôi rất chu đáo, quan tâm đến em bé như thể nó chính là con ruột của anh. Trước mặt mọi người anh cũng thừa nhận nó là con mình. Hiện tại tôi đã sinh con, anh vẫn đối xử với tôi tốt như ngày đầu. Ơn nghĩa của anh, tình yêu bao la của anh và cả cái đêm tân hôn thổ lộ nỗi lòng kia, cả đời tôi cũng không quên...

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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