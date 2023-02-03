Khiếp vía vì vợ dữ, không có phép tắc, tôi toan ly hôn nhiều lần, không dám đàn đúm với bạn bè lại rơi vào cảnh chẳng dám hé răng nửa lời

Vợ chồng tôi đều 31 tuổi, đã cưới nhau 3 năm và có 1 bé trai 13 tháng tuổi. Trước đó, chúng tôi hẹn hò với nhau được 8 tháng thì vợ có bầu nên chúng tôi vội vã tổ chức đám cưới. Quả thực, hồi đó tôi yêu và cưới khi chưa hiểu rõ về con người thật của vợ.

Hồi mới quen nhau, tôi với vợ cũng như những cặp đôi khác, rất hạnh phúc. Tôi làm kinh doanh tự do nên có nhiều thời gian để hẹn hò, yêu đương với cô ấy. Vợ tôi nấu ăn ngon, lại khéo tay bày biện nên làm tôi mê như điếu đổ.

Đến giờ khi tôi biết được thì mọi chuyện đã rồi. Vợ thực sự đang làm cuộc sống của tôi đảo lộn hết cả.

Thế mà từ ngày có bầu, cô ấy dường như đã biến thành một người khác. Cô ấy dữ như hổ vồ, động tí là nổi quạu. Vợ không muốn tôi đi chơi với ai ngoài cô ấy. Từ người thân, bạn bè đến khách hàng của tôi đều bị cô ấy đưa vào danh sách đen hết.

Ảnh minh họa: Internet

Thế mà từ ngày có bầu, cô ấy dường như đã biến thành một người khác. Cô ấy dữ như hổ vồ, động tí là nổi quạu. Vợ không muốn tôi đi chơi với ai ngoài cô ấy. Từ người thân, bạn bè đến khách hàng của tôi đều bị cô ấy đưa vào danh sách đen hết.

Tôi có nên ly hôn vì vợ dữ quá?

Dần dần, bạn bè, người thân đề xa lánh tôi. Tôi đi uống cà phê về là vợ giận, không nói chuyện và đòi ly dị. Tôi cứ ở nhà là vợ vui vẻ nhưng đi đâu là y như rằng lại chuyện.

Tôi cũng là con người, cũng phải có bạn bè. Tôi lại làm kinh doanh nữa, vì vậy phải có nhiều mối quan hệ. Nếu không ra ngoài giao lưu, quan hệ, tôi sợ rằng hàng hóa của tôi chẳng biết bán cho ai mất. Tuy nhiên, từ ngày lấy vợ, nhiều người không muốn chơi với tôi. Biết vợ không thích cho tôi đi ra ngoài, thỉnh thoảng, tôi rủ vài anh bạn đến nhà để uống vài lon bia.

Vợ thấy bạn tôi ban đầu cũng tỏ ra vui vẻ. Nhưng ngay khi họ về là cô ấy chia sẻ bài viết, đăng status với nội dung chồng phụ bạc rồi nói đểu bạn chồng khiến tôi sôi máu. Tôi chẳng hiểu sao, việc tôi giao lưu, quan hệ với bạn bè thôi mà khiến vợ giận đến vậy.

Hôm đó là ngày sinh nhật tôi, tôi muốn rủ mấy đứa bạn thân đến nhà ăn uống, nhậu nhoẹt tí vì lâu quá cả đám không gặp nhau. Biết vợ sẽ giận nên tôi đã chuyển khoản tặng vợ 5 triệu rồi. Phụ nữ cứ nhận được tiền của chồng là thấy vui đúng không ạ? Thấy vợ vui vẻ nên tôi trình bày luôn là đến tối tôi sẽ dẫn bạn về nhà nhậu một tí. Vợ tôi đang vui, nghe thấy câu ấy là nụ cười vụt tắt ngay.

Ảnh minh họa: Internet

Tiệc sinh nhật của tôi lẽ ra rất vui vẻ nếu tàn cuộc, sau khi mọi người về hết, vợ không gây sự với tôi. Vợ mắng tôi chỉ biết bạn bè, không quan tâm gì đến vợ. Đến bữa ăn, tôi chỉ gắp thức ăn cho bạn chứ không gắp cho vợ. "Anh thì cái gì cũng chỉ biết bạn bè thôi chứ chẳng coi vợ con ra gì. Thử hỏi xem đến lúc anh ốm nằm liệt giường ra đấy thì có thằng bạn nào nó hỏi đến không hay lại đến tay vợ con?", vợ tôi mắng.

Mấy hôm nay, tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi vòng kìm kẹp của vợ. Hôn nhân đúng là làm con người ta mất tự do mọi người ạ. Tôi rất quan tâm đến gia đình, vợ con. Sáng tôi đưa vợ ra cửa hàng bán hàng, tối tôi đưa vợ về, mua đồ ăn để vợ chồng cùng ăn uống vui vẻ. Cuối tuần, tôi thường xuyên chở vợ đi chơi.

Hồi chưa vợ, tôi thích tụ tập với bạn bè lắm. Vậy mà giờ, vì vợ mà tôi mất hết bạn. Bạn bè chẳng ai dám chơi với tôi nữa. Nhiều lúc tôi buồn lắm, muốn có một người bạn ngồi vỉa hè tâm sự mà cũng không được. Tôi cứ đi ra ngoài là vợ làm lớn chuyện.

Tôi mệt mỏi, muốn ly hôn nhưng lại nghĩ đến con, lại thương con, lại nhẫn nhịn. Tôi phải làm sao đây? Vợ chồng mà sống với nhau như cầm tù thế này.