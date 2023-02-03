Ghê sợ trước lời tỉ tê của đồng nghiệp nam, tôi hoảng loạn mong thoát khỏi móng vuốt đáng sợ thì nhận về lời thách thức đầy kinh hãi

Tâm sự 03/02/2023 19:40

Anh ta nói thẳng là muốn làm chuyện ấy với tôi, tôi không thể nào thoát ra mà ở lại sẽ trở thành gông cùm, chẳng khác tình nhân của hắn.

Nhưng lần nào anh ta cũng có lý do chính đáng cả, còn tôi thì “ếch” nên không để ý. Thật đúng là, chả hiểu sao tôi lại như thế? Sao lúc đó tôi không phát hiện ra anh ta có ý đồ hay là kẻ biến thái cơ chứ?

Tôi năm nay hai mốt tuổi, chuẩn bị ra trường. Tôi học khoa thiết kế đồ họa, cái ngành này của tôi cũng không kén việc lắm, nhưng vẫn là khó xin việc với con gái. Mọi người nói là cần phải lân la thăm hỏi rồi đi làm trước để lấy kinh nghiệm, đợi sau này ra trường rồi mới không khổ, tôi cũng nghe lời theo.

Tôi quen được một anh học khóa trên, tên là Hải. Anh ta cũng học cùng tôi mấy lớp môn cơ bản, thi thoảng cũng có nói chuyện với nhau. Mới đầu anh ta đối với tôi rất tốt. Tôi gặp vấn đề gì khó, mang đến hỏi anh ta đều giúp tôi giải quyết.

Hè vừa rồi anh ta còn giới thiệu việc cho tôi làm, vừa để lấy kinh nghiệm, mà nếu tôi làm tốt còn có thể giữ việc luôn để sau này ra trường có chốn đi làm.

Ở công ty, anh ta là trưởng phòng nhưng đối xử cực kỳ tốt với tôi. Hồi mới đầu vào làm, anh ta còn sợ tôi không quen biết ai nên trưa nào cũng đi cùng tôi, rủ tôi đi ăn, giới thiệu và làm cầu nối cho tôi với mọi người.

Ghê sợ trước lời tỉ tê của đồng nghiệp nam, tôi hoảng loạn mong thoát khỏi móng vuốt đáng sợ thì nhận về lời thách thức đầy kinh hãi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng cảm kích anh ta lắm. Nếu không phải vì anh ta đã có bạn gái, tôi cũng có bạn trai rồi, có khi người ta còn hiểu nhầm tôi và anh ta có tình ý gì với nhau. Ban đầu tôi còn không để ý, nhưng không ít người ở công ty hỏi khéo tôi rồi, tôi mới nhận ra.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đúng, thi thoảng anh ta cũng có những hành động vượt quá giới hạn, nắm tay nắm chân thôi thì không nói làm gì, nhiều lúc còn dựa hẳn người vào tôi, hay là ôm tôi. Nhưng lần nào anh ta cũng có lý do chính đáng cả, còn tôi thì không để ý. Thật đúng là, chả hiểu sao tôi lại như thế? Sao lúc đó tôi không phát hiện ra anh ta có ý đồ hay là kẻ biến thái cơ chứ?

Tôi vốn định là sẽ im lặng rồi tự giữ khoảng cách cho anh ta, sợ mang tiếng xấu này nọ cho cả đôi bên. Nhưng chưa kịp làm gì thì tin đồn đã đến tai chị người yêu của anh ta rồi. Chị ấy còn hẹn gặp tôi, nói chuyện rất tử tế và lịch sự.

 

Tôi vừa sợ vừa áy náy, cũng vì tôi tự nhiên quá mà mọi chuyện thành như thế. Tôi đã nói rõ mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm, nhưng cũng định sẽ chuyển sang nhóm khác làm việc để giữ hoàn toàn khoảng cách giữa tôi với anh Hải.

Ghê sợ trước lời tỉ tê của đồng nghiệp nam, tôi hoảng loạn mong thoát khỏi móng vuốt đáng sợ thì nhận về lời thách thức đầy kinh hãi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nộp đơn xin chuyển nhóm cho leader bị anh ta túm được. Anh ta nói thẳng với tôi là muốn quan hệ ngoài luồng này nọ, còn thẳng thừng yêu cầu tôi ngủ với anh ta, coi như là giao dịch. Anh ta nói là mình đã kiếm việc cho tôi, giờ thì yêu cầu tôi trả ơn. Tôi từ chối, còn định cho anh ta cái tát vì mức độ vô liêm sỉ đấy.

 

Nhưng không ngờ, anh ta mặt dày đến mức đe dọa sẽ đuổi việc tôi nếu như tôi không thỏa mãn yêu cầu của anh ta. Anh ta còn lấy những lần thân mật kia ra uy hiếp tôi, nói là sẽ đưa cho bạn trai tôi xem.

Tôi không biết phải làm sao? Chọn cách nào thì tôi cũng bất lợi. Nhưng nếu ở lại thì đồng nghĩa với việc, tôi đã đồng ý làm tình nhân của anh ta rồi.

Tôi thật sự không hề muốn trở thành người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của người khác, hơn nữa tôi cũng có bạn trai rồi. Mất việc tôi cũng chẳng sợ, không làm ở đây thì làm ở chỗ khác, nhưng còn những lần thân mật kia, dù là tôi không cố ý nhưng cũng sẽ khiến bạn trai tôi hiểu lầm. Tôi phải làm sao bây giờ?

 

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