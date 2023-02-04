Tôi sống khá vui vẻ, hòa đồng. Tôi không muốn không khí làm việc quá căng thẳng, áp lực trong văn phòng. Đôi khi tôi cũng trò chuyện, bông đùa để tạo không khí gần gũi, vui vẻ với nhân viên cấp dưới.

Tôi năm nay ngoài 40 tuổi, là giám đốc bộ phận của một công ty tư nhân. Nơi tôi làm việc có khá nhiều nhân viên nữ. Đa số họ đều có gia đình, con cái. Tôi có một con trai, cháu du học ở bên Mỹ. Vợ tôi qua đó thăm con mấy tháng. Vì dịch bệnh, hạn chế đi lại nên vợ tôi chưa thể trở về Việt Nam.

Có điều, do tính tôi quá hòa đồng, hay quan tâm đến người khác nên dễ gây ra hiểu lầm. Trong số nhân viên của tôi có Kim, một bà mẹ đơn thân tuổi còn rất trẻ. Kim sở hữu ngoại hình đẹp, gợi cảm. Lần đầu xuất hiện, Kim đã thu hút sự chú ý của cả tá đàn ông trong công ty.

Kim là nhân viên có năng lực, lại nỗ lực cao trong công việc nên tôi đề xuất thăng chức sớm hơn so với đồng nghiệp khác. Điều này khiến trong văn phòng cũng có không ít xì xào. Đôi lần thấy Kim quá chú tâm vào công việc đến quên giờ giấc, tôi cũng rủ cô ấy ăn trưa.

Ảnh minh họa: Internet

Gần đây, tôi thấy Kim ăn mặc khêu gợi, trang điểm đậm hơn. Kim hay nhìn tôi bằng cái nhìn rất khác lạ. Đồng nghiệp lại hay trêu đùa, "đẩy thuyền" khiến tôi hơi ngại. Tôi cố gắng hạn chế tiếp xúc với Kim và chỉ nói chuyện công việc với cô ấy thôi.

Hôm đó Kim nhắn tin cho tôi rằng cô ấy bị hỏng xe nên nhờ tôi qua nhà cho cô ấy đi nhờ. Khi tôi đến chung cư mà cô ấy thuê ở thì Kim nhờ tôi lên phòng để xách giúp cô ấy một chút đồ đạc.

Tôi lên đến nơi thì sững người khi thấy Kim ăn mặc khêu gợi, ôm chầm lấy tôi và hôn tôi. Sau đó, Kim nói rằng cô ấy đã yêu và ngưỡng mộ tôi từ rất lâu rồi.

Kim nói cô ấy biết tôi đã có vợ con nên cam tâm tình nguyện làm người tình trong bóng tối của tôi chứ không đòi hỏi danh phận, tiền bạc hay ràng buộc gì. Kim nói cô ấy chỉ muốn trở thành là một góc nhỏ trong trái tim tôi mà thôi.

Nói rồi, Kim chủ động ôm hôn khiến tôi mất kiểm soát. Tôi sống xa vợ lâu ngày, nhu cầu tình dục không được giải tỏa nên suýt chút nữa tôi đã đi quá giới hạn với nữ nhân viên. May mắn rằng cuộc điện thoại từ vợ đã cứu nguy tôi lúc đó.

Sau đó, Kim còn tiếp tục nói lời đường mật và nói chỉ muốn là người phụ nữ của tôi một lần rồi thôi nhưng tôi nhất quyết cự tuyệt. Tôi không muốn lợi dụng tình cảm của Kim.

Ảnh minh họa: Internet

Gần đây, Kim vẫn tiếp tục nhắn tin hỏi han, quan tâm đến tôi. Dù tôi không ăn nhưng Kim vẫn nấu cơm cho tôi hàng ngày. Ngày nào, Kim cũng mượn cớ công việc để trò chuyện với tôi. Tôi tuy đã cố từ chối và tránh mặt Kim nhưng quả thực gần đây, tôi đã bắt đầu rung động.

Một ngày Kim ốm, không đi làm, tôi như ngồi trên đống lửa. Tôi nhớ ánh mắt, nụ cười và cả từng lời nói, dáng vẻ khêu gợi của cô ấy. Nhiều đêm ngủ, tôi nằm mơ thấy mình đang quan hệ với cô ấy. Đến khi tỉnh dậy, tôi vã mồ hôi đầm đìa và thở phào khi nhận ra bên cạnh mình không có ai cả.

Thú thật, vợ chồng tôi yêu và cưới nhau 15 năm rồi, tình cảm đến giờ đã chuyển thành tình nghĩa. Hơn nữa, cũng lâu ngày không được gặp gỡ, gần gũi vợ nên tôi thấy xa mặt cách lòng. Giờ nữ nhân viên lại liên tục tấn công khiến tôi không thể không động lòng.

Giờ tôi không biết phải làm sao. Tôi không thể sa thải Kim vì cô ấy có trách nhiệm cao trong công việc. Mà cứ để cô ấy làm việc tại văn phòng, tôi sợ một ngày tôi sẽ sa ngã, làm chuyện có lỗi với vợ con mất. Xin mọi người cho lời khuyên.