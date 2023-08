Ảnh minh họa: Internet

Đến hơn 9 tháng mà Ngọc vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ, ai ai cũng bắt đầu xì xào. Qua tháng thứ 10 thì dòng họ, hàng xóm đều lời ra tiếng vào rất khó nghe. Mẹ chồng Ngọc ngày nào cũng cáu gắt, còn thẳng thừng bảo với Trung: "Có khi nào nó giả bầu lừa mày không hả Trung?" Cứ nhìn thấy bụng to của vợ là Trung đâm ra càng chán nản. Trung đi nhậu với bạn bè, ai dè, say xỉn quá chén. Cứ như bao bực dọc tích tụ quá lâu giờ bùng phát, về tới nhà thấy vợ là Trung lao vào đánh vợ tới tấp. Ngọc ngất xỉu, phải vào nhập viện.

Đến lúc này thì cả nhà Ngọc mới ngỡ ngàng khi biết sự thật qua lời của bác sĩ. Hóa ra Ngọc nào có mang thai, cô bị khối u nang buồng trứng, khiến bụng ngày một to hơn. Vì chủ quan không đi khám thai mà Ngọc ôm bệnh của 10 tháng nay. Nhưng cũng may mắn vì ca phẫu thuật sau đó của Ngọc thành công, cô có thể khỏe mạnh lại. Cũng nhờ lần vào bệnh viện này mới phát hiện lý do hai vợ chồng Ngọc không có con là ở Trung. Anh mắc bệnh viêm tinh hoàn nên dẫn đến khó có con.

Trung khi tỉnh rượu, lại biết sự thật thế thì hối hận lắm. Anh cứ nắm lấy tay Ngọc suốt khi cô nhập viện. Giờ Trung chỉ mong vợ mình mau khỏe lại, anh muốn bù đắp chọ vợ mình. Chuyện con cái thì cứ từ từ tính, quan trọng nhất vẫn là vợ anh có thể sống khỏe mạnh. Chỉ cần như vậy thôi là anh đã thấy hạnh phúc lắm rồi…