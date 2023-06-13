Vợ mang bầu 10 tháng vẫn chưa chuyển dạ, chồng nghi ngờ đánh vợ nhập viện để rồi tá hỏa với câu trả lời

Tâm sự 13/06/2023 01:56

Trong lúc say không kiềm chế nổi mình, anh lỡ xuống tay khiến cô đau đớn phải nhập viện và rồi...

Trung và Ngọc là hàng xóm của nhau. Gia đình hai bên thuận lòng nên tới tuổi lập gia đình thì kết hôn. Quê của cả hai cũng nghèo khó nên vợ chồng cưới nhau về là lo làm đồng làm ruộng quanh năm. Cuộc sống của cả hai cũng chỉ quanh quẩn đường từ nhà đến đồng ruộng. Thời gian đầu trong hôn nhân rất thoải mái, mỗi ngày đều bình yên bên nhau. Trung muốn cùng vợ trồng trọt, chăn nuôi để sau này con có thể lên thành phố học hành giỏi giang. Nếu khó khăn quá thì Trung sẵn sàng làm thêm việc để tích góp tiền bạc.

Nhưng mọi chuyện lại không như mơ. Cưới nhau đã gần 2 năm mà Ngọc vẫn chưa có dấu hiệu mang thai. Vợ chồng đều trở nên lo ngại. Mẹ của Trung thì cứ hỏi han liên tục, có khi vì mong cháu quá mà bà hỏi thẳng: “Không biết vợ mày có gì không, sao mà tới giờ chưa có con?”

Vợ mang bầu 10 tháng vẫn chưa chuyển dạ, chồng nghi ngờ đánh vợ nhập viện để rồi tá hỏa với câu trả lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trung nghe mẹ nói thế cũng đâm ra bực bội. Ngọc lại muốn cả hai đi thăm khám xem thế nào, Trung lại càng khó chịu hơn, anh nhất quyết không chịu. Trung cứ bảo mình khỏe mạnh, sao phải đi khám cho tốn tiền? Ngọc không biết phải sao, đành uống thuốc của ông thầy thuốc trong xóm. Cô nghe mẹ chồng bảo thầy này hốt thuốc mát tay lắm, uống chừng một hai tháng là có bầu liền. Cô thấy vậy cũng kiên nhẫn uống thuốc đều đặn.

Quả đúng là hai tháng sau đó bụng Ngọc dần lớn lên hẳn, cũng có những dấu hiệu mang thai nên Ngọc mừng lắm. Cả nhà chồng lúc đó ai cũng vui vẻ, Trung thấy thế càng phấn chấn hơn. Nhưng không hiểu sao Ngọc cứ thấy mệt người, muốn đi khám thai xem sao. Nhưng mẹ chồng cô cứ bảo không cần, mang thai ai chả thế nên cô đành thôi.

Vợ mang bầu 10 tháng vẫn chưa chuyển dạ, chồng nghi ngờ đánh vợ nhập viện để rồi tá hỏa với câu trả lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đến hơn 9 tháng mà Ngọc vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ, ai ai cũng bắt đầu xì xào. Qua tháng thứ 10 thì dòng họ, hàng xóm đều lời ra tiếng vào rất khó nghe. Mẹ chồng Ngọc ngày nào cũng cáu gắt, còn thẳng thừng bảo với Trung: "Có khi nào nó giả bầu lừa mày không hả Trung?" Cứ nhìn thấy bụng to của vợ là Trung đâm ra càng chán nản. Trung đi nhậu với bạn bè, ai dè, say xỉn quá chén. Cứ như bao bực dọc tích tụ quá lâu giờ bùng phát, về tới nhà thấy vợ là Trung lao vào đánh vợ tới tấp. Ngọc ngất xỉu, phải vào nhập viện.

 

Đến lúc này thì cả nhà Ngọc mới ngỡ ngàng khi biết sự thật qua lời của bác sĩ. Hóa ra Ngọc nào có mang thai, cô bị khối u nang buồng trứng, khiến bụng ngày một to hơn. Vì chủ quan không đi khám thai mà Ngọc ôm bệnh của 10 tháng nay. Nhưng cũng may mắn vì ca phẫu thuật sau đó của Ngọc thành công, cô có thể khỏe mạnh lại. Cũng nhờ lần vào bệnh viện này mới phát hiện lý do hai vợ chồng Ngọc không có con là ở Trung. Anh mắc bệnh viêm tinh hoàn nên dẫn đến khó có con.

Trung khi tỉnh rượu, lại biết sự thật thế thì hối hận lắm. Anh cứ nắm lấy tay Ngọc suốt khi cô nhập viện. Giờ Trung chỉ mong vợ mình mau khỏe lại, anh muốn bù đắp chọ vợ mình. Chuyện con cái thì cứ từ từ tính, quan trọng nhất vẫn là vợ anh có thể sống khỏe mạnh. Chỉ cần như vậy thôi là anh đã thấy hạnh phúc lắm rồi…

 

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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